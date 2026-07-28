News Brevi – 28.07.2026

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO COMANDO AL 36° STORMO CACCIA – Martedì 28 luglio 2026, all’aeroporto militare “Antonio Ramirez” di Gioia del Colle (BA), si è svolta la cerimonia di Cambio Comando del 36° Stormo Caccia. Alla presenza del Generale di Divisione Aerea Marco Lant, Comandante delle Forze da Combattimento, il Colonnello Michele Nasto è subentrato al Colonnello Antonino Massara. Il passaggio di consegne ha visto la partecipazione, oltre che del personale in forza al Reparto, di numerose autorità militari e civili, associazioni combattentistiche e d’Arma, parenti, amici e personale in quiescenza che, negli anni, ha contribuito a scrivere la storia operativa del 36° Stormo Caccia. Nel suo discorso di commiato, il Colonnello Antonino Massara ha tracciato un bilancio del biennio appena concluso, caratterizzato da un’intensa attività operativa e da risultati di assoluto rilievo. “Guidare il 36° Stormo Caccia – ha detto – è stato un privilegio che ho vissuto con profonda responsabilità e sincero orgoglio. In questi due anni, abbiamo affrontato impegni complessi, consolidato la nostra capacità operativa e celebrato momenti storici come il 60° anniversario dello Stormo e il successo alla esercitazione NATO Tiger Meet 2026. Tutto ciò è stato possibile grazie alla dedizione e alla professionalità delle nostre donne e dei nostri uomini, autentico cuore pulsante del Reparto”. Assumendo ufficialmente il comando, il Colonnello Michele Nasto ha espresso un messaggio di continuità sottolineando la volontà di proseguire il percorso tracciato, valorizzando le eccellenze del Reparto e rafforzando ulteriormente la sua capacità operativa nel contesto nazionale e internazionale. “La storia del 36° Stormo Caccia testimonia una straordinaria capacità di evolvere, innovare e affrontare il cambiamento, senza mai perdere la propria identità – ha precisato il Col. Nasto – siamo sempre pronti per garantire la difesa e la sicurezza dello spazio aereo nazionale e dell’Alleanza con prontezza, professionalità e credibilità. Ma il vero valore del Reparto risiede, soprattutto, nelle donne e negli uomini del 36° Stormo la cui competenza, dedizione e spirito di servizio rappresentano il fondamento di ogni risultato conseguito al servizio del Paese e della NATO. Oggi ha inizio per me l’incarico più prestigioso e impegnativo della mia vita aeronautica che assumo con entusiasmo, umiltà e profondo senso di responsabilità”. Nel suo indirizzo di saluto, il Generale di Divisione Aerea Marco Lant, Comandante delle Forze da Combattimento, ha confermato la piena fiducia al Comandante subentrante ed elogiato il lavoro svolto dal Comandante uscente. “Il Cambio Comando – ha spiegato – segna sempre un passaggio unico: un capitolo che si chiude e uno nuovo che si apre nella storia del Reparto. È il momento in cui la comunità si riconosce attorno alla Bandiera di Guerra, custode della memoria dei nostri colleghi aviatori. Sessant’anni di vita operativa e quasi novant’anni di storia hanno forgiato un patrimonio di valori e capacità straordinarie. In questi due anni avete raggiunto risultati eccezionali, superando sfide e limiti con dedizione. Ora più che mai occorre custodire questa crescita, garantirne continuità e tramandarne la forza alle generazioni future”. Il 36° Stormo Caccia di Gioia del Colle (BA) è alle dipendenze del Comando delle Forze da Combattimento (CFC) di Milano, la cui missione è acquisire e mantenere la prontezza operativa di tutti gli organismi della difesa aerea, di attacco e ricognizione, provvedendo all’efficienza operativa dei sistemi d’arma, dei mezzi e dei materiali, nonché all’addestramento del personale e al costante aggiornamento e ottimizzazione delle procedure operative, nel rispetto delle linee guida delle Superiori Autorità. Il CFC è, a sua volta, alle dipendenze del Comando Squadra Aerea e 1ª Regione Aerea di Milano che esercita le attribuzioni in materia di addestramento, predisposizione e approntamento operativo dei propri Reparti, affinché gli stessi acquisiscano e mantengano i previsti livelli di prontezza operativa. Il 36° Stormo Caccia è uno dei 5 Stormi dell’Aeronautica Militare che assicurano la Difesa Aerea nazionale e il servizio di Quick Reaction Alert della NATO (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO URGENTE DA CAGLIARI A ROMA CIAMPINO – Si è concluso nella serata di ieri, intorno alle ore 22:00, un trasporto sanitario d’urgenza a favore di un bambino di 4 anni in Imminente Pericolo di Vita (IPV). Il piccolo, ricoverato precedentemente presso l’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari, necessitava di essere trasferito tempestivamente presso il Policlinico Gemelli di Roma per ricevere cure specialistiche immediate. La richiesta di supporto è giunta dalla Prefettura di Cagliari ed è stata gestita dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha, tra i propri compiti, anche quello di coordinare questo genere di attività a favore della collettività. Come avviene regolarmente per questa tipologia di interventi d’urgenza, il volo è stato autorizzato e coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’organo che gestisce le attivazioni della flotta aerea di Stato per i trasporti sanitari e di soccorso su tutto il territorio nazionale. Il decollo è avvenuto dall’aeroporto di Cagliari – Elmas a bordo di un velivolo Gulfstream G650 appartenente al 31° Stormo di Ciampino. Atterrato presso lo scalo romano, il bambino è stato immediatamente trasferito in ambulanza verso la struttura ospedaliera di destinazione. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aeromobili del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EMIRATES E CRYPTO.COM OFFRONO AI CLIENTI UN NUOVO METODO DI PAGAMENTO – Emirates informa: “Emirates ha lanciato ufficialmente Crypto.com Pay™, consentendo ai propri clienti di utilizzare la soluzione di pagamento digitale sul sito web e sull’app della compagnia aerea. I clienti con un account Crypto.com che prenotano su emirates.com e sull’app Emirates possono ora selezionare Crypto.com Pay™ al momento del pagamento, con transazioni elaborate in modo sicuro e in conformità con gli standard normativi degli Emirati Arabi Uniti. Crypto.com Pay™ è disponibile per i residenti idonei degli Emirati Arabi Uniti per le prenotazioni con prezzi e pagamenti in Emirati Dirham (AED). Il lancio segna l’attuazione di una partnership tra Crypto.com ed Emirates annunciata nel luglio 2025, quando è stato firmato un Memorandum d’Intesa per valutare l’integrazione di Crypto.com Pay™ nei sistemi di pagamento digitali della compagnia aerea”. “Dare vita a questa iniziativa concretizza il nostro impegno ad ampliare le opzioni di pagamento per i viaggi a disposizione dei clienti. Riflette inoltre le preferenze in rapida evoluzione di una generazione più giovane e abile nell’uso delle tecnologie digitali, che gestisce il proprio denaro e pianifica i viaggi principalmente tramite smartphone, e si aspetta che le compagnie aeree con cui vola si adeguino a questi cambiamenti”, ha dichiarato Adnan Kazim, Emirates’ Deputy President and Chief Commercial Officer. “Passare dalla fase di firma al lancio con Crypto.com in un solo anno è un merito di entrambi i team e di un contesto normativo che rende possibile questo tipo di innovazione, a testimonianza dell’ambizione degli Emirati Arabi Uniti e di Dubai di essere leader nel settore fintech e nell’economia digitale”. “La partnership con Emirates rappresenta una pietra miliare per Crypto.com e per la nostra funzionalità Pay, rinomata per la sua facilità d’uso e la perfetta integrazione”, ha affermato Eric Anziani, President and Chief Operating Officer, Crypto.com. “Questa collaborazione è la dimostrazione dell’approccio lungimirante degli Emirati Arabi Uniti all’innovazione e siamo orgogliosi di supportare Emirates nel suo ingresso nel mondo dei pagamenti digitali”. “Questo lancio supporta la Dubai Cashless Strategy nell’ambito della D33 Economic Agenda, che mira a digitalizzare il 90% di tutte le transazioni finanziarie nei settori pubblico e privato entro la fine del 2026. Si basa inoltre sulla partnership siglata da Emirates con Dubai Finance lo scorso anno per promuovere i pagamenti digitali e fa seguito alla collaborazione tra Crypto.com e Dubai Finance per l’accettazione di pagamenti digitali per i servizi governativi”, conclude Emirates.

DELTA CELEBRA L’APERTURA DI UNA NUOVA SAF BLENDING FACILITY CHE SERVIRA’ MSP – Delta informa: “Delta Air Lines si è unita ai partner del Minnesota SAF Hub, insieme ai responsabili politici federali e statali, per celebrare il completamento di una nuova sustainable aviation fuel (SAF) blending facility presso la Flint Hills Resources Pine Bend Refinery, segnando un significativo passo avanti nell’ampliamento della disponibilità di SAF presso il secondo hub più grande di Delta, il Minneapolis-St. Paul International Airport (MSP). Si prevede che l’impianto sarà in grado di miscelare fino a 30 milioni di galloni di SAF puro all’anno, contribuendo a creare l’infrastruttura necessaria per ampliare l’utilizzo del SAF in una delle più grandi operazioni di Delta. Delta e Flint Hills Resources hanno annunciato per la prima volta i piani per l’impianto nel settembre 2024. Questi piani rappresentano una delle quattro tappe fondamentali individuate dal Minnesota SAF Hub, una coalizione unica nel suo genere lanciata nel 2023 da Delta, Greater MSP Partnership, Bank of America, Ecolab e Xcel Energy per contribuire a costruire una regional SAF economy”. “Questo impianto è il culmine di una visione condivisa per il Minnesota, che mira a diventare leader nel settore dei SAF”, ha dichiarato Peter Carter, President of Delta Air Lines. “Ampliando le infrastrutture necessarie a supportare una più ampia adozione dei SAF, rappresenta un passo importante verso la trasformazione di questo potenziale in realtà. Delta è orgogliosa di far parte di questo impegno ed entusiasta del ruolo che il Minnesota può svolgere nel promuovere il futuro dei SAF”. “Questa struttura si inserisce nella più ampia strategia di Delta in materia di SAF, che include una collaborazione quinquennale recentemente annunciata con Shell Aviation per ampliare la disponibilità di SAF nei principali hub statunitensi e nelle città prioritarie, tra cui Minneapolis-Saint Paul (MSP), fino al 2030. La compagnia aerea rimane impegnata a raggiungere l’obiettivo del 10% di utilizzo di SAF entro il 2030 e continua a ritenere i SAF una delle leve più importanti per la decarbonizzazione del volo nel suo percorso verso emissioni nette zero entro il 2050”, conclude Delta.

TEXTRON RIPORTA I RISULTATI DEL SECONDO TRIMESTRE 2026 – Textron Inc. ha annunciato oggi un second quarter 2026 net income di 1,42 dollari per azione, rispetto a 1,35 dollari nel secondo trimestre 2025. Adjusted net income pari a 1,62 dollari per azione nel secondo trimestre 2026, rispetto a 1,55 dollari per azione nel secondo trimestre 2025. Ricavi pari a 3,8 miliardi di dollari, in aumento del 3%, ovvero di 111 milioni di dollari, rispetto all’anno precedente. Ricavi in aumento di 500 milioni di dollari, ovvero del 7%, nel primo semestre 2026, rispetto all’anno precedente. “Il secondo trimestre ha confermato l’ottimo inizio d’anno per Textron, con una crescita dei ricavi in ciascuno dei nostri segmenti produttivi, che ha contribuito a un aumento dei ricavi di 500 milioni di dollari nella prima metà dell’anno”, ha dichiarato Lisa M. Atherton, CEO di Textron. “Bell ha continuato a sviluppare l’MV-75 Cheyenne con la produzione di successo di componenti e parti chiave a lungo termine. In Textron Aviation, la forte domanda ha generato un’intensa attività di ordini e l’Ascend ha continuato a crescere con la consegna dei primi cinque velivoli a NetJets”. Net cash generato dalle attività operative del gruppo nel secondo trimestre pari a 235 milioni di dollari, rispetto ai 395 milioni di dollari del secondo trimestre dell’anno precedente. Manufacturing cash flow pari a 154 milioni di dollari nel secondo trimestre, rispetto ai 336 milioni di dollari del secondo trimestre dell’anno precedente. Nel trimestre, Textron ha restituito 209 milioni di dollari agli azionisti tramite il riacquisto di azioni proprie. Il fatturato di Textron Aviation è stato pari a 1,5 miliardi di dollari, in aumento dell’1%, ovvero di 22 milioni di dollari, rispetto al secondo trimestre dell’anno precedente, grazie a maggiori ricavi derivanti dalla vendita di aeromobili (17 milioni di dollari) e da ricambi e servizi post-vendita (5 milioni di dollari). Textron Aviation ha consegnato 40 jets nel trimestre, rispetto ai 49 del secondo trimestre 2025, e 44 commercial turboprops, rispetto ai 34 del secondo trimestre dell’anno precedente. L’utile del segmento è stato pari a 165 milioni di dollari nel secondo trimestre, in calo di 5 milioni di dollari, ovvero del 3%, rispetto all’anno precedente, principalmente a causa dell’impatto negativo di inefficienze produttive e minori volumi e mix di aeromobili, parzialmente compensati da minori costi di garanzia. Il backlog di Textron Aviation alla fine del secondo trimestre ammontava a 8 miliardi di dollari.

BELL TEXTRON: I RISULTATI DEL SECONDO TRIMESTRE 2026 – Bell Textron informa: “I ricavi di Bell sono stati pari a 1,1 miliardi di dollari, in aumento del 6%, ovvero di 58 milioni di dollari, rispetto al secondo trimestre del 2025. L’aumento dei ricavi nel trimestre è stato trainato da maggiori ricavi derivanti dal settore militare, pari a 47 milioni di dollari, principalmente a causa dell’aumento dei volumi di produzione dell’elicottero H-1 e del programma MV-75. I ricavi derivanti da elicotteri commerciali, ricambi e servizi sono aumentati di 11 milioni di dollari rispetto al secondo trimestre 2025, principalmente a causa di prezzi più elevati. Bell ha consegnato 36 elicotteri commerciali nel trimestre, rispetto ai 32 del secondo trimestre dell’anno precedente. L’utile di segmento, pari a 75 milioni di dollari, è diminuito di 5 milioni di dollari, ovvero del 6%, rispetto al secondo trimestre dell’anno precedente, principalmente a causa dell’impatto negativo delle performance dei programmi e della composizione dei programmi militari, parzialmente compensato da minori costi di ricerca e sviluppo. Il backlog di Bell alla fine del secondo trimestre ammontava a 7,5 miliardi di dollari”.

EASYJET LANCIA LA BIG SEAT RELEASE IN UK – easyJet informa: “easyJet ha lanciato oggi in UK la sua Big Seat Release, con quasi 14 milioni di posti per viaggi tra il 14 giugno 2027 e il 26 settembre 2027, inclusi i voli per le vacanze estive. Ciò significa che sono ora disponibili quasi 14 milioni di posti sui voli da e per il Regno Unito. Con oltre 140 destinazioni tra cui scegliere in Europa e Nord Africa, con partenza da 22 aeroporti del Regno Unito, i clienti hanno una scelta notevole, sia che desiderino prenotare un city break o godersi il sole estivo”. Kevin Doyle, Country Manager di easyJet per il Regno Unito, ha dichiarato: “Che i clienti sognino una vacanza al mare nel Mediterraneo, un weekend in città con gli amici o una vacanza in famiglia durante le vacanze scolastiche, la nostra offerta Big Seat Release per la prossima estate offre loro la possibilità di iniziare a pianificare in anticipo. Con milioni di posti ora disponibili su centinaia di rotte da 22 aeroporti del Regno Unito verso destinazioni in Europa e Nord Africa, oltre ai pacchetti easyJet Holidays, rendiamo più facile che mai per i clienti trovare la destinazione giusta a un prezzo vantaggioso e non vediamo l’ora di dar loro il benvenuto a bordo per la loro prossima avventura”.

SAFRAN PUBBLICA I RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2026 – Safran ha pubblicato i risultati del primo semestre 2026. H1 2026 adjusted data: ricavi pari a 17,571 miliardi di euro (+19,0%); recurring operating income pari a 3,237 miliardi di euro (+29,0%), 18,4% dei ricavi; free cash flow pari a 2,616 miliardi di euro. H1 2026 consolidated data: ricavi pari a 17,245 miliardi di euro; recurring operating income pari a 2,636 miliardi di euro; free cash flow pari a 2,616 miliardi di euro. Il CEO Olivier Andriès ha dichiarato: “Sostenuta dalla forte domanda per civil engine spare parts, Safran ha registrato un primo semestre 2026 eccezionale, superando le aspettative e raggiungendo una redditività record con un margine del 18,4%, in aumento di 140 punti base, e una solida generazione di cassa di 2,6 miliardi di euro. I nostri team hanno mantenuto un forte slancio, consegnando oltre 500 motori LEAP per il quarto trimestre consecutivo. Inoltre, continuiamo ad ampliare le nostre capacità produttive per supportare la crescente domanda dei clienti sia nel settore aerospaziale civile che in quello della difesa. Sulla base degli eccellenti risultati del primo semestre, stiamo rivedendo al rialzo il nostro full-year outlook su tutti i fronti”. “I ricavi del primo semestre 2026 si sono attestati a 17,571 miliardi di euro, in aumento del 19,0% rispetto al primo semestre 2025 (+20,2% su base organica). Propulsion è cresciuto del 27,7%, con le attività aftermarket e OE in aumento allo stesso ritmo. Per il quarto trimestre consecutivo, le consegne dei motori LEAP hanno superato le 500 unità, raggiungendo un totale di 510 consegne nel secondo trimestre (in aumento del 24% su base annua), a testimonianza di una solida performance operativa. Nella prima metà dell’anno, le consegne di motori LEAP hanno raggiunto le 1.030 unità, con un incremento del 41% rispetto alla prima metà del 2025. Le helicopter turbine performance sono state trainate da un livello più elevato di servizi. Sul fronte della difesa, i ricavi derivanti dai motori militari sono aumentati su base annua, grazie alle consegne dei motori M88, che hanno raggiunto le 33 unità, più del triplo rispetto all’anno precedente, nonché a un mix di clienti favorevole e a un solido livello di assistenza post-vendita. I ricavi derivanti dalla propulsione missilistica hanno beneficiato dell’aumento delle consegne. Nel primo semestre 2026, il recurring operating income ha raggiunto i 3,237 miliardi di euro, registrando un aumento sostanziale del 29,0% su base annua (+27,5% di crescita organica), trainato dalla crescita dei ricavi e da una solida attività nel mercato post-vendita. In Propulsion, il recurring operating income ha raggiunto 2,253 miliardi di euro, in crescita del 28% (+29% di crescita organica). Il net income è aumentato del 21% a 1,924 miliardi di euro nel primo semestre 2026 (basic and diluted EPS di €4,63), rispetto a 1,587 miliardi di euro nel primo semestre 2025 (basic and diluted EPS di €3,80).

BELL SI AGGIUDICA UN CONTRATTO PER GLI SPINE UPGRADES DELLA H-1 FLEET – Bell Textron informa: “Bell Textron Inc., società di Textron Inc., ha annunciato di essersi aggiudicata un $300 million, firm-fixed-price, fixed-price incentive, and cost-plus-fixed-fee contract dal Department of Navy. Questo contratto, della durata di base più tre anni di opzione, prevede gli Structural and Power Improvements for NextGen Effects (SPINE) upgrades su un massimo di 49 elicotteri AH-1Z Viper e UH-1Y Venom dell’U.S. Marine Corp. Conosciuta come Phase 3.0, la convenzione prevede lo SPINE upgrade di 49 velivoli (21 UH-1Y e 28 AH-1Z), con lavori che saranno eseguiti presso il Bell Amarillo Assembly Center a partire dalla metà del 2027 e le prime consegne delle unità H-1 aggiornate nel 2028”. “L’avvio della SPINE Phase 3.0 sottolinea l’importanza di questo essenziale sforzo di modernizzazione e consente alla H-1 fleet del Corpo dei Marines di rimanere competitiva con le capacità attuali e future”, ha dichiarato Danielle Markham, program manager, Bell. “SPINE consentirà agli operatori e ai tecnici di manutenzione degli H-1 di implementare le attrezzature e le tecnologie necessarie per mantenere gli elicotteri come membri pienamente interoperabili delle moderne forze congiunte per tutta la durata operativa della H-1 fleet”. “Il programma SPINE, precedentemente noto come SIEPU, fornisce una maggiore electrical power capacity per le moderne capacità e una migliore capacità di integrare tecnologie di nuova generazione. Gli H-1 equipaggiati con SPINE offriranno diversi miglioramenti”, conclude Bell Textron.

LEONARDO CRESCE NEGLI STATI UNITI CON L’ACQUISIZIONE DI RAFT – Leonardo informa: “Leonardo DRS, controllata (al 71,38%) statunitense di Leonardo e quotata al Nasdaq, ha sottoscritto un accordo definitivo per l’acquisizione della società Raft. L’ammontare dell’acquisizione, finanziata in contanti, è di circa USD 450 milioni. Leonardo DRS, grazie all’acquisito di Raft, beneficerà di nuove capacità nel software ad architettura aperta e nell’intelligenza artificiale (IA), a supporto di soluzioni integrate per le missioni”. “L’acquisizione è in linea con la strategia di sviluppo di Leonardo e di Leonardo DRS. Per quest’ultima, ne rafforza la capacità nel fornire tecnologie in grado di supportare i clienti ad operare con maggiore rapidità, chiarezza e sicurezza in contesti operativi complessi. Le soluzioni offerte da Raft nello sviluppo di software ad architettura aperta, nell’IA e nell’integrazione dei dati risultano essere altamente complementari rispetto all’attuale portafoglio tecnologico di Leonardo DRS”, ha dichiarato Lorenzo Mariani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo. “Raft, fondata nel 2018, fornisce software ad architettura aperta per applicazioni di missione, con una specializzazione nella fusione di dati multidominio e nell’IA per supportare in tempo reale e rendere più rapidi i processi decisionali operativi per i clienti. L’acquisizione è soggetta alle approvazioni delle Autorità competenti e alle condizioni tipiche per questo tipo di operazioni e il suo perfezionamento è previsto per il quarto trimestre del 2026. L’operazione sarà finanziata mediante disponibilità liquide e ricorso a finanziamenti a valere sulla linea di credito revolving di Leonardo DRS”, conclude Leonardo.

AIR FRANCE FOUNDATION: MISSIONE BENEFICA IN SENEGAL – Air France informa: “Dal 20 al 23 luglio, una delegazione di Air France Foundation si è recata in Senegal per una missione benefica caratterizzata da incontri significativi e calorosi scambi. L’obiettivo era rafforzare i legami con i partner locali, valutare l’impatto delle iniziative della Fondazione e mettere in luce la straordinaria generosità collettiva dei dipendenti di Air France durante la grande campagna di donazioni dello scorso gennaio. Più che una semplice fonte di finanziamento, la Air France Foundation si impegna a costruire partnership durature e ad acquisire una conoscenza più approfondita delle realtà locali. Con questa ambizione, una delegazione si è recata a Dakar e poi a Saly per incontrare le persone che lavorano ogni giorno per rendere questi progetti una realtà. Questa missione ha offerto l’opportunità di riaffermare la visione della Fondazione: creare opportunità di istruzione, formazione e integrazione sociale per bambini e giovani vulnerabili. L’evento ha inoltre messo in luce il profondo impegno e la generosità dei dipendenti e dei partner di Air France. La Fondazione è orgogliosa di poter contare sullo straordinario supporto collettivo dei dipendenti della compagnia, esemplificato dalla grande raccolta di donazioni organizzata lo scorso gennaio. Gli articoli raccolti sono stati trasportati e distribuiti alle organizzazioni partner locali, facendo una differenza tangibile sul campo. Sulla scia di questo slancio collettivo, la delegazione ha potuto constatare di persona l’impatto di questi sforzi. Durante un evento stampa tenutosi presso Samusocial Senegal, alla presenza delle altre 11 organizzazioni beneficiarie, la delegazione ha presentato le iniziative della Fondazione e ha sottolineato il ruolo essenziale svolto dai dipendenti di Air France. Con quasi 9 tonnellate di articoli donati, questo impegno sta contribuendo a migliorare la vita quotidiana di migliaia di bambini in Senegal. Insieme alla Fondazione, i team di Air France-KLM a Dakar hanno svolto un ruolo chiave, fornendo il supporto logistico, operativo e umano necessario per rendere possibile questa catena di solidarietà, dal trasporto delle donazioni alla loro distribuzione tra le organizzazioni partner. Una mostra che ha presentato tutte le organizzazioni beneficiarie, unita a momenti di discussione e scambio, ha contribuito a sensibilizzare l’opinione pubblica senegalese sull’importanza di sostenere i giovani”. Thomas Pesquet, committed Board members presente all’evento, ha sottolineato: “Questo evento ha offerto una preziosa piattaforma per spiegare il nostro impegno e mettere in luce il notevole lavoro svolto dalle nostre organizzazioni partner, evidenziando al contempo la solidarietà dimostrata dai dipendenti e dai partner di Air France attraverso l’importante campagna di donazioni”. “Questa missione in Senegal ha rafforzato la convinzione della Air France Foundation che l’azione concreta e il contatto umano siano al centro del suo impatto. La missione ha anche celebrato la solidarietà dei dipendenti e dei partner di Air France, dimostrando come la generosità collettiva possa trasformarsi in opportunità reali sul territorio. La delegazione è tornata ispirata, arricchita da preziose lezioni e con rinnovata energia per aiutare migliaia di giovani a realizzare i propri sogni e a costruire un futuro migliore”, conclude Air France.