JetBlue introduce un modo semplice e intuitivo per acquistare voli in vista del lancio della First Class

JetBlue ha annunciato un modo più semplice e intuitivo per i clienti di acquistare i voli, rendendo più facile confrontare le esperienze di bordo disponibili e selezionare un’opzione tariffaria in linea con le preferenze del cliente.

“A partire dai prossimi giorni, i clienti potranno scegliere tra una delle quattro esperienze di bordo della compagnia aerea: Main, EvenMore®, BlueFirst™ o Mint®, che definiscono seating area, onboard amenities and service. I clienti potranno quindi scegliere tra un massimo di tre opzioni tariffarie all’interno di tale esperienza, con la flessibilità necessaria per soddisfare diverse esigenze di viaggio e budget.

L’esperienza di acquisto aggiornata prepara il terreno per l’introduzione di BlueFirst, la nuova domestic first-class experience di JetBlue, che verrà gradualmente implementata entro la fine dell’anno. JetBlue ha scelto il nome BlueFirst per renderla immediatamente riconoscibile e comprensibile ai clienti interessati a una domestic first-class experience, mentre la compagnia aerea promuove l’offerta di questa ulteriore opzione premium”, afferma JetBlue.

“Con l’introduzione di BlueFirst e la nostra esperienza EvenMore recentemente migliorata, vogliamo assicurarci che i clienti possano trovare facilmente le esperienze JetBlue che stanno cercando”, ha dichiarato Marty St. George, presidente di JetBlue. “Con due semplici clic, i clienti potranno prenotare ciò che fa al caso loro. Prima l’esperienza di bordo e poi l’opzione tariffaria in base alle loro preferenze in termini di scelta del posto e possibilità di rimborso”.

“Nell’ambito di questa transizione, la Core experience di JetBlue verrà rinominata Main.

Main

L’esperienza di bordo distintiva di JetBlue, con un servizio attento, Fly-Fi® ad alta velocità gratuito, intrattenimento a bordo con TV in diretta, snack e bevande gratuiti.

EvenMore®

L’esperienza premium economy di JetBlue con maggiore spazio per le gambe, controlli di sicurezza prioritari (ove disponibili), imbarco anticipato, spazio dedicato nelle cappelliere e ulteriori vantaggi a bordo.

BlueFirst™

La nuova domestic first-class experience di JetBlue, che inizierà a essere implementata entro la fine dell’anno su non-Mint aircraft and routes della compagnia aerea.

Mint®

L’esperienza premium pluripremiata di JetBlue, con sedili reclinabili, ristorazione selezionata e servizio di livello superiore su rotte selezionate.

All’interno di ciascuna esperienza, i clienti possono scegliere tra un massimo di tre opzioni tariffarie in base al livello di flessibilità desiderato.

Base (nota come Main Base, EvenMore Base o BlueFirst Base) – La tariffa più bassa di JetBlue per i clienti che danno priorità al prezzo. La scelta del posto non è inclusa nelle Base fares. In caso di cancellazione, viene accreditato un buono viaggio, al netto di eventuali commissioni applicabili.

Standard (nota come Main, EvenMore, BlueFirst o Mint) – La tariffa più popolare di JetBlue, che include la scelta del posto, nessuna commissione di cambio e un buono viaggio per le cancellazioni idonee.

Flex (nota come Main Flex, EvenMore Flex, BlueFirst Flex o Mint Flex) – La tariffa più flessibile di JetBlue, che include la scelta del posto, nessuna commissione di cambio e un rimborso sul metodo di pagamento originale per le cancellazioni idonee.

Le Base fares non sono disponibili in Mint.

I clienti possono trovare maggiori informazioni sull’aggiornamento delle tariffe di JetBlue all’indirizzo https://www.jetblue.com/flying-with-us/fares-simplified.

Le nuove opzioni tariffarie saranno disponibili nei prossimi giorni. I TrueBlue Mosaics and JetBlue cardholders continueranno a usufruire degli stessi vantaggi. I clienti che hanno già prenotato viaggi con le tariffe attualmente offerte da JetBlue continueranno a usufruire dei vantaggi previsti dai termini della tariffa originariamente acquistata. Ulteriori dettagli su BlueFirst e sulle tariffe disponibili saranno comunicati nel corso dell’anno”, conclude JetBlue.

(Ufficio Stampa JetBlue Airways – Photo Credits: JetBlue Airways)