News Brevi – 29.07.2026

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO URGENTE DA BRINDISI A MILANO – Si è concluso nel pomeriggio del 29 luglio 2026 con l’atterraggio a Milano Linate il trasporto sanitario d’urgenza di un giovane, in imminente pericolo di vita e bisognoso di essere trasferito da Brindisi alla struttura ospedaliera milanese. Il volo, come previsto dalle procedure per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. L’attivazione è avvenuta su richiesta della Prefettura di Lecce alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano dell’Aeronautica Militare, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo tipo di missioni. Effettuate tutte le procedure necessarie dall’equipaggio militare, il G650 è decollato dall’aeroporto di Brindisi, nel primo pomeriggio del 29 luglio 2026, dove il ragazzo, proveniente dall’Azienda Ospedaliera “Vito Fazzi” di Lecce è stato subito imbarcato unitamente all’equipe medica. Dopo l’atterraggio all’aeroporto di Milano Linate, avvenuto poco dopo le 16:00 di oggi, un’ambulanza ha provveduto al successivo trasporto verso il “Niguarda” per il ricovero. Questo tipo di attività a favore della collettività è uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare. I Reparti di volo sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Ogni anno sono centinaia le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO AL VERTICE DEL COMANDO AEROPORTO DI CAPODICHINO – Lunedì 27 luglio 2026, il Colonnello Andrea Placenti è subentrato al Colonnello Massimo Maieron nella guida del Comando Aeroporto di Capodichino (NA). La cerimonia, momento fondamentale nella vita del Reparto, è stata presieduta dal Comandante delle Forze Mobilità e Supporto (CFMS) Generale di Divisione Aerea Alessandro De Lorenzo, a testimonianza del profondo legame e dell’attenzione costante dei vertici della Forza Armata verso l’aeroporto militare partenopeo e il suo personale. Il Colonnello Maieron, nel suo discorso di commiato, ha tracciato un bilancio appassionato dei suoi due anni di comando, elencando i numeri significativi che hanno caratterizzato l’attività del Reparto: tra cui 1.000 supporti a voli sanitari, 600 supporti a missioni antincendio boschivo (AIB) e l’accoglienza di 800 delegati per i vertici legati al G7. Sintetizzando il suo percorso, il Colonnello ha dichiarato: “C’è un tempo per ogni cosa, e quest’oggi, l’anello di congiunzione che raccoglie sensazioni e sentimenti ha come comune denominatore l’orgoglio per ciò che il Comando Aeroporto ha fatto, per ciò che abbiamo fatto in questi due anni di Comando”. Il Colonnello, infine, ha ricordato gli imponenti lavori di riqualificazione infrastrutturale portati a termine e l’impegno profuso verso la comunità cittadina, in particolare per le scuole, con l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica e indirizzare i giovani verso valori sani e consapevolezza delle istituzioni. A raccogliere il testimone, il Colonnello Placenti che, nell’assumere il comando, ha espresso profonda gratitudine ai Vertici dell’Aeronautica Militare, definendo il nuovo incarico un onore ma, soprattutto, un impegno verso la Forza Armata e verso una città straordinaria come Napoli. Il nuovo Comandante ha voluto evidenziare la ricchezza delle professionalità che operano quotidianamente all’interno del sedime aeroportuale, salutando il personale del 5° Gruppo Manutenzione Velivoli, dell’Ufficio Tecnico Territoriale, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco, Canadair, il 118 e la Marina degli Stati Uniti. La cerimonia si è conclusa in un clima di forte emozione, rinnovando i profondi valori aeronautici e confermando il Comando Aeroporto di Capodichino quale elemento essenziale per la sicurezza, il soccorso e il supporto vitale all’intero Sistema Paese. Il Comando Aeroporto di Capodichino (NA), a suo tempo progettato e costruito per divenire la sede dell’Accademia Aeronautica, poi base operativa del 4° Stormo e della 4a Aerobrigata Intercettori, nonché del 86° Gruppo AntiSom, assicura oggi supporto logistico a diversi ivi ubicati (5° Gruppo Manutenzione Velivoli, Ufficio Tecnico Territoriale di Napoli della Direzione Armamenti Aeronautici per la Aeronavigabilità, 6° Reparto Volo della Polizia di Stato, Sezione Aerea della Guardia di Finanza, Unità cinofile della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza) ed alla U.S. Naval Support Activity e a vari Comandi USA ospitati sul sedime militare dello scalo aereo, nei confronti dei quali garantisce l’esercizio della sovranità nazionale, sovrintende all’applicazione degli accordi bilaterali relativi alla presenza dei reparti USA stanziali o rischierati sull’aeroporto, supervisionandone l’attività di volo e operativa, e funge da elemento di collegamento con le autorità nazionali a livello locale. Nell’ambito dei servizi alla collettività, inoltre, fornisce supporto di linea volo 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno, a voli militari e di Stato, nonché a quelli per il trasporto aereo sanitario di organi e di pazienti bisognosi di cure urgenti, spesso in imminente pericolo di vita (IPV). Assicura il supporto alle attività didattiche poste in essere dalla Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare di Caserta. L’Aeroporto di Capodichino è alle dipendenze del Comando Squadra Aerea per il tramite del Comando delle Forze per la Mobilità e il Supporto (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL PRESIDENTE ENAC INCONTRA UNA DELEGAZIONE DELL’ARABIA SAUDITA – L’Enac informa: “Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha incontrato oggi, presso il Palazzo dell’Aviazione Civile, una rappresentanza saudita composta da Wolfgang Reuss, Vice President Network Planning & Partnerships, Fahad Al Haydan, Senior Aeropolitical & Industry Affairs Manager, della compagnia aerea Riyadh Air, e da Naif AlSakran dell’Ambasciata del Regno dell’Arabia Saudita in Italia. Un’occasione di confronto sulle prospettive di sviluppo del trasporto aereo in ambito internazionale e, in particolare, sul rafforzamento della connettività tra Italia e Arabia Saudita, nel comune obiettivo di promuovere la crescita del traffico passeggeri e cargo, con reciproche opportunità a livello economico, commerciale e turistico. Hanno partecipato all’incontro anche il Direttore Trasporto Aereo e Licenze Enac Daniela Candido e i Funzionari Francesca Scarciglia e Simone Ricci”.

RYANAIR LANCIA LA FLASH SALE DI 24 ORE PER IL PAY DAY DI LUGLIO – Ryanair informa: “Il pay day di luglio è finalmente arrivato, giusto in tempo per prenotare la tua prossima vacanza estiva. E con la Flash Sale di 24 ore per il Pay Day di luglio di Ryanair, disponibile fino alle 23:59 di questa sera (mercoledì 29 luglio), puoi approfittare di tariffe per viaggiare ad agosto a partire da soli €19,99. Visita subito l’App Ryanair e scegli la tua prossima destinazione tra le oltre 235 rotte del network Ryanair, leader del settore, verso alcune delle mete estive più amate, come Malta, Palma di Maiorca o Zara”. Rossella Amato, Head of Communications Italy di Ryanair, ha dichiarato: “Il Pay Day di luglio significa una cosa sola: è il momento di prenotare la tua prossima vacanza estiva! Che tu stia sognando una fuga last minute al mare, un city break all’insegna del sole o semplicemente abbia bisogno di una meritata pausa, la Flash Sale di 24 ore per il Pay Day di luglio di Ryanair ha quello che fa per te, con tariffe a partire da soli €19,99 per viaggiare durante tutto il mese di agosto. Prenota entro le 23:59 di questa sera (mercoledì 29 luglio) sull’App Ryanair”.

EMIRATES PORTA IL SUO TRAVEL REHEARSAL PROGRAM A CLARK INTERNATIONAL AIRPORT – Emirates informa: “Emirates, la prima Autism-Certified Airline al mondo, ha esteso il suo Travel Rehearsal programme al Clark International Airport, offrendo l’opportunità di familiarizzare con ogni fase del viaggio in aeroporto. Questo è il secondo travel rehearsal di Emirates nelle Filippine, dopo il primo tenutosi a Cebu a giugno, nell’ambito dell’impegno di Emirates a rendere i viaggi più accessibili a tutti. Il programma ha coinvolto 22 studenti, i loro genitori e tutori, e otto insegnanti della Hand Prints School of Progressive Education e del Beyond Play Learning Center per una simulazione guidata delle procedure aeroportuali e del processo di viaggio. Durante la simulazione di tre ore, i partecipanti sono stati guidati attraverso le fasi chiave del viaggio in aeroporto, dal check-in e dall’immigrazione ai controlli di sicurezza, all’area partenze e a una simulazione dell’imbarco al gate. Durante il percorso, il personale di Emirates e i partner aeroportuali hanno illustrato ogni fase del viaggio, risposto alle domande delle famiglie e presentato i partecipanti ai team aeroportuali che avrebbero incontrato durante il tragitto. Per molti neurodiverse children, le immagini, i suoni e le routine sconosciute di un aeroporto possono essere fonte di stress. Vivere in anticipo il percorso aeroportuale aiuta a rendere il processo più familiare, offrendo al contempo a genitori e accompagnatori una comprensione più chiara di cosa aspettarsi quando viaggiano insieme. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione del Clark International Airport, dei customer service teams, border control, Office for Transportation Security e Emirates airline ground handling partner, che hanno lavorato insieme per offrire un’esperienza aeroportuale completa”. Khalid Al Zarooni, Country Manager di Emirates per le Filippine, ha dichiarato: “Rendere i viaggi più inclusivi inizia ben prima che un cliente salga a bordo di un volo. Significa riconoscere che ogni viaggiatore vive l’esperienza aeroportuale in modo diverso e collaborare con i nostri partner per rendere i viaggi più accessibili. Siamo lieti di portare il Travel Rehearsal programme a Clark e speriamo che incoraggi più famiglie a considerare il viaggio come un’esperienza da condividere”. “Emirates è diventata la prima Autism-Certified Airline in 2025 al mondo, dopo che oltre 35.000 cabin crew and ground staff hanno completato uno specialised autism awareness training. La formazione fornisce ai dipendenti una comprensione più approfondita dell’autismo, delle sensibilità sensoriali e delle modalità pratiche per supportare i clienti con accessible travel requirements. Da aprile 2025, gli Emirates Airport Services teams hanno organizzato oltre 40 Travel Rehearsal negli aeroporti di Europa, Africa, Asia, Australasia e Americhe, oltre all’hub di Dubai. Da allora, sono stati effettuati Travel Rehearsals in città come Accra, Atene, Bali, Barcellona, Bruxelles, Cebu, Christchurch, Da Nang, Delhi, Dubai, Hong Kong, Istanbul, Londra, Madrid, Parigi, Sydney, Toronto e Vienna, e altre località si stanno unendo al programma nell’ambito del global network di Emirates”, conclude Emirates.

REAS 2026: IN FIERA TECNOLOGIE PER IL SOCCORSO E IL SALVATAGGIO – REAS informa: “Dopo un intenso anno di preparazione, si avvicina l’appuntamento con REAS, il Salone internazionale dell’Emergenza che si svolgerà da giovedì 8 a sabato 10 ottobre presso il Centro Fiera Montichiari (Brescia). Giunta alla venticinquesima edizione, la manifestazione è il principale appuntamento annuale per tutte le aziende e i professionisti nei settori dell’antincendio, del primo soccorso, della protezione civile, degli ausili per le persone con disabilità e della sicurezza sul lavoro. La gestione dell’emergenza, infatti, richiede competenze sempre più integrate e trasversali, con l’obiettivo di adattarsi a esigenze che variano a seconda di molteplici fattori. Durante l’estate, ad esempio, milioni di italiani si riversano nelle principali località balneari, mettendo alla prova l’organizzazione dei soccorsi per bagnanti o barche in difficoltà. Il numero degli interventi di salvataggio, però, è fortunatamente in calo: secondo i dati della Guardia Costiera, nel 2025 sono state soccorse nei nostri mari 1.367 persone nell’ambito dell’operazione estiva “Mare e Laghi sicuri”, in netto calo rispetto alle 1.752 del 2024 e alle 1.716 del 2023. Proprio le ultime tecnologie per il soccorso in mare saranno tra le protagoniste di REAS 2026, in un’edizione sempre più improntata all’innovazione”. “A due mesi dall’apertura, anche quest’anno la fiera REAS 2026 si avvia intanto verso il sold-out con la presenza di oltre 300 espositori italiani ed esteri. Nei padiglioni del quartiere fieristico di Montichiari, sarà possibile visionare mezzi ed attrezzature per gli interventi nelle aree colpite da incendi e catastrofi naturali, imbarcazioni e dispositivi per il soccorso in acqua, veicoli speciali capaci di operare in zone allagate o terremotate e droni per il monitoraggio dal cielo. Non mancheranno ambulanze dotate di apparecchiature salvavita per il primo soccorso, sistemi di comunicazione per i collegamenti tra centri operativi e soccorritori, abbigliamento tecnico per gli operatori e anche ausili innovativi per persone con disabilità. Previsto inoltre un ampio programma culturale con decine di convegni e conferenze e anche dimostrazioni pratiche per favorire la formazione e l’aggiornamento professionale di operatori e volontari del settore del soccorso e della protezione civile. Il salone REAS è organizzato dal Centro Fiera Montichiari in partnership con la Hannover Fairs International GmbH e con la fiera specializzata Interschutz che si svolge ogni 4 anni e che vedrà la prossima edizione dal 20 al 25 maggio 2030 ad Hannover. Anche quest’anno, il salone potrà contare su numerosi patrocini da Enti, Regioni, Corpi dello Stato e Associazioni del sistema italiano di gestione dell’emergenza”, conclude REAS.

ISPACE E MHI SIGLANO ACCORDO PER IL LANCIO DEL MISSION 3 ULTRA LUNAR LANDER SULL’H3 ROCKET – MHI informa: “ispace, inc. (ispace), global lunar exploration company, e Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) hanno annunciato di aver firmato un contratto per i launch and transportation services per l’ispace Mission 3 ULTRA Lunar Lander, che utilizzerà l’MHI H3 rocket, attualmente previsto per il 2028. Grazie all’accordo, ispace si assicura la capacità di lancio più affidabile del Giappone, fornita da MHI, e rafforza la propria struttura per garantire l’esecuzione affidabile e il successo della missione ULTRA. Il lancio e la missione lunare rappresentano la prima volta che un Japanese-made lunar lander e un Japanese-made rocket opereranno in tandem, compiendo un passo rivoluzionario nell’estensione delle capacità e dell’industria spaziale giapponese fino alla Luna, simboleggiando una nuova era di esplorazione lunare. Durante le sue due precedenti missioni lunari, ispace ha dimostrato la capacità di raggiungere l’orbita lunare in modo affidabile, conducendo missioni di trasporto della durata di mesi. Sfruttando l’esperienza operativa e le competenze tecniche acquisite, ispace sta attualmente sviluppando un nuovo modulo lunare, ULTRA, con i finanziamenti del Ministry of Economy, Trade and Industry Small Business Innovation Research (SBIR). Il razzo ULTRA di ispace, che offre prestazioni superiori, qualità più elevata e un accesso più rapido alla Luna, verrà utilizzato per istituire un servizio di trasporto ad alta frequenza e a basso costo verso la superficie lunare. MHI è da decenni un’azienda leader nello sviluppo dell’industria spaziale giapponese. Attualmente, l’azienda sta sviluppando e producendo il razzo H3, un next-generation heavy-lift launch vehicle che sostituirà i razzi H-IIA e H-IIB. In futuro, l’azienda continuerà a supportare un’ampia gamma di missioni spaziali, sia in Giappone che all’estero, fornendo servizi di lancio affidabili con il razzo H3 e rimane impegnata nello sviluppo dell’industria spaziale”. “Sono molto lieto di aver firmato questo contratto per i servizi di lancio di ULTRA a bordo del razzo H3. Il fatto che un lander sviluppato da ispace venga trasportato a bordo del razzo H3, portando avanti l’eredità dei razzi di produzione nazionale giapponese con la loro comprovata affidabilità operativa, mentre si dirige verso la Luna, simboleggia le nuove possibilità per un’azienda privata giapponese di assumere un ruolo guida nello sviluppo lunare”, ha dichiarato Takeshi Hakamada, fondatore e CEO di ispace. Iwao Igarashi, Vice President & Senior General Manager, Space Systems Division, Integrated Defense & Space Systems, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., afferma: “”È un grande onore per noi fornire servizi di lancio per la ispace Mission 3 ULTRA, utilizzando il razzo H3. Sfruttando la tecnologia missilistica e l’esperienza operativa maturata da Mitsubishi Heavy Industries, contribuiremo al successo della missione portando in orbita il lander in modo sicuro e affidabile. Con lo sguardo rivolto a nuove collaborazioni nello sviluppo lunare guidato dal settore privato, non vediamo l’ora di lavorare con ispace per aprire nuove possibilità per l’industria spaziale giapponese”.

LA FAA ANNUNCIA UNA INIZIATIVA PER SEMPLIFICARE LE COMMERCIAL SPACE LICENSING – La FAA informa: “L’U.S. Transportation Secretary Sean P. Duffy ha annunciato che la Federal Aviation Administration (FAA) sta lanciando una nuova iniziativa per semplificare le commercial space licensing, rendendo più rapido e semplice per gli innovatori ottenere le autorizzazioni per il lancio di razzi, il rientro di veicoli spaziali e la gestione di siti di lancio e rientro”. “L’America ha vinto la prima corsa allo spazio e possiamo farlo di nuovo, ma solo se eliminiamo la burocrazia governativa”, ha dichiarato l’U.S. Transportation Secretary, Sean P. Duffy. “Stiamo dando un forte impulso alle commercial space activity, riducendo drasticamente i costi e rafforzando il vantaggio competitivo degli Stati Uniti in questo settore vitale”. “Le commercial space activity sono in forte espansione e dobbiamo fare tutto il possibile, in tutta sicurezza, per supportare questo settore vitale”, ha dichiarato il FAA Administrator, Bryan Bedford. “Il punto fondamentale è chiaro: non riusciremo a tenere il passo con questa rapida crescita se non semplifichiamo, modernizziamo e rafforziamo il nostro approccio normativo”.

LOCKHEED MARTIN SUPPORTA LA MRGBAD CAPABILITY DEMONSTRATION – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin, in collaborazione con il Commonwealth of Australia e l’U.S. Navy, ha supportato con successo Taipan Strike 26, un live fire test di un developmental Medium Range Ground Based Air Defence (MRGBAD) prototype presso il Woomera Test Range in Australia. Questa dimostrazione attiva ha mostrato l’integrazione di vari sistemi per dimostrare una solida capacità di difesa aerea, aprendo la strada a ulteriori sforzi di integrazione”. “Questa dimostrazione ha mostrato come i sistemi esistenti possano essere integrati tra i diversi domini e coordinati tra i partner della coalizione per raggiungere il successo della missione”, ha dichiarato Joe DePietro, Mission Integration Command and Control Vice President and General Manager at Lockheed Martin. “Questa dimostrazione prototipale pone le basi per la modernizzazione della difesa aerea, aumentando l’efficacia dei coordinated air and missile defence systems”.

LEONARDO: AL VIA “DIGITAL HORIZON” CON MICROSOFT ITALIA PER L’EVOLUZIONE DIGITALE DEL GRUPPO – Leonardo informa: “Leonardo amplia la collaborazione strategica con Microsoft Italia e avvia un ambizioso programma che accompagna l’evoluzione digitale del Gruppo attraverso iniziative dedicate all’innovazione degli strumenti e delle modalità di lavoro. Il progetto “Digital Horizon – A New Era of Collaboration”, sviluppato insieme a Microsoft, rappresenta la cornice concettuale di riferimento per l’introduzione della piattaforma di produttività cloud Microsoft 365 e dell’Intelligenza Artificiale generativa all’interno dell’azienda, con l’obiettivo di favorire nuove modalità di collaborazione e supportare l’integrazione progressiva dell’IA nei processi di lavoro, facendo leva sulle potenzialità di Copilot. Digital Horizon segna un passaggio significativo nel percorso di digitalizzazione di Leonardo, mettendo a disposizione di circa 50.000 persone nel Gruppo i moderni strumenti di lavoro che fanno parte della piattaforma Microsoft Teams, per collaborare in tempo reale e lavorare in mobilità in modo sempre più fluido ed efficace, grazie alla sincronizzazione di documenti e comunicazioni su Microsoft OneDrive e Outlook nel cloud Microsoft. Persone e team potranno, inoltre, avere a disposizione in qualsiasi momento un assistente IA integrato e immerso nel contesto aziendale e far leva su Microsoft 365 Copilot a supporto della creazione, dell’analisi e della sintesi dei contenuti in un perimetro di fiducia e sicurezza. La collaborazione tra Leonardo e Microsoft non si riflette solo nell’implementazione di tecnologia di frontiera, ma anche nell’attenzione dedicata alla formazione. Il programma accompagna, infatti, le persone di Leonardo ad orientarsi nel nuovo ecosistema digitale, grazie a pillole formative, linee guida, strumenti di supporto come la bussola intelligente “When to Use What”, approfondendo anche le strategie più evolute di prompting e l’introduzione agli agenti IA. Una rete diffusa di colleghi, i “Digital Pioneer”, supporta l’adozione dei nuovi strumenti e lo sviluppo di buone pratiche da condividere in tutta l’azienda”. “La scelta di avviare Digital Horizon nasce dall’esigenza di rendere il modo di lavorare in azienda più connesso e integrato. I nuovi strumenti e l’Intelligenza Artificiale favoriscono la collaborazione, la condivisione delle informazioni e l’innovazione, riducendo il tempo dedicato ad attività ripetitive e permettendo alle persone di concentrarsi su quelle a maggior valore aggiunto”, ha commentato Antonio Liotti, Chief People & Organization Officer di Leonardo. “In questo percorso, la formazione ha un ruolo centrale: non solo per trasferire le competenze necessarie, ma anche per accompagnare le persone nel cambio culturale di approccio e favorire l’adozione di modalità di lavoro più collaborative, agili e innovative”. “Microsoft Italia supporta Leonardo nell’accelerare innovazione, produttività e collaborazione nei processi quotidiani, mettendo a disposizione la propria tecnologia cloud e IA, in linea con gli elevati standard di sicurezza e protezione delle informazioni del Gruppo”, ha aggiunto Marco Fischetto, Direttore della Divisione Pubblica Amministrazione di Microsoft Italia. “Ma la tecnologia è solo una parte del percorso di innovazione: perché generi valore reale, deve essere accompagnata dallo sviluppo delle competenze e da una cultura dell’adozione consapevole. Siamo particolarmente fieri di ampliare la nostra collaborazione con Leonardo, accompagnando una realtà chiave per il Pease in un progetto come questo che avrà ricadute positive sui singoli, sull’organizzazione e sul contesto in cui opera e che ci auguriamo possa ispirare molte altre realtà italiane”.

JETBLUE PRESENTA I NUOVI MINT® MENU – JetBlue informa: “JetBlue ha presentato oggi i primi menu dei suoi nuovi partner culinari Mint® – Crown Shy e Birdee – già disponibili online e su select domestic and transatlantic Mint routes a partire dal 31 luglio 2026. Sviluppati in collaborazione con Kent Hospitality Group, i nuovi menu dei ristoranti newyorkesi Crown Shy e Birdee si basano sull’approccio distintivo di JetBlue all’ospitalità, portando una prospettiva fresca e inconfondibilmente newyorkese a bordo di Mint, catturando la creatività, l’energia e l’eccellenza culinaria della scena gastronomica della città”. “La parte migliore di ogni nuovo Mint menu è vederlo prendere vita a bordo”, ha dichiarato Stephanie Evans Greene, senior vice president of marketing and brand, JetBlue. “I nostri team hanno lavorato a stretto contatto con i talentuosi chef di Crown Shy e Birdee per adattare con cura i loro piatti all’esperienza di volo. Siamo entusiasti che i clienti possano gustare menu che portano due dei ristoranti più interessanti di New York sul loro prossimo volo Mint”. “JetBlue continua inoltre a dare priorità alla personalizzazione, offrendo opzioni che consentono ai clienti di adattare i propri pasti alle proprie esigenze, tra cui scelte vegetariane, senza frutta a guscio, senza lattosio e senza glutine”, conclude JetBlue.

L’U.S. MARINE CORPS MV-22 RAGGIUNGE IL PROGRAM OF RECORD – Bell Textron informa: “Bell Textron Inc., società di Textron Inc., e Boeing celebrano il raggiungimento dell’MV-22 Program of Record (POR) per l’United States Marine Corps (USMC). Bell e Boeing hanno commemorato questo importante traguardo produttivo del V-22 Osprey con una cerimonia presso il Bell Amarillo Assembly Center il 28 luglio”. “Questo traguardo riflette la straordinaria dedizione dei team che progettano, costruiscono e supportano il V-22”, ha dichiarato Eldon Metzger, V?22 program director, Bell. “Per il Corpo dei Marines, questo non rappresenta una fine, ma una transizione verso un nuovo capitolo. Il V-22 rimane essenziale per le future operazioni militari e ci impegniamo a garantire supporto, prontezza operativa e modernizzazione per assicurare che questo velivolo continui a superare le esigenze operative in continua evoluzione”. “Il Bell Boeing V-22 Osprey è il primo tiltrotor aircraft entrato in servizio nelle forze armate e ha dimostrato di possedere capacità di volo senza eguali sul mercato. Il Corpo dei Marines degli Stati Uniti (USMC) opera la più grande flotta di V-22, con 359 velivoli MV-22 prodotti e consegnati al Corpo”, prosegue Bell Textron. “Il completamento dell’MV-22 Program of Record rappresenta una pietra miliare significativa”, ha dichiarato il Col. Robert Hurst, V-22 Joint Program Office Program Manager. “Il V-22 Osprey distingue gli Stati Uniti da qualsiasi altro esercito al mondo grazie all’impiego operativo della tiltrotor technology. Rimaniamo concentrati sugli sforzi per migliorare la prontezza operativa, le capacità e la modernizzazione della flotta di MV-22 Osprey, la spina dorsale del Corpo dei Marines per i decenni a venire”. “La variante USMC dell’Osprey (MV-22) è progettata specificamente per missioni che sfruttano i vantaggi di velocità e autonomia laddove elicotteri tradizionali o aerei ad ala fissa sarebbero meno efficaci”, conclude Bell Textron.