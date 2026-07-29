LATAM Airlines presenta gli interni dei nuovi aeromobili Embraer E195-E2

LATAM Airlines ha svelato i dettagli degli interni della nuova flotta Embraer E195-E2, che LATAM Airlines Brazil inizierà a operare nel quarto trimestre del 2026 per rafforzare la connettività della propria rete domestica in Brasile.

“Con un ordine fermo per 24 aeromobili, questo importante investimento è stato pensato per offrire ai passeggeri un’esperienza di viaggio confortevole, connessa e personalizzata. Grazie a un design moderno della cabina e a caratteristiche che migliorano il comfort a bordo, la nuova flotta conferma l’impegno del gruppo nel continuare a elevare l’esperienza di viaggio attraverso innovazione, tecnologia e un servizio di eccellenza.

I nuovi Embraer E195-E2 saranno configurati con 136 posti disposti secondo uno schema 2-2, con due sedili per lato del corridoio. Gli aeromobili offriranno inoltre cabine Premium Economy ed Economy, con un massimo di 20 posti Premium Economy, a seconda della configurazione dell’aeromobile.

La Premium Economy, pur non prevedendo il blocco del posto centrale, offrirà un’esperienza di viaggio superiore grazie a maggiore spazio per le gambe, più reclinazione dei sedili e un servizio di bordo dedicato. In tutta la cabina, i passeggeri potranno usufruire di sedili dotati di poggiatesta regolabili, schienali reclinabili, supporti per dispositivi personali e porte di ricarica USB-C, pensati per garantire un comfort ancora maggiore durante il viaggio”, afferma LATAM Airlines.

“Sebbene si tratti di nuovi aeromobili, i passeggeri ritroveranno la stessa esperienza LATAM Airlines che conoscono e apprezzano. Ci impegniamo costantemente a migliorare l’esperienza di viaggio dei nostri clienti. Ogni nuovo aeromobile che entra a far parte della nostra flotta rafforza la nostra capacità di offrire un viaggio confortevole, connesso e personalizzato, rispecchiando ciò che i nostri passeggeri apprezzano maggiormente”, ha dichiarato Paulo Miranda, Vice President Area Customer di LATAM Airlines Group.

“I nuovi Embraer E195-E2 saranno inoltre equipaggiati con la più recente tecnologia di connettività satellitare di SES, che garantirà un accesso a Internet più stabile, affidabile e con una latenza ridotta durante tutto il volo. I soci LATAM Pass potranno usufruire del Wi-Fi gratuito a bordo, rimanendo connessi per tutta la durata del viaggio. Il servizio internet di bordo completa l’offerta di intrattenimento disponibile a bordo LATAM Play, attraverso la quale i passeggeri avranno accesso a oltre 2.000 ore di contenuti (dedicati anche ai più piccoli), tra cui 300 film, più di 1.000 episodi di serie TV, oltre 900 album musicali e materiale di lettura, comprese produzioni disponibili su piattaforme come Disney+, HBO Max e Paramount+.

L’offerta di intrattenimento si affiancherà al servizio di snack e bevande disponibile durante il volo.

Con l’introduzione di questa nuova flotta, LATAM Airlines continua a rafforzare la propria proposta di valore per i passeggeri, ampliando la connettività del proprio network e introducendo soluzioni che combinano comfort, connettività e tecnologia, per offrire un’esperienza di viaggio sempre più moderna e uniforme su tutta la rete”, conclude LATAM Airlines.

(Ufficio Stampa LATAM Airlines – Photo Credits: LATAM Airlines)