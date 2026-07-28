easyJet apre le vendite per l’estate 2027 con oltre 7,5 milioni di posti

easyJet informa: “Le vacanze estive sono appena cominciate, ma per chi ha già voglia di pensare alla prossima estate easyJet apre oggi le vendite per la stagione 2027. Con oltre 7,5 milioni di posti disponibili su più di 41.000 voli tra il 14 giugno e il 26 settembre 2027, la compagnia mette a disposizione le tariffe migliori e la più ampia scelta di date e destinazioni per le prossime vacanze.

Con l’apertura anticipata delle vendite, easyJet dà ai propri passeggeri l’opportunità di pianificare in tutta tranquillità le vacanze estive, assicurandosi le tariffe più convenienti e la più ampia disponibilità di posti sulle rotte più amate. Che si tratti di una fuga al mare, di una città d’arte europea o di una meta esotica, prenotare in anticipo è il modo migliore per trasformare i propri sogni di viaggio in realtà, senza sorprese e al miglior prezzo”.

“L’estate easyJet è un invito a lasciarsi ispirare dalle isole e dalle coste più belle del Mediterraneo. Le isole greche, con il loro fascino senza tempo, accolgono chi sogna acque cristalline, villaggi imbiancati a calce e tramonti da cartolina. Dalle più iconiche Mykonos, Corfù e Santorini, ideali per chi cerca atmosfere da sogno, alle più autentiche Creta, Rodi, Kos e Cefalonia, perfette per chi desidera scoprire tradizioni locali e spiagge meno battute, la Grecia resta una delle destinazioni più ambite.

Le Baleari, con Ibiza, Palma di Maiorca e Minorca, sono la scelta perfetta per chi desidera sole, calette nascoste e una vivace atmosfera mediterranea. Per chi vuole spingersi oltre, le Canarie – Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife e Gran Canaria – promettono un’estate che non finisce mai, tra spiagge dorate e paesaggi vulcanici. La Croazia è la meta perfetta per godersi un mix di natura, cultura e avventura: città come Dubrovnik e Spalato offrono spiagge di ciottoli bianchi, acque limpide e un patrimonio storico unico.

Per chi preferisce restare in Italia può vivere un mare da sogno grazie ai collegamenti verso le isole dello stivale: la Sardegna, con i suoi profumi di mirto e rosmarino, la Sicilia, con la sua storia millenaria e Lampedusa, dove il tempo rallenta e la natura è protagonista assoluta”, prosegue easyJet.

“Ma l’estate 2027 di easyJet non è solo mare: grazie ad un network di oltre 260 rotte da e per l’Italia la scelta è davvero ampia e prenotare in anticipo significa avere la libertà di scegliere tra migliaia di combinazioni di voli, date e destinazioni, per costruire una vacanza su misura”, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)