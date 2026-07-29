ANA Holdings riporta i risultati del primo trimestre e annuncia l’ordine per 8 ulteriori E190-E2

ANA Holdings espande la flotta e ordina 8 ulteriori Embraer E190-E2

ANA Holdings, Inc. ha annunciato oggi, durante il board of directors meeting, la decisione di ordinare ulteriori 8 Embraer E190-E2.

“Gli Embraer E190-E2, con una capacità di 100 posti, raggiungeranno bassi consumi di carburante ed emissioni acustiche grazie all’introduzione di motori e tecnologie di ultima generazione.

Contribuiranno inoltre a ridurre i costi operativi, favorendo un equilibrio flessibile tra domanda e offerta sulle rotte domestiche nel medio-lungo termine. Oltre ai 20 aeromobili (15 ordini confermati e 5 opzioni) ordinati il 25 febbraio 2025, ANA HD ordinerà altri 8 aeromobili (ordini confermati) per ampliare l’ACMI agreement per gli ANA flights”, afferma ANA.

“Questo ulteriore ordine per gli E190-E2 accelera i nostri sforzi per costruire un sustainable regional aviation network in Japan”, afferma Koji Shibata, President and CEO of ANA Holdings. “Siamo entusiasti di rafforzare la nostra partnership, migliorando la connettività regionale e offrendo un’esperienza di viaggio superiore ai passeggeri in tutto il Giappone”.

ANA Group continuerà a costruire un sustainable regional aviation network per le sue domestic flight operations.

Accordo su una Comprehensive Business Partnership riguardo gli ACMI Agreements per ANA Flights

All Nippon Airways Co., Ltd. e IBEX Airlines Co., Ltd. hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per una completa business partnership relativa agli ACMI Agreements per gli ANA Flights.

“Il Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism ha pubblicato un report il 29 maggio 2026, tramite l”Expert Panel on the Future of Domestic Aviation’, in cui si esprimeva la necessità di utilizzare efficacemente gli ACMI agreements. Questo sistema è considerato uno strumento vitale per bilanciare domanda e offerta in risposta alle mutevoli esigenze del settore aeronautico e per mantenere efficiente il domestic aviation network.

Sulla base di questa intesa, IBEX ha proposto ad ANA di sviluppare il codeshare arrangement esistente e di avviare un ACMI agreement per gli ANA flights. I preparativi procederanno con l’obiettivo di iniziare le operazioni nel FY29″, afferma ANA.

“In base a questo accordo, ANA agirà come marketing carrier, responsabile della pianificazione delle rotte e delle vendite. IBEX agirà come operating carrier, responsabile delle operazioni di volo. Questo accordo mira a utilizzare efficacemente le risorse di entrambe le compagnie per mantenere le rotte regionali e migliorare l’efficienza operativa. Inoltre, entrambe le parti hanno concordato di utilizzare gli aeromobili Embraer E190-E2 come flotta operativa per questo accordo. Attraverso questa partnership, ANA e IBEX mirano a costruire un sustainable regional aviation network”, conclude ANA.

ANA HOLDINGS riporta i risultati del trimestre chiuso il 30 giugno 2026

ANA Holdings ha annunciato oggi i risultati finanziari relativi al primo trimestre del FY26, conclusosi il 30 giugno 2026.

“ANA Holdings ha registrato un significativo first-quarter operating revenue, pari a 672,7 miliardi di yen, trainato dalla forte domanda negli’international passenger and cargo business”, afferma Kimihiro Nakahori, Chief Financial Officer, ANA Holdings. “Nonostante l’aumento dei costi del carburante, la nostra gestione oculata dei ricavi, inclusa la flessibilità dei prezzi, ha contribuito a conseguire una solida redditività. Guardando al futuro, restiamo concentrati sull’attuazione della nostra strategia e sul raggiungimento del full-year profit plan, mantenendo al contempo la flessibilità necessaria per rispondere ai cambiamenti del contesto operativo”.

“I ricavi operativi hanno raggiunto 672,7 miliardi di yen, un livello record per il primo trimestre, trainati principalmente dalle ottime performance dell’air transportation business.

Le operazioni internazionali hanno contribuito al miglioramento dei risultati sia nel trasporto passeggeri che nel cargo. Gli operating revenue from international passenger services sono aumentati del 20% su base annua, grazie alla forte domanda in entrata e in uscita da e per il Giappone. Per l’international cargo, gli operating revenue sono 2,6 volte superiori rispetto all’anno precedente, grazie all’ottimizzazione del network con Nippon Cargo Airlines Co., Ltd. (NCA), consolidato a partire dal secondo trimestre dell’esercizio precedente, e alla massimizzazione della domanda.

L’operating income ha raggiunto 20,7 miliardi di yen. Nonostante l’aumento delle spese operative, dovuto principalmente al costo del carburante, ANA ha massimizzato i ricavi e compensato gran parte di tale impatto attraverso una politica di prezzi dinamici”, afferma ANA.

“Riguardo l’International Passenger Service (ANA), sia il numero di passeggeri che i ricavi operativi sono aumentati rispetto all’anno precedente, grazie alla forte domanda di viaggi in entrata e di turismo in uscita dal Giappone. ANA ha adattato la capacità in modo flessibile alla domanda, aggiungendo voli nei periodi di punta, tra cui la rotta Narita-Bangkok da aprile e la rotta Narita-Vancouver da giugno. Il nuovo Business Class seat, ‘THE Room FX’, è stato premiato ai Crystal Cabin Awards, il principale concorso internazionale del settore per gli interni degli aeromobili, per la sua struttura innovativa, il comfort e la maggiore efficienza nei consumi di carburante grazie al peso ridotto.

Riguardo i Domestic Passenger Service (ANA), il numero di passeggeri e i ricavi operativi sono aumentati rispetto all’anno precedente, grazie alla leisure demand anticipata, trainata dalla promozione ‘Domestic Flight Ticket Time Sale’. ANA ha intercettato la leisure demand aggiungendo voli, in particolare durante il periodo festivo della Golden Week, mentre la capacità complessiva sui voli domestici è risultata inferiore rispetto all’anno precedente. Per soddisfare le diverse esigenze dei clienti ANA, la compagnia ha rinnovato la propria struttura tariffaria per i voli a partire dal 19 maggio, introducendo tre categorie: la tariffa “Simple”, focalizzata sul prezzo, la tariffa base “Standard” e la tariffa completamente flessibile “Flex”. ANA continuerà a migliorare l’esperienza del cliente attraverso il perfezionamento dei propri servizi.

Riguardo il Cargo Service (ANA/ NCA), per l’international cargo sia i volumi che i ricavi operativi hanno superato i livelli dell’anno precedente. ANA e NCA hanno ottimizzato i propri combined cargo networks, ad esempio aumentando i voli sulla rotta Narita-Chicago O’Hare, per intercettare la cargo demand tra Asia, Europa e Nord America. ANA Cargo Inc., Nippon Cargo Airlines Co., Ltd. (NCA) e NCA Japan Co., Ltd. si fonderanno in un’unica entità il 1° aprile 2027. La gestione congiunta del cargo space è già iniziata e il gruppo consoliderà progressivamente la propria struttura di vendita all’estero e le operazioni di magazzino.

Per Peach, sia il numero di passeggeri che i ricavi operativi hanno superato i livelli dell’anno precedente, sostenuti dalla stabile domanda di viaggi e turismo in entrata. Peach ha ampliato la propria rete operativa anno dopo anno, aggiungendo voli domestici sulle rotte Kansai-Sapporo (New Chitose) e Kansai-Naha, e lanciando voli internazionali sulle rotte Kansai-Gimpo e Chubu Centrair-Gimpo nell’agosto 2025. Peach ha inoltre introdotto aeromobili con le più recenti specifiche di cabina Airspace di Airbus, aumentando la capacità delle cappelliere e migliorando il comfort a bordo. Presso Kansai International Airport, Peach ha installato macchine automatiche per la consegna dei bagagli e apparecchiature di controllo di sicurezza di nuova generazione (“smart lanes”) per velocizzare il percorso dei passeggeri e ridurre la congestione ai controlli di sicurezza.

Altri operating revenue nell’air transportation segment hanno raggiunto i 50 miliardi di yen, in aumento del 6,4% su base annua rispetto ai 47 miliardi di yen dell’anno precedente. Questo dato include mileage-related revenue, in-flight sales revenue, maintenance contract revenue”, prosegue ANA.

“ANA HD conferma il proprio consolidated financial forecast per il FY26, presentato il 30 aprile 2026″, conclude ANA.

(Ufficio Stampa ANA – Photo Credits: Embraer)