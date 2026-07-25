Axiom Flight Services amplia la flotta con il Tecnam P-Mentor

Tecnam annuncia, in occasione dell’EAA AirVenture Oshkosh, che Axiom Flight Services, flight training provider in Southern California, ha scelto il Tecnam P-Mentor per ampliare la propria training fleet.

“L’aggiunta del P-Mentor rappresenta una tappa significativa nella continua crescita di Axiom Flight Services. Con l’aumento del numero di studenti iscritti, l’accademia rimane fortemente impegnata a investire in velivoli tecnologicamente avanzati che supportino un’esperienza di addestramento sicura, efficiente e coerente.

Il nuovo P-Mentor si unisce al Tecnam P2006T MkII recentemente acquisito da Axiom, fornendo alla scuola una flotta completa e moderna in grado di supportare ogni fase del percorso di un pilota. Gli studenti che iniziano il loro addestramento al volo beneficeranno del P-Mentor, mentre coloro che aspirano a ottenere i commercial and multi-engine ratings potranno proseguire il loro percorso formativo senza interruzioni con il bimotore P2006T MkII“, afferma Tecnam.

“Il nostro obiettivo non è mai stato quello di costruire la flotta più grande, ma quella giusta”, ha dichiarato David Stringfellow, Chief Pilot of Axiom Flight Services. “Ogni aeromobile che aggiungiamo viene selezionato perché rafforza i nostri programmi di addestramento, migliora la disponibilità degli aeromobili e arricchisce l’esperienza complessiva per i nostri studenti e istruttori”.

“Una flotta Tecnam, costruita da un team con valori condivisi, è stata fondamentale per il nostro successo presente e futuro”, ha continuato Stringfellow. “Grazie all’incredibile supporto del nostro rivenditore, Cutter Aviation, e del team di assistenza dedicato di Tecnam Italy, siamo in grado di offrire un’eccellente formazione agli studenti di tutta la California meridionale”.

Walter da Costa, Chief Sales Officer, Tecnam, ha ribadito questo concetto dallo stand di Oshkosh: “Siamo incredibilmente orgogliosi di supportare Axiom Flight Services nel suo impegno per elevare gli standard dell’addestramento al volo nel Sud della California. Abbinando il P-Mentor al P2006T MkII, Axiom offre ai suoi studenti un ambiente di addestramento moderno e all’avanguardia. La loro dedizione alla sicurezza, all’efficienza e al successo degli studenti si allinea perfettamente con la missione di Tecnam e non vediamo l’ora di supportare la loro continua crescita insieme ai nostri eccellenti partner di Cutter Aviation”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)