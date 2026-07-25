I motori Pratt & Whitney GTF™ superano gli 800 ordini e impegni nel 2026, dall’inizio dell’anno

Pratt & Whitney, un’azienda RTX, ha ricevuto oltre 800 ordini e impegni per i motori GTF dall’inizio del 2026.

“Tra le compagnie aeree e le società di leasing che hanno annunciato ordini finora quest’anno figurano Abra Group, AirAsia, Azorra, Binter, British Airways, Finnair, Jackson Square Aviation, Luxair, Scoot, Tigerair Taiwan e VietJet. Complessivamente, più di 90 clienti in tutto il mondo hanno effettuato oltre 14.000 ordini e impegni per il motore GTF“, afferma Pratt & Whitney.

“Registriamo una forte domanda per il motore GTF e una continua fiducia nel valore che offre ai clienti”, ha dichiarato Rick Deurloo, president of Commercial Engines at Pratt & Whitney. “Il motore GTF Advantage entrerà in servizio entro la fine dell’anno e garantirà fino al doppio del time on wing, una fuel efficicnecy leader del settore e un’autonomia ancora maggiore”.

“Il GTF è il motore più efficiente in termini di consumo di carburante per il single aisle market, con un consumo inferiore fino al 20% e una rumorosità ridotta del 75% rispetto alla generazione precedente di motori. La rivoluzionaria geared architecture del motore costituirà la base per le tecnologie di propulsione di prossima generazione e si prevede che accumulerà oltre 300 milioni di ore di volo entro la metà degli anni 2030″, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)