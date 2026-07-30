Condor inaugura un collegamento diretto tra Francoforte e Chicago a partire dall’estate 2027

A partire dal 14 maggio 2027, Condor inaugurerà un collegamento diretto giornaliero tra Francoforte (FRA) e Chicago O’Hare (ORD), che sarà operativo su base stagionale fino al 12 settembre 2027; la nuova rotta espande ulteriormente il network nordamericano con l’aggiunta di uno dei principali hub aeroportuali ed economici del continente.

“Chicago è una delle città più popolari degli Stati Uniti e un fulcro internazionale per commercio, industria, finanza e cultura, oltre ad ospitare una delle più numerose comunità tedesche del Paese. Tra i maggiori hub aeroportuali del Nord America, offre eccellenti collegamenti verso tutto il Paese ed è al tempo stesso una destinazione incredibilmente attrattiva, con architettura iconica, celebri musei, un’ampia scena gastronomica e un’atmosfera vivace e culturale, il tutto sulla suggestiva riva del Lago Michigan. Inoltre, la città è anche un punto strategico per esplorare il Midwest”, afferma Condor.

“Chicago è l’aggiunta ideale per il nostro network nordamericano e rappresenta un mercato di grande potenziale sia per i viaggi leisure che per quelli d’affari. Con questo nuovo collegamento vogliamo offrire ai nostri passeggeri un accesso diretto a una delle principali regioni metropolitane degli Stati Uniti e garantire al tempo stesso connessioni efficaci con l’Europa ai viaggiatori provenienti da Chicago, tramite il nostro hub di Francoforte”, ha dichiarato Peter Gerber, CEO di Condor.

“Il nuovo volo offrirà ai viaggiatori statunitensi un comodo accesso al Vecchio Continente durante la stagione estiva e, allo stesso tempo, i passeggeri europei e diretti all’area metropolitana di Chicago per motivi familiari, turistici o di lavoro, potranno usufruire della tratta via Francoforte. Tramite questo hub, i viaggiatori avranno infatti accesso a numerose connessioni in tutta Europa operate sia dal network di Condor che dalle compagnie aeree partner.

A partire dall’estate 2027, Condor opererà inoltre dal nuovo Terminal 3 dell’aeroporto di Francoforte, che offrirà ai visitatori infrastrutture moderne, percorsi più brevi, ampi spazi e processi ottimizzati. I passeggeri in transito beneficeranno anche di connessioni efficienti tra i voli a lungo raggio e quelli europei. Oltre all’espansione del network di Condor e dei suoi partner, il nuovo terminal contribuirà a rendere ancora più semplice e confortevole l’esperienza di viaggio nell’hub di Francoforte.

La nuova rotta sarà operata con gli Airbus A330neo, il modello principale della flotta a lungo raggio di Condor. Questo aeromobile moderno offre un’esperienza di viaggio premium in tutte le classi, grazie a cabine particolarmente silenziose, interni spaziosi e un servizio a bordo di ultima generazione. In Business Class, i passeggeri potranno usufruire del massimo comfort con poltrone completamente reclinabili, con lunghezza fino a 1,99 metri, accesso diretto al corridoio da ogni posto e un servizio premium completo. La Premium Economy offre maggiore spazio per le gambe e tra i sedili, oltre a servizi aggiuntivi per un viaggio ancora più confortevole. L’A330neo garantisce anche consumi di carburante significativamente inferiori e una riduzione delle emissioni di CO2 rispetto alla generazione precedente di aeromobili.

I biglietti sono disponibili sul sito e nelle agenzie di viaggio”, conclude Condor.

(Ufficio Stampa Condor – Photo Credits: Condor)