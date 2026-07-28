IATA, CANSO e ACI lanciano una Joint Runway Safety Initiative

L’International Air Transport Association (IATA), la Civil Air Navigation Services Organisation (CANSO) e Airports Council International (ACI) hanno lanciato un’iniziativa congiunta per ridurre il rischio di runway incursions.

“Una runway incursions è definita come la presenza non autorizzata di un aeromobile, un veicolo o una persona su una pista o all’interno della sua area protetta. Le incursioni sono documentate negli Annual Safety Reports della IATA e diverse incursioni recenti hanno avuto esito fatale. Prevenire le incursioni richiede uno stretto coordinamento tra airlines, airports, air navigation service providers, regulators, frontline personnel.

La Joint Runway Safety Initiative si concentra su tre aree:

– Miglioramento di safety reporting and data capture, inclusi incidents, near misses, precursor events e osservazioni del personale di frontline.

– Rafforzare i local runway safety teams, rendendoli il main forum per airlines, airports, air navigation service providers e altri soggetti interessati, al fine di valutare i rischi locali e concordare azioni coordinate.

– Condividere i progressi e le lezioni apprese, in modo che le pratiche efficaci possano essere adottate più ampiamente da aeroporti e organizzazioni con contesti operativi simili”, afferma il comunicato.

“Volare è la forma più sicura di viaggio a lunga distanza. Mantenere questo primato richiede un impegno costante per il miglioramento continuo, supportato da standard globali, dati sulla sicurezza e collaborazione. Questa iniziativa riunisce airlines, airports and air navigation service providers per identificare tempestivamente i runway risks e intraprendere azioni coordinate”, ha dichiarato Nick Careen, IATA’s Senior Vice President Operations, Safety, and Security.

“L’iniziativa si basa su sforzi già in atto, tra cui il Global Action Plan for the Prevention of Runway Incursions (GAPPRI), frutto della collaborazione tra ICAO, Eurocontrol e la Flight Safety Foundation, con il sostegno di IATA, ACI e CANSO, nonché l’ICAO Global Runway Safety Action Plan.

La Joint Runway Safety Initiative promuoverà gli obiettivi di questi piani globali utilizzando strumenti e programmi sviluppati da IATA, CANSO e ACI, tra cui risk-assessment resources, runway safety checklists e il supporto dei Local Runway Safety Teams. Ciò include il Runway Safety Team Implementation Package di ACI, sviluppato nell’ambito dell’APEX in Safety program; la Runway Safety Checklist sviluppata congiuntamente da ACI e CANSO; lo IATA Runway Incursion Safety Risk Assessment; il GAPPRI gap-analysis tool for airlines; assessments of airline risk assessments and mitigations atraverso lo IOSA program”, prosegue il comunicato.

“La runway safety dipende da una comunicazione chiara e da decisioni coordinate in tutto l’ambiente aeroportuale. Solidi Local Runway Safety Teams riuniscono controllori di volo, aeroporti, compagnie aeree e altri partner operativi per identificare i rischi e concordare soluzioni pratiche”, ha affermato Andrea Sack, Senior Vice President, Global Operations, CANSO.

“Gli aeroporti si trovano al centro di questa sfida, dove convergono tutte le componenti dell’aviation system. La conoscenza del contesto locale e la collaborazione costante sono ciò che trasforma la safety guidance in una reale riduzione del rischio, e ACI si impegna a supportare i propri membri nell’utilizzo di questi strumenti”, ha dichiarato Darryl Dowd, Vice President of Safety, Security, and Operations, ACI World.

(Ufficio Stampa IATA – ACI World – Photo Credits: Md80.it)