Boeing annuncia i risultati del secondo trimestre 2026

The Boeing Company ha registrato second quarter revenue pari a 24,6 miliardi di dollari, una perdita per azione GAAP di (0,67 dollari) e una perdita per azione core (non-GAAP) di (0,76 dollari). L’azienda ha riportato un operating cash flow di 1,4 miliardi di dollari e un free cash flow (non-GAAP) di 0,6 miliardi di dollari. I risultati riflettono principalmente un maggiore volume di commercial delivery e un capitale circolante favorevole nel corso dell’anno. Il total company backlog a fine trimestre è cresciuto fino a raggiungere la cifra record di 715 miliardi di dollari.

“Sono molto soddisfatto dei progressi che il nostro team sta compiendo nell’attuazione del nostro piano. Le nostre attività sono più stabili e i principali programmi di certificazione procedono secondo i piani. Il nostro obiettivo è stato quello di ripristinare la fiducia e ora stiamo consolidando questo risultato attraverso un impegno costante per la sicurezza, la qualità e il rispetto delle tempistiche”, ha dichiarato Kelly Ortberg, Boeing president and chief executive officer. “Sebbene ci sia ancora molto lavoro da fare nella seconda metà dell’anno, lo slancio che stiamo acquisendo continua a spingere Boeing nella giusta direzione”.

La liquidità e gli investimenti in titoli negoziabili ammontavano a 20,0 miliardi di dollari, rispetto ai 20,9 miliardi di dollari di inizio trimestre, riflettendo i rimborsi del debito parzialmente compensati dal cash flow generato nel trimestre. La società mantiene l’accesso a linee di credito per 10,0 miliardi di dollari, che rimangono non utilizzate.

Il fatturato nel secondo trimestre di Commercial Airplanes, pari a 11,8 miliardi di dollari, e il margine operativo del (2,7)% riflettono principalmente un aumento delle consegne, un mix favorevole, un miglioramento delle performance e altri aggiustamenti.

Il programma 737 ha avviato la transizione produttiva a un rateo di 47 velivoli al mese nel trimestre e ha attivato la low-rate initial production della 737 North line a luglio. A luglio, i certification flight testing sono stati completati sia per il 737-7 che per il 737-10. L’azienda continua a prevedere la certificazione nel 2026 e la prima consegna nel 2027 per entrambe le varianti. Nel trimestre, il 777X program ha ricevuto la FAA approval per iniziare i certification flight testing sotto la Type Inspection Authorization 4B. L’azienda continua a prevedere la prima consegna nel 2027.

La divisione Commercial Airplanes ha registrato 246 ordini netti, inclusi ordini da Korean Air, Delta Air Lines e SMBC Capital. Commercial Airplanes ha consegnato 171 velivoli e il backlog comprende oltre 6.200 velivoli per un valore record di 597 miliardi di dollari.

I Defense, Space & Security second quarter revenue sono stati pari a 7,5 miliardi di dollari, trainati da maggiori volumi. Il margine operativo è stato pari a (0,2)% nel trimestre. I risultati includono perdite per 280 milioni di dollari sul programma VC-25B, dovute principalmente a un investimento in risorse aggiuntive per la produzione e la certificazione. L’azienda continua a prevedere la prima consegna nel 2028.

Nel corso del trimestre, Defense, Space & Security si è aggiudicata un contratto con la U.S. Space Force per la fornitura di proprietary communications capabilities, ha completato con successo il primo volo e ottenuto la Milestone C per l’U.S. Navy MQ-25A Stingray e ha avviato la low-rate initial production dell’U.S. Air Force T-7A Red Hawk. Il backlog di Defense, Space & Security ammonta a 85 miliardi di dollari, di cui il 27% proveniente da clienti al di fuori degli Stati Uniti.

Il fatturato trimestrale per Global Services è stato di 5,3 miliardi di dollari, grazie all’aumento dei volumi. Il margine operativo del 18,1% risente dell’impatto della cessione di Digital Aviation Solutions, dell’aumento dei costi e di un mix sfavorevole.

Nel corso del trimestre Global Services si è aggiudicata un contratto con l’U.S. Navy per la fornitura di training systems per il P-8A e ha annunciato un accordo con Alaska Airlines per l’integrazione della Boeing Virtual Airplane training solution. Global Services ha chiuso il trimestre con un backlog di 33 miliardi di dollari.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)