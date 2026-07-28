TAP Air Portugal adotta una nuova tecnologia di verniciatura per i propri aeromobili

TAP Air Portugal ha completato con successo i test operativi di una nuova tecnologia di verniciatura di base per aeromobili, più leggera, in grado di ridurre il peso fino a 26 kg per aeromobile, rafforzando ulteriormente l’impegno della Compagnia verso l’efficienza operativa, il risparmio di carburante e la riduzione delle emissioni.

I test, condotti utilizzando la formulazione Aerobase UPD di AkzoNobel Aerospace Coatings, hanno dimostrato che il sistema consente di ridurre del 36% lo spessore complessivo dello strato di base rispetto al tradizionale processo di applicazione a due mani, mantenendo gli standard di durata, estetica e qualità della finitura richiesti dall’aviazione commerciale.

Le prove sul campo, effettuate su un Airbus A320 di TAP Air Portugal, hanno evidenziato una riduzione di peso pari a 24 kg. A seguito di questi risultati, anche un secondo A320 è stato verniciato con la nuova tecnologia e sono già in fase di definizione i piani per estenderne l’impiego all’intera flotta.

Sulla base dell’implementazione prevista su tutti gli aeromobili, questa tecnologia consentirà un risparmio annuale stimato di circa 428,5 tonnellate di carburante, traducendosi in un risparmio economico superiore a mezzo milione di euro all’anno e in una riduzione stimata di circa 1.353 tonnellate di CO2.

La formulazione Aerobase UPD utilizzata durante i test si basa sulla piattaforma Aerobase di AkzoNobel Aerospace Coatings e incorpora miglioramenti nella formulazione e nel processo di applicazione, progettati per garantire un controllo più preciso dello spessore del film, una maggiore resistenza alle colature e una superiore ripetibilità del processo in reali condizioni operative delle cabine di verniciatura.

Grazie a una tecnica di applicazione incrociata validata, Aerobase UPD consente di ottenere la copertura e la qualità della finitura richieste con un solo ciclo di applicazione dello strato di base, eliminando la necessità di una seconda mano completa e delle relative fasi intermedie di asciugatura (flash-off).

Oltre a ridurre il peso operativo degli aeromobili, il processo di applicazione semplificato offre anche vantaggi in termini di produttività per gli operatori, eliminando un intero ciclo di verniciatura. La formulazione migliorata garantisce inoltre una resistenza alle colature superiore di circa il 40% rispetto al tradizionale sistema a due mani, contribuendo a una maggiore uniformità e ripetibilità dei risultati in diverse condizioni operative delle cabine di verniciatura e con differenti livelli di esperienza degli applicatori.

Per TAP Air Portugal, questi risultati dimostrano come miglioramenti tecnici mirati possano contribuire a obiettivi più ampi di efficienza e sostenibilità nel settore dell’aviazione.

João Carvalho, Structural Engineer di TAP Air Portugal, ha dichiarato: “In TAP Air Portugal valutiamo costantemente nuove opportunità per migliorare l’efficienza operativa e ridurre l’impatto ambientale di tutte le nostre attività. I risultati ottenuti grazie a questa collaborazione con AkzoNobel Aerospace Coatings dimostrano come riduzioni di peso apparentemente contenute, se applicate in modo sistematico all’intera flotta, possano generare nel lungo periodo significativi risparmi di carburante e riduzioni delle emissioni, migliorando al contempo l’efficienza operativa”.

Aurore Bournazel, Segment Manager OEM, MRO & Airlines di AkzoNobel Aerospace Coatings, ha aggiunto: “Questo programma sviluppato con TAP Air Portugal dimostra come innovazioni incrementali nella tecnologia dei rivestimenti possano generare benefici operativi misurabili e riduzioni delle emissioni per le compagnie aeree. Riducendo lo spessore complessivo del film e semplificando il processo di applicazione, Aerobase UPD aiuta gli operatori a diminuire il peso degli aeromobili, aumentare la produttività delle cabine di verniciatura e mantenere gli elevati standard qualitativi richiesti per l’intera flotta dell’aviazione commerciale. L’industria aeronautica è impegnata nell’individuare soluzioni concrete per migliorare l’efficienza e ridurre le emissioni, e la tecnologia dei rivestimenti può svolgere un ruolo importante nel sostenere questi obiettivi di sostenibilità”.

Aerobase UPD è certificato secondo lo standard AMS3095 per le operazioni di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) su flotte miste a livello mondiale ed è compatibile con il nuovo attivatore Aerobase e con gli attuali indurenti Aerobase, consentendo un’integrazione semplice nei processi di verniciatura già esistenti.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)