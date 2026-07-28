Volotea apre una nuova base operativa italiana ad Ancona

Volotea annuncia l’apertura della sua ottava base italiana – la ventiduesima a livello europeo – ad Ancona, operativa a partire da dicembre 2026. Con un Airbus A320 basato presso l’Aeroporto delle Marche, 30 nuovi posti di lavoro diretti e circa 170 indiretti, il vettore rafforza così il proprio impegno per la connettività e la mobilità dell’intera regione.

“Attiva ad Ancona dal 2012, anno di fondazione di Volotea, la compagnia ha trasportato ad oggi oltre 1,2 milioni di passeggeri con un tasso di riempimento voli del 95% registrato fino a giugno 2026. Per l’anno in corso, la compagnia scende in pista al Raffaello Sanzio con oltre 150.000 posti in vendita, in crescita del 12% rispetto al 2025, e un portfolio di 6 destinazioni verso tre Paesi: 3 in Italia (Catania, Olbia e Palermo); 1 in Francia (Parigi Orly) e 2 in Spagna (Barcellona e Madrid). L’apertura della base è però solo il primo passo: il network di Volotea presso lo scalo marchigiano è destinato a crescere e nelle prossime settimane verranno annunciate nuove destinazioni. Infatti, in collaborazione con l’aeroporto Raffaello Sanzio, il vettore sta conducendo una dettagliata analisi volta a identificare le nuove rotte di cui il territorio necessita. Una riprova di ciò è la reintroduzione della rotta per Palermo, che verrà operata tutto l’anno”, afferma Volotea.

“Ancona è una tappa importante nel percorso di consolidamento di Volotea in Italia: aprire una nuova base significa scegliere di investire nel lungo periodo su un territorio e sulle persone che lo abitano”, ha dichiarato Carlos Muñoz, fondatore e CEO di Volotea. “Con questa ventiduesima base europea confermiamo la nostra missione: avvicinare le città europee di medie e piccole dimensioni, creando nuove connessioni. Condividiamo con la Regione Marche obiettivi di qualità, affidabilità del servizio e sviluppo sostenibile del territorio: un impegno che guida ogni giorno il nostro lavoro e che si riflette negli elevati livelli di puntualità, regolarità dei voli e soddisfazione dei nostri passeggeri. Siamo convinti che questa nuova base contribuirà a rafforzare il ruolo delle Marche come destinazione sempre più attrattiva e connessa con il resto d’Europa, consentendo a un numero crescente di viaggiatori di scoprirne il patrimonio e le eccellenze. Desidero infine ringraziare le istituzioni locali, la Regione Marche e il management dell’Aeroporto Raffaello Sanzio per la fiducia, la collaborazione e la visione condivisa che hanno reso possibile questo importante traguardo. È solo l’inizio di un percorso che ci vedrà annunciare presto ulteriori novità anche sul fronte dello sviluppo del network”.

Giorgio Buffa, Amministratore Delegato di Ancona International Airport ha commentato: “L’apertura della base Volotea rappresenta un passaggio di grande valore strategico per il nostro aeroporto. Segna l’inizio di una nuova fase, in cui la crescita nasce da una prospettiva condivisa, fondata sull’analisi dei dati e su una visione di lungo periodo. In questi mesi i team di Volotea e dell’aeroporto hanno lavorato fianco a fianco, unendo competenze e obiettivi per costruire un progetto solido e coerente con il modello di sviluppo che le Marche intendono perseguire. Per i marchigiani, non parliamo di una semplice espansione delle destinazioni, ma di uno sviluppo mirato: attraverso indagini sul territorio e lo studio dei flussi, individueremo le rotte che servono davvero a cittadini e imprese, capaci al tempo stesso di attrarre flussi turistici di valore, rendendo il nostro aeroporto un volano di crescita per le Marche”.

“La scelta di Volotea di aprire una propria base ad Ancona rappresenta un investimento di grande rilievo per l’aeroporto e per l’intero sistema economico regionale”, ha sottolineato Giacomo Bugaro, assessore regionale allo Sviluppo economico, all’Internazionalizzazione e all’Aeroporto. “Dopo aver superato ampiamente i 600 mila passeggeri, lo scalo deve ora consolidare il proprio percorso, ampliando le rotte verso le principali destinazioni europee. L’aeroporto deve essere uno strumento al servizio delle imprese, del turismo e dell’internazionalizzazione delle Marche, capace di connettere il territorio con l’Europa e con il mondo. L’obiettivo dei prossimi anni deve essere ambizioso e concreto: raggiungere quota un milione di passeggeri. La Regione Marche, pur detenendo una partecipazione di minoranza, continuerà a svolgere un ruolo di stimolo e di impulso, affinché il management prosegua nel rafforzamento di un’infrastruttura fondamentale per la competitività delle Marche”.

“A confermare la qualità del servizio di Volotea ad Ancona ci sono anche i solidi risultati operativi registrati nei primi sei mesi dell’anno: l’OTP15, l’indicatore di puntualità entro i 15 minuti, si è attestato al 71%, mentre il completion factor – la percentuale di voli operati con successo sul totale pianificato – ha raggiunto il 99,8%. Anche la soddisfazione dei passeggeri resta elevata, con un recommendation rate del 94% (96% tra gli iscritti Megavolotea) e un NPS – il Net Promoter Score, l’indicatore che misura la propensione dei clienti a raccomandare il servizio – di 47,8 punti (55,1 tra gli iscritti Megavolotea)”, conclude Volotea.

(Ufficio Stampa Volotea – Ancona International Airport – Photo Credits: Volotea – Ancona International Airport)