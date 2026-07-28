JetBlue annuncia i risultati del secondo trimestre 2026

JetBlue Airways Corporation ha annunciato i risultati finanziari per il secondo trimestre 2026.

“A due anni dall’avvio di JetForward, siamo incoraggiati dai progressi che stiamo compiendo e dai risultati che stiamo ottenendo in tutta la compagnia”, ha dichiarato Joanna Geraghty, CEO di JetBlue. “La nostra performance del secondo trimestre riflette la solidità della nostra strategia JetForward e l’impegno mirato dei nostri equipaggi, poiché la forte domanda dei clienti e le nostre azioni decisive ci hanno permesso di recuperare i costi del carburante più rapidamente del previsto. Questo slancio rafforza la nostra fiducia nel fatto che stiamo consolidando le basi per una JetBlue più redditizia. A testimonianza dei progressi che stiamo compiendo e della traiettoria di utili che prevediamo per il futuro, oggi presentiamo un obiettivo finanziario a lungo termine di almeno 1,00 dollaro di utile per azione per il 2028, proseguendo il percorso verso il ripristino di una redditività sostenibile”.

“JetForward continua a generare valore significativo in tutta l’attività. Fino a giugno 2026, la strategia di trasformazione della compagnia aerea ha generato 470 milioni di dollari di cumulative incremental EBIT e rimane in linea con l’obiettivo di raggiungere l’annual incremental EBIT benefit precedentemente annunciato, compreso tra 850 e 950 milioni di dollari, entro la fine del 2027.

Nel secondo trimestre la compagnia ha continuato a migliorare le prestazioni operative e l’esperienza del cliente grazie a iniziative volte a migliorare l’affidabilità, con un aumento di circa 1 punto dell’A14 e un Net Promoter Score in crescita di 5 punti su base annua nel corso del trimestre.

Nel secondo trimestre sono stati recuperati quasi il 50% dei maggiori costi del carburante, superando le aspettative.

La capacità nel secondo trimestre del 2026 è aumentata del 3,2% su base annua, rientrando nell’intervallo previsto, compreso tra il 2,0% e il 4,0%.

I ricavi operativi sono stati pari a 2,7 miliardi di dollari nel secondo trimestre 2026, con un incremento del 14,5% su base annua.

Operating revenue per available seat mile (“RASM”) aumentati del 10,9% su base annua, avvicinandosi alla fascia migliore dell’intervallo previsto, grazie alla forte domanda in quasi tutti i prodotti e le aree geografiche.

Operating expense per available seat mile (“CASM”) nel secondo trimestre 2026 aumentati del 17,0% su base annua.

Operating expense per available seat mile, excluding fuel (“CASM ex-Fuel”) per il secondo trimestre 2026 in aumento del 2,4% su base annua.

Il prezzo medio del carburante nel secondo trimestre 2026 è stato di 4,23 dollari al gallone, 1,83 dollari in più rispetto all’anno precedente, ovvero circa il 76%”, afferma JetBlue.

“Le nostre iniziative commerciali hanno continuato a guadagnare terreno nel secondo trimestre, rafforzando la nostra visibilità per la seconda metà dell’anno”, ha dichiarato Marty St. George, presidente di JetBlue. “La forte domanda per l’intera gamma dei nostri prodotti, unita alla continua implementazione del piano JetForward e ai progressi costanti di Blue Sky e BlueFirst™, rafforza la nostra fiducia nelle prospettive e nello slancio positivo che si sta creando in tutto il business”.

“I risultati del secondo trimestre dimostrano i progressi che stiamo compiendo sulle leve che possiamo controllare”, ha dichiarato Ursula Hurley, JetBlue chief financial officer. “Grazie a una solida performance dei ricavi, a una gestione disciplinata della capacità e a una continua ottimizzazione dei costi, prevediamo che il margine operativo del secondo semestre migliorerà di circa 3,5 punti percentuali su base annua. I progressi che stiamo realizzando supportano il percorso di JetBlue verso una redditività sostenibile, una crescita significativa degli utili e la creazione di valore a lungo termine per i nostri azionisti”.

(Ufficio Stampa JetBlue Airways – Photo Credits: JetBlue Airways)