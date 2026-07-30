Air France-KLM Group: i risultati del secondo trimestre 2026

Air France ha riportato i risultati del secondo trimestre 2026.

I solidi ricavi unitari hanno parzialmente compensato l’impatto negativo del prezzo del carburante

Group revenues in crescita del 9,9% su base annua, a 9,3 miliardi di euro, trainati da tutte le divisioni.

Unit revenue at constant currency in crescita dell’8,7% grazie al passenger network, supportata dalla continua strategia di premiumizzazione, e al settore cargo, che ha beneficiato di una forte domanda.

La situazione geopolitica ha spinto al rialzo i prezzi del carburante, con un impatto di 804 milioni di euro rispetto all’anno precedente. Recupero del costo del carburante tramite i ricavi pari a circa l’85%, superiore al 60% stimato.

La crescita dei costi unitari è stata limitata all’1,0%, di cui lo 0,4% è stato determinato dalla strategia di premiumizzazione.

Adjusted operating profit pari a 484 milioni di euro, in calo di 251 milioni di euro rispetto all’anno precedente, con un margine operativo del 5,2%. Net income pari a 190 milioni di euro (-459 milioni di euro rispetto all’anno precedente)

H1 recurring adjusted operating free cash flow pari a 928 milioni di euro, in aumento di 148 milioni di euro rispetto all’anno precedente.

Benjamin Smith, CEO di Air France-KLM Group, ha dichiarato: “Come previsto, il forte aumento dei prezzi del carburante ha inciso significativamente sui nostri risultati nel secondo trimestre. Grazie a una politica di prezzi agile e a una rigorosa disciplina dei costi, siamo stati in grado di mitigare in larga misura questo forte impatto negativo, dimostrando ancora una volta la resilienza del nostro modello di business. Abbiamo registrato una solida performance commerciale grazie a una domanda costante di viaggi premium, in particolare sui mercati asiatici e nordamericani. In futuro, prevediamo di operare ancora in un contesto altamente volatile. La nostra capacità di adattamento, soprattutto per quanto riguarda la nostra rete, rimarrà uno dei nostri punti di forza, insieme all’impegno incrollabile dei nostri team. Mentre portiamo avanti le nostre priorità operative, stiamo anche procedendo con le nostre ambizioni strategiche a lungo termine, con il consolidamento e la sostenibilità al centro delle nostre azioni. Questi sforzi ci consentiranno di costruire un’Air France-KLM più forte, un vero campione europeo globale pronto per il futuro”.

“L’adjusted operating profit è diminuito a causa della situazione geopolitica in Medio Oriente e del limitato aumento dei costi unitari. Nel secondo trimestre del 2026, Air France-KLM ha accolto 28,3 milioni di passeggeri, in aumento del 3,9% su base annua. Con un aumento della capacità del 2,6% e del traffico del 2,5%, il load factor è rimasto sostanzialmente stabile all’87,7%.

L’adjusted operating profit è stato pari a 484 milioni di euro, con un margine del 5,2%.

Previsioni di capacità per l’esercizio 2026 riviste. Per il 2026, il Gruppo mantiene un approccio flessibile e prevede: capacità in aumento dal +2% al +3% rispetto al 2025 (precedentemente dal +2% al +4%); costi unitari in aumento tra lo 0% e il +2%, inclusi +0,5% derivanti dalla premiumizzazione (invariati)”, conclude Air France-KLM Group.

Risultati semestrali di KLM in miglioramento, ma non sufficienti per il lungo termine

Nel primo semestre del 2026, KLM Group ha realizzato un fatturato di 6,9 miliardi di euro, in crescita dell’8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

“L’utile operativo ha raggiunto i 68 milioni di euro, con un miglioramento di 92 milioni di euro su base annua. Nonostante questo miglioramento, il risultato non è ancora sufficiente a consolidare le basi finanziarie di KLM per il futuro. In un mercato caratterizzato da incertezza geopolitica, fluttuazioni dei prezzi del carburante e forte concorrenza, un ulteriore rafforzamento di KLM è essenziale”, afferma KLM.

Marjan Rintel, CEO di KLM: “Le misure che stiamo implementando stanno avendo un impatto positivo sui nostri risultati. Allo stesso tempo, dobbiamo rimanere realisti: un buon semestre non rende KLM strutturalmente forte e solida. Nell’attuale contesto operativo, caratterizzato da persistente incertezza, aumento dei costi e intensa concorrenza, è necessario fare di più. Allo stesso tempo, attendo con interesse alcuni importanti eventi futuri, come l’arrivo del nostro primo Airbus A350, un passo significativo nel nostro programma di rinnovamento della flotta”.

“Il miglioramento registrato nel primo semestre è stato in parte determinato da incrementi di produttività, misure di riduzione dei costi e una domanda sostenuta e sostenuta sia per il trasporto passeggeri che per quello merci. I ricavi per posto sono aumentati, in particolare sulle rotte verso l’Asia e il Nord e Centro America. Il programma “Back on Track” ha generato risparmi per 315 milioni di euro, superando le previsioni. Sebbene ciò sia incoraggiante, non cambia il fatto che KLM debba ancora affrontare una sfida sostanziale per rafforzare strutturalmente le proprie basi finanziarie.

KLM riconosce che le sfide per il settore dell’aviazione si sono evolute. Le tensioni geopolitiche causano cancellazioni, modifiche di rotta e prezzi del carburante volatili. Allo stesso tempo, i costi sono in aumento, ad esempio per materiali, personale e tasse aeroportuali”, prosegue KLM.

Bas Brouns, CFO di KLM: “Stiamo andando nella giusta direzione, ma è necessario fare di più per rendere KLM più solida dal punto di vista finanziario. I risultati ci danno fiducia, ma non ci rassicurano. Pertanto, continuiamo a investire in fattori che rafforzino la nostra posizione competitiva, valutando criticamente ogni euro speso. Questo è l’unico modo per rendere sostenibili i progressi che stiamo registrando”.

“Il settore Cargo ha mostrato un netto miglioramento grazie alla forte domanda di mercato, in particolare dall’Asia. Engineering & Maintenance ha migliorato i suoi risultati grazie alla crescita dei lavori esterni e al miglioramento delle operazioni. Transavia ha operato in un mercato altamente competitivo, dove la sua attenzione a holiday flights a basso costo ha esercitato pressione sui margini.

Per la seconda metà dell’anno, KLM continua a prevedere delle incertezze. Gli sviluppi in Medio Oriente e il loro potenziale impatto sui prezzi del carburante e sui flussi commerciali globali rimangono difficili da prevedere. Pertanto, KLM mantiene la sua attenzione sull’affidabilità operativa, sull’ulteriore miglioramento della produttività, sul controllo dei costi e su una solida posizione finanziaria”, conclude KLM.

(Ufficio Stampa Air France-KLM Group – KLM – Photo Credits: Air France – KLM Group)