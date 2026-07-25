CFM International: ordini record al Farnborough Airshow

CFM International ha siglato diversi ordini al Farnborough Airshow. Questi alcuni dei più importanti dal punto di vista numerico.

IndiGo e CFM firmano un protocollo d’intesa che apre la strada a un accordo record per oltre 1.000 motori LEAP-1A

IndiGo, la più grande compagnia aerea indiana e uno dei vettori in più rapida crescita al mondo, ha annunciato di aver firmato un MoU (Memorandum of Understanding) con CFM International per un ordine di oltre 1.000 motori LEAP-1A per equipaggiare 510 aerei della famiglia Airbus A320neo. Questo sarà il più grande ordine singolo mai effettuato per i motori LEAP e un record per CFM International.

Il protocollo d’intesa include anche l’ampio supporto di CFM nella creazione dell’imminente engine MRO facility di IndiGo e supporta la flotta in rapida crescita di IndiGo attraverso un long term material services agreement, inclusa la fornitura di pezzi di ricambio, garantendo elevata affidabilità di spedizione, costi prevedibili e supporto di livello mondiale man mano che la compagnia aerea amplia ulteriormente le sue operazioni.

In questa occasione, Willie Walsh, Chief Executive Officer Designate, IndiGo, ha dichiarato: “Mentre IndiGo intraprende la prossima fase di crescita per diventare una compagnia aerea veramente globale, siamo lieti di estendere la nostra partnership di lunga data con CFM International per i motori che alimentano le future consegne della nostra flotta di aeromobili della famiglia Airbus A320/321neo. CFM è un partner di fiducia nel nostro percorso di crescita dal 2016, supportando una flotta che ora supera i 375 aerei della famiglia A320/321”.

IndiGo è un apprezzato cliente CFM da 10 anni. Nel 2016, la compagnia aerea operava una flotta di aeromobili della famiglia Airbus A320ceo alimentati da motori CFM56-5B. Nel 2019 IndiGo ha approfondito il suo rapporto con CFM, ordinando motori LEAP-1A per la loro nuova flotta di aeromobili della famiglia Airbus A320/321neo.

“IndiGo si affida a CFM per supportare le sue prestazioni ormai da un decennio e siamo onorati di rinnovare tale fiducia con l’accordo odierno. I motori LEAP offrono fino al doppio del time on wing in hot and harsh operating environments rispetto a quando sono entrati in servizio, pur continuando a fornire efficienza nei consumi e affidabilità”, ha affermato H. Lawrence Culp, Jr., Chairman and Chief Executive Officer at GE Aerospace. “Mentre continuiamo a rafforzare il programma per servire al meglio i nostri clienti, GE Aerospace è anche orgogliosa di basarsi su oltre 40 anni di supporto per il settore dell’aviazione indiano. Con una solida base installata, la produzione a Pune, un’ampia rete di fornitori locali e ingegneria avanzata a Bangalore, restiamo impegnati a sostenere la crescita di IndiGo e ad espandere la nostra presenza in India”.

CFM ha un’impronta di lunga data nel subcontinente indiano, poiché l’India è il terzo mercato più grande di CFM, con cinque vettori indiani che operano più di 400 LEAP-powered aircraft e 2.000 motori ordinati.

“Questo traguardo storico riflette la partnership di lunga data tra IndiGo e CFM. Sottolinea la fiducia che le compagnie aeree ripongono nelle prestazioni e nel valore forniti dal motore LEAP”, ha affermato Olivier Andriès, Chief Executive Officer of Safran. “Essendo uno dei mercati aeronautici in più rapida crescita al mondo, l’India è di importanza strategica per Safran. Attraverso i nostri continui investimenti nel paese, in particolare nella produzione di motori LEAP e nelle capacità MRO, stiamo rafforzando il nostro impegno a lungo termine nel sostenere la notevole crescita di IndiGo e nel contribuire allo sviluppo dell’industria aerospaziale indiana”.

L’anno scorso, Safran ha inaugurato il suo più grande MRO (maintenance, repair, overhaul) center per il LEAP engine. La struttura di 45.000 metri quadrati raggiungerà una capacità di 300 LEAP shop visits all’anno e vanterà un next-generation test bench.

BOC Aviation annuncia un ordine per un massimo di 300 motori LEAP

CFM International e BOC Aviation Limited hanno finalizzato un ordine fermo per un massimo di 200 motori LEAP-1A e 100 LEAP-1B per equipaggiare la famiglia Airbus A320neo e i Boeing 737 MAX che BOC Aviation aveva precedentemente ordinato.

I motori CFM equipaggiano parte della flotta di BOC Aviation dal 1998. La società di leasing con sede a Singapore ha effettuato il suo primo ordine di motori LEAP-1A nel 2013 e, oggi, questi motori equipaggiano più di 240 velivoli nel portafoglio di BOC Aviation.

“Questa è la nostra più grande transazione mai realizzata e stimolerà la nostra crescita da questo decennio a quello successivo”, ha affermato Steven Townend, Chief Executive Officer and Managing Director. “Le significative riduzioni delle emissioni e le minori caratteristiche di consumo di carburante della famiglia di motori CFM LEAP sono in linea con il nostro impegno nel costruire una delle flotte più rispettose dell’ambiente tra tutti i principali lessors”.

“Siamo onorati di essere parte integrante della strategia a lungo termine di BOC Aviation, sia in termini di crescita della flotta che di raggiungimento dei suoi importanti obiettivi di sostenibilità”, ha affermato Gaël Méheust presidente e CEO di CFM International. “Apprezziamo il profondo rapporto che le nostre due società condividono e ci impegniamo a fornire le caratteristiche del prodotto e il supporto su cui BOC Aviation e i suoi clienti possono fare affidamento da CFM”.

Jet2 plc conferma i LEAP engine per tutti i suoi Airbus A321neo

Jet2 plc ha annunciato di aver scelto il motore CFM LEAP-1A per equipaggiare 54 aeromobili Airbus A321neo. Con questo annuncio, la flotta A321neo di Jet2 equipaggiata con motori LEAP-1A raggiungerà ora i 146 aeromobili, oltre ai nove in leasing. L’accordo, che include anche un servizio di manutenzione a lungo termine, supporta la strategia di crescita di Jet2.

“Siamo lieti di rafforzare la nostra consolidata collaborazione con CFM, partner chiave nella nostra continua crescita”, ha dichiarato Steve Heapy, Chief Executive Officer of Jet2 plc. “Con tutti i nostri nuovi aeromobili ora equipaggiati con motori LEAP, ci impegniamo pienamente con CFM per offrire la migliore esperienza ai nostri clienti”.

Jet2 è cliente di CFM da oltre 20 anni. Nel marzo 2022, la compagnia aerea ha effettuato un ordine per i motori LEAP-1A per equipaggiare fino a 75 Airbus A321neo. A questo ha fatto seguito, nel marzo 2023, un ulteriore ordine di motori LEAP-1A per un massimo di 71 Airbus A321neo aggiuntivi. Attualmente, 29 Airbus A321neo sono operativi nella flotta Jet2 con motori LEAP-1A.

“Siamo orgogliosi che Jet2 plc continui a scegliere CFM come partner per i motori”, ha affermato Gaël Méheust, Presidente e CEO di CFM International. “Si tratta di una partnership basata sulla fiducia e sulle prestazioni e ci impegniamo a fondo per supportare le operazioni di Jet2 negli anni a venire”.

(Ufficio Stampa CFM International – Photo Credits: CFM International)