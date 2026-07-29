Diamond Aircraft celebra le consegne ai clienti e le Training Partnerships all’EAA AirVenture Oshkosh 2026

Diamond Aircraft ha concluso con successo la settimana all’EAA AirVenture Oshkosh 2026, dove ha presentato una completa flight-training and private aviation lineup, comprendente i modelli DA62, DA50 RG, DA42-VI, DA40 NG e DA40 XLT.

“Durante la manifestazione, Diamond Aircraft ha celebrato la consegna di un DA40 XLT alla Middle Tennessee State University e di un DA42-VI alla Embry-Riddle Aeronautical University. Il DA40 NG esposto, parte dell’ordine di 18 velivoli precedentemente annunciato da SkyWarrior Flight Training, verrà consegnato dopo l’AirVenture. Questi velivoli, nel loro insieme, sottolineano il continuo slancio di Diamond tra le principali university and professional flight-training organizations.

AirVenture ha inoltre segnato una nuova private aviation sale per Diamond Aircraft. Premier Aircraft Sales, rivenditore autorizzato Diamond Aircraft negli Stati Uniti, ha venduto un DA62 durante la manifestazione, con la firma del contratto di acquisto presso lo stand Diamond Aircraft“, afferma Diamond Aircraft.

“Questi velivoli rappresentano solide partnership a lungo termine con alcune delle principali aviation training organizations”, afferma Bin Chen, Chairman of Diamond Aircraft Group. “Siamo orgogliosi di supportare i nostri clienti con velivoli monomotore e plurimotore efficienti e tecnologicamente avanzati per la formazione dei futuri piloti professionisti”.

“Il Presidente di Diamond Aircraft e i membri del team dirigenziale globale dell’azienda si sono uniti al team nordamericano ad AirVenture per incontri con clienti, partner e organizzazioni del settore, a conferma dell’importanza strategica del mercato nordamericano.

Quasi 150 membri del Diamond Flying Club (DFC), tra cui proprietari, piloti, rappresentanti di scuole di volo, partner e appassionati di aviazione, hanno partecipato alla seconda edizione dell’evento annuale DFC Oshkosh Diamond Night. L’evento ha riunito la comunità Diamond per condividere la passione per l’aviazione e celebrare la continua crescita del club a livello globale.

Diamond Aircraft ha anche sponsorizzato EAA KidVenture, supportando attività pratiche ed esperienze educative pensate per ispirare la prossima generazione di piloti, ingegneri e appassionati di aviazione.

Durante la settimana, i visitatori hanno potuto scoprire i nuovi Diamond-branded merchandise al Diamond Pilot Shop, inclusi articoli in edizione speciale creati per Oshkosh 2026.

Diamond Aircraft ringrazia i propri clienti, partner, DFC members e visitatori per aver contribuito al successo di un’altra edizione di EAA AirVenture Oshkosh e non vede l’ora di continuare a coltivare questi legami durante tutto l’anno”, conclude Diamond Aircraft.

(Ufficio Stampa Diamond Aircraft – Photo Credits: Diamond Aircraft)