IATA: la domanda per l’air cargo si rafforza a giugno

L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato i dati relativi ai global air cargo markets per giugno 2026.

La domanda totale, misurata in cargo tonne-kilometers (CTK), è aumentata dell’8,5% rispetto a giugno 2025 (9,6% per le operazioni internazionali).

La capacità, misurata in available cargo tonne-kilometers (ACTK), è aumentata del 4,4% rispetto a giugno 2025 (4,9% per le operazioni internazionali).

“La air cargo demand è cresciuta dell’8,5% su base annua a giugno. Sebbene il Nord America abbia contribuito maggiormente alla crescita, la domanda in tutte le regioni ha registrato un andamento positivo rispetto all’anno precedente. La crescita della domanda ha superato la capacità a livello globale e in tutte le regioni, ad eccezione dell’America Latina e dei Caraibi. La domanda è cresciuta anche più rapidamente del commercio globale, sostenuta da prodotti tecnologici ad alto valore aggiunto e spedizioni urgenti. Sebbene tutto ciò offra validi motivi di ottimismo per la seconda metà del 2026, permangono dei rischi, tra cui il protrarsi delle ostilità in Medio Oriente e il rinnovato focus degli Stati Uniti per i dazi doganali”, ha dichiarato Willie Walsh, IATA’s Director General.

Le compagnie aeree europee hanno registrato un aumento del 6,9% su base annua della domanda per l’air cargo a giugno. La capacità è aumentata del 3,7% su base annua.

A giugno, l’andamento dell’air cargo ha mostrato differenze significative tra le principali rotte commerciali. La rotta Asia-Nord America ha registrato la crescita maggiore, seguita da Asia-Pacifico, Europa-Asia e Africa-Asia. Al contrario, i corridoi che collegano il Golfo Persico sono rimasti interrotti dal conflitto in Medio Oriente.

(Ufficio Stampa IATA)