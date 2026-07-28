Enac presenta il progetto “Rent Carrozzella”: accessibilità e innovazione per una mobilità inclusiva e autonoma.

Nuova iniziativa di Enac a favore di un trasporto aereo più inclusivo e autonomo per le persone con disabilità e a mobilità ridotta: presentato il progetto “Rent Carrozzella”, iniziativa che unisce solidarietà e impegno istituzionale per facilitare un sistema di mobilità sempre più accessibile, attraverso una raccolta fondi destinata a migliorare concretamente la qualità della vita dei passeggeri che necessitano di supporti per la mobilità.

“Per rendere concreto “Rent Carrozzella” saranno installati, all’interno dell’aeroporto di Roma Fiumicino, appositi totem digitali per la raccolta di donazioni attraverso pagamento elettronico (POS), grazie al sostegno della società di gestione Aeroporti di Roma che ha messo a disposizione gli spazi. Le risorse raccolte saranno interamente destinate all’acquisto delle sedie a ruote, contribuendo così alla crescita del progetto e al progressivo ampliamento del servizio che consentirà ai viaggiatori con disabilità di noleggiare, direttamente negli aeroporti, sedie a ruote di nuova generazione, caratterizzate da elevati standard tecnologici e funzionali.

Sono stati il Presidente Enac Pierluigi Di Palma e l’AD di Aeroporti di Roma Marco Troncone a dare il via alla raccolta fondi effettuando le donazioni inaugurali a sostegno del progetto”, afferma l’Enac.

L’iniziativa ha ricevuto l’apprezzamento del Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, che ha espresso il proprio sostegno attraverso un messaggio istituzionale: “Garantire il diritto alla mobilità significa garantire il diritto alla piena partecipazione alla vita sociale, lavorativa e culturale. L’accessibilità è infatti una condizione essenziale affinché ogni persona possa esercitare la propria libertà di movimento in sicurezza e autonomia.

Progetti come Rent Carrozzella dimostrano come innovazione, collaborazione tra istituzioni, gestori aeroportuali e associazioni possano tradursi in soluzioni concrete capaci di migliorare l’esperienza di viaggio delle persone con disabilità e a ridotta mobilità, contribuendo a rendere gli aeroporti luoghi sempre più accoglienti, inclusivi e accessibili.

Rivolgo il mio apprezzamento a tutti coloro che hanno creduto in questa iniziativa e che continuano a promuovere una cultura dell’accessibilità fondata sull’ascolto dei bisogni delle persone e sulla ricerca di risposte efficaci e innovative.

Auguro pieno successo all’evento, con l’auspicio che questo progetto possa rappresentare un modello virtuoso da valorizzare e diffondere, affinché il diritto a viaggiare senza ostacoli diventi una realtà sempre più concreta per tutti”.

“Autonomia e inclusività – ha dichiarato il Presidente Enac Pierluigi Di Palma nel presentare il progetto – sono alla base di questa nuova iniziativa che ha sempre accompagnato il mio impegno nel corso dei cinque anni di Presidenza. L’accessibilità rappresenta uno dei presupposti fondamentali dei cittadini e deve tradursi nella possibilità concreta per ogni persona di vivere un’esperienza di viaggio in piena autonomia, dignità e libertà di movimento.

“Rent Carrozzella” è un progetto a cui personalmente tengo molto e che ho avuto l’onore di presentare anche al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione dei 65 anni dell’aeroporto di Roma Fiumicino, evidenziando come l’iniziativa permetterà, naturalmente con tutte le attenzioni del caso, ad alcune categorie di disabili di trovare nello scalo di destinazione il necessario supporto alla propria esigenza di mobilità per viaggiare senza ostacoli di sorta, tal quale a qualsiasi ogni altro passeggero.

Con questa iniziativa intendiamo mettere le basi per una risposta concreta a un’esigenza reale, sviluppando un modello di collaborazione che coinvolge istituzioni, gestori aeroportuali e cittadini. È questa la direzione nella quale Enac continuerà a operare, con responsabilità e visione”.

Sono intervenuti alla presentazione Pierluigi Di Palma Presidente Enac, Marco Troncone Amministratore Delegato Aeroporti di Roma, Michele Adamo Consigliere FISH, Christopher Castellini Illusionista della mente – Formatore che ha eseguito la performance “La Scelta”.

“Questa iniziativa conferma l’aeroporto di Roma Fiumicino come un luogo in cui ogni persona può vivere il viaggio con il massimo livello possibile di autonomia e libertà. Si tratta di un progetto coerente con la nostra visione ed è frutto del valore dell’ascolto e della collaborazione tra istituzioni, gestori aeroportuali e associazioni, che riteniamo essenziali per trasformare l’impegno in soluzioni concrete. Mettere a disposizione i nostri spazi significa proseguire, insieme a Enac, un percorso quotidiano volto a rendere gli scali di Roma sempre più accoglienti e inclusivi”, ha dichiarato Marco Troncone, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma.

“Come FISH, accogliamo con grande favore la sinergia tra ENAC e Aeroporti di Roma per il progetto “Rent Carrozzella”. Garantire l’accesso a sedie a ruote all’avanguardia non significa solo abbattere barriere fisiche e culturali, ma investire su autonomia, dignità e pari opportunità di viaggio. Ci auguriamo che questa virtuosa iniziativa avviata a Fiumicino diventi presto uno standard esteso a tutta la rete aeroportuale nazionale”, dichiara Michele Adamo, consigliere della FISH (Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie).

““Rent Carrozzella” si inserisce nel più ampio impegno di Enac volto a promuovere politiche e progetti orientati all’accessibilità, all’innovazione sociale e alla diffusione di una cultura dell’inclusione, nella consapevolezza che una società realmente moderna si misura anche dalla capacità di garantire pari opportunità e autonomia a tutte le persone”, conclude l’Enac.

(Ufficio Stampa Enac)