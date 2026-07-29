Airbus riporta i risultati del primo semestre 2026

Airbus SE ha riportato i risultati finanziari consolidati per il primo semestre (H1) terminato il 30 giugno 2026.

“I nostri buoni risultati del primo semestre riflettono principalmente il livello più elevato di commercial aircraft deliveries e le forti performance in Defence and Space, sullo sfondo di un ambiente complesso e in rapido cambiamento”, ha affermato Guillaume Faury, Airbus Chief Executive Officer. “Stiamo accelerando in tutte le attività per soddisfare la crescente domanda per le nostre soluzioni civili e militari. La nostra attenzione a un’esecuzione costante sta dando i suoi frutti, come dimostrato dalle forti consegne nel secondo trimestre. Ciò alimenta la nostra fiducia nelle nostre performance future, come si riflette nel mid-term outlook recentemente comunicato”.

Gross commercial aircraft orders pari a 886 aeromobili (primo semestre 2025: 494 aeromobili) con ordini netti per 821 aeromobili dopo le cancellazioni (primo semestre 2025: 402 aeromobili). L’order backlog ammonta a 9.222 commercial aircraft alla fine di giugno 2026. Airbus Helicopters ha registrato net orders per un totale di 215 unità (1° semestre 2025: 171 unità), con un order backlog di 1.108 unità alla fine di giugno 2026. Airbus Defence and Space ha registrato un fortissimo slancio commerciale, con un valore degli ordini in entrata che ha raggiunto i 9,3 miliardi di euro (1° semestre 2025: 5,1 miliardi di euro).

I ricavi consolidati sono aumentati del 12% su base annua, raggiungendo i 33,2 miliardi di euro (primo semestre 2025: 29,6 miliardi di euro). Sono stati consegnati un totale di 351 commercial aircraft (primo semestre 2025: 306 aeromobili), di cui 44 A220, 271 A320 Family, 10 A330 e 26 A350. I ricavi generati dalle Airbus commercial aircraft activities sono aumentati del 15%, a 23,9 miliardi di euro, riflettendo principalmente l’aumento delle consegne e dei servizi, parzialmente compensati dal deprezzamento del dollaro statunitense rispetto al primo semestre 2025. Le consegne di Airbus Helicopters sono aumentate a 144 unità (primo semestre 2025: 138 unità) con ricavi sostanzialmente stabili a 3,7 miliardi di euro, riflettendo un mix di consegne meno favorevole nella prima metà del 2026. I ricavi di Airbus Defence and Space sono aumentati del 9% su base annua raggiungendo i 6,3 miliardi di euro, guidati da maggiori volumi in tutte le business units.

Consolidated EBIT Adjusted pari a 2,727 miliardi di euro (1° semestre 2025: 2,204 miliardi di euro).

L’EBIT Adjusted relativo alle Airbus commercial aircraft activities è aumentato a 1,987 miliardi di euro (primo semestre 2025: 1,714 miliardidi euro), guidato dalle maggiori consegne, in parte compensate da un tasso di copertura meno favorevole.

Il ramp-up dell’A220 è in corso e la Società continua a puntare a un rateo di produzione mensile di 13 aeromobili nel 2028. Per quanto riguarda la A320 Family, la Società continua a aspettarsi di raggiungere un rateo compreso tra 70 e 75 aeromobili al mese entro la fine del 2027, stabilizzandosi successivamente a 75. La Società continua a puntare a un rateo di 5 aerei per il programma A330 nel 2029 e a un rateo di 12 aerei per il programma A350 nel 2028.

L’EBIT Adjusted di Airbus Helicopters è stato pari a 240 milioni di euro (primo semestre 2025: 249 milioni di euro), riflettendo una solida performance dei programmi, compensata da maggiori spese di ricerca e sviluppo.

L’EBIT Adjusted di Airbus Defence and Space è aumentato a 487 milioni di euro (primo semestre 2025: 265 milioni di euro), supportato da una fase favorevole dei costi, da una migliore redditività e da maggiori volumi.

Consolidated self-financed R&D expense pari a 1,464 miliardi di euro (primo semestre 2025: 1,406 miliardi di euro).

Consolidated EBIT (reported) pari a 2,745 miliardi d ieuro (primo semestre 2025: 1,617 miliardi di euro), incluse rettifiche nette totali di +18 milioni di euro.

Il risultato finanziario è stato pari a 186 milioni di euro (1° semestre 2025: 490 milioni di euro). Il consolidated net income è stato pari a 2,243 miliardi di euro (primo semestre 2025: 1,525 miliard di euro), con consolidated reported earnings per share di € 2,84 (primo semestre 2025: €1,93).

Il consolidated free cash flow before customer financing si attesta a -1,166 miliardi di euro (1° semestre 2025: -1,610 miliardi di euro). Questo deflusso di cassa è stato principalmente determinato dalla variazione del capitale circolante, che riflette in particolare l’accumulo di scorte pianificato per sostenere la crescita di tutte le attività. Il consolidated free cash flow si attesta a -1,043 miliardi di euro (primo semestre 2025: -1,584 miliardi di euro). La posizione di cassa lorda era pari a 23,4 miliardi di euro a fine giugno 2026 (fine anno 2025: 27,2 miliardi di euro), con una consolidated net cash position di 8,4 miliardi di euro (fine anno 2025: 12,2 miliardi di euro).

Come base per la sua 2026 guidance, la Società non presuppone ulteriori interruzioni del commercio globale o dell’economia mondiale, del traffico aereo, della supply chain, delle sue operazioni interne e della sua capacità di fornire prodotti e servizi.

La 2026 guidance della società è before M&A e include l’impatto delle tariffe attualmente applicabili. Su tale base, la Società punta a raggiungere nel 2026: circa 870 commercial aircraft deliveries; EBIT Adjusted pari a circa 7,5 miliardi di euro; Free Cash Flow before Customer Financing pari a circa 4,5 miliardi di euro.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)