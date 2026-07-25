GE Aerospace conclude uno storico Farnborough Airshow

GE Aerospace ha concluso il Farnborough International Airshow 2026 con una record engine demand, un continuo slancio in termini di durata e servizi e importanti progressi nell’hybrid electric flight.

H. Lawrence Culp, Jr., Presidente e CEO di GE Aerospace, ha dichiarato: “In GE Aerospace, ci concentriamo sulla fornitura di soluzioni per i nostri clienti oggi, investendo al contempo nelle tecnologie che plasmeranno il futuro del volo. Questa settimana a Farnborough ha rispecchiato tale impegno, con l’annuncio di ordini record, miglioramenti hardware per aumentare la durata e un traguardo rivoluzionario nel campo del volo ibrido-elettrico”.

GE Aerospace e CFM International, società paritetica tra GE Aerospace e Safran Aircraft Engines, hanno annunciato ordini per circa 1.800 motori, tra cui:

LEAP: CFM ha annunciato un memorandum d’intesa con IndiGo per oltre 1.000 motori LEAP-1A destinati a equipaggiare 510 aeromobili della famiglia Airbus A320neo. L’accordo rappresenta il più grande ordine singolo mai effettuato per motori LEAP e un record per CFM.

GEnx: GE Aerospace ha annunciato ulteriori commesse per i motori GEnx nel mercato dei velivoli widebody, tra cui la scelta di Philippine Airlines di equipaggiare con motori GEnx-1B 15 Boeing 787-10 e la scelta di AerCap di equipaggiare con motori GEnx-1B 15 Boeing 787 Dreamliner aggiuntivi. Il GEnx-1B ha superato 50 milioni di ore di volo in poco più di 14 anni, il ritmo più rapido mai registrato per un GE Aerospace commercial widebody engine model.

La FAA e l’EASA hanno certificato il LEAP-1B high-pressure turbine durability kit, progettato per raddoppiare il time on wing in hot and harsh operating environments. È stata inoltre ottenuta la initial engine-level certification del LEAP-1B reverse bleed system, riducendo la on-wing fuel nozzle replacements e diminuendo gli oneri di manutenzione.

In collaborazione con NASA, BETA Technologies, Inc. e Boeing, GE Aerospace ha annunciato il completamento del primo hybrid electric flight a oltre 30.000 piedi, raggiungendo le stesse altitudini degli aerei commerciali di linea.

Open fan: CFM ha annunciato di aver completato circa 500 campagne di test e oltre 3.000 endurance cycles del suo RISE technology demonstration program. Airbus e CFM hanno svelato il design della livrea per l’A380 flight test demonstration aircraft che dovrebbe supportare gli Open Fan flight testing entro la fine di questo decennio.

MV250: GE Aerospace ha evidenziato la sua collaborazione con BETA Technologies per il nuovo MV250, un autonomous hybrid-electric VTOL aircraft progettato per missioni logistiche militari in ambienti ostili. Il velivolo utilizza un turbogeneratore ibrido-elettrico sviluppato con BETA, che estende il raggio d’azione e aumenta la flessibilità operativa per i clienti militari.

Riguardo le Defense Capabilities:

F414: GE Aerospace ha firmato un memorandum d’intesa con Magellan Aerospace per valutare lo sviluppo di capacità di supporto logistico per l’F414 in Canada per il Saab Gripen.

X-BAT: Shield AI e GE Aerospace hanno annunciato il successo di integration, actuation and engine light-off testing dell’Axisymmetric Vectoring Exhaust Nozzle (AVEN) sull’F110 engine per il velivolo X-BAT di Shield AI.

Turkish Technic: GE Aerospace e Turkish Technic hanno firmato un accordo per ampliare il supporto MRO autorizzato dall’OEM per Data Link Control and Display Units in Turchia.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)