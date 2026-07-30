Torino Airport rinnova la sala imbarchi con nuovi spazi e un’offerta commerciale che si sviluppa ora su due livelli. Grazie alla nuova scala mobile che collega il livello dei gate con il livello superiore partenze, l’aeroporto si presenta con un’area retail più ampia oltre i controlli di sicurezza e con spazi più funzionali per i servizi.

“L’intervento segna il passaggio da una sala imbarchi organizzata principalmente su un unico livello a un sistema di spazi integrato e completamente fruibile. Il nuovo collegamento verticale ha inoltre offerto l’opportunità di ridisegnare l’ultimo tratto dell’area retail, rendendo i punti vendita più visibili, consecutivi e meglio inseriti nei flussi dei passeggeri.

Il progetto si inserisce nel percorso di evoluzione dell’aerostazione avviato per accompagnare la crescita del traffico e migliorare la qualità dell’esperienza in partenza. La nuova configurazione permette infatti l’apertura al pubblico di aree finora non utilizzate.

In questo contesto si colloca la messa a disposizione del nuovo punto di ristorazione Eataly, realizzato al livello superiore partenze in collaborazione con Avolta in un’area di circa 530 metri quadrati. Il nuovo store è progettato per offrire un’esperienza che unisce ristorazione e retail. Gli spazi comprendono un mercato di circa 30 metri quadrati con una selezione di prodotti della linea a marchio Eataly, un corner grab & go refrigerato e un’area pick & mix dedicata ai cioccolatini Eataly, oltre a un’ampia area di 310 metri quadrati dedicata al counter quick service e alla sala ristorante, per un totale di 156 posti a sedere complessivi. Qui i visitatori potranno scegliere tra una caffetteria dove gustare il caffè Eataly, un’offerta di panini, pizza alla pala e spaccate, e un ristorante che proporrà i grandi classici di Eataly affiancati da una selezione di piatti ispirati alla tradizione torinese, per un’esperienza autentica e adatta a ogni momento della giornata”, afferma Torino Airport.

Andrea Andorno, Amministratore Delegato di Torino Airport, ha dichiarato: “Il rinnovo della sala imbarchi si inserisce nel quadro degli interventi di sviluppo e adeguamento infrastrutturale previsti da SAGAT, che accompagna il percorso di ammodernamento dello scalo anche in funzione della crescita del traffico. I risultati registrati nella prima parte del 2026 confermano la necessità di proseguire in questa direzione: nei primi sei mesi dell’anno Torino Airport ha accolto quasi 2,9 milioni di passeggeri, con un incremento del +17,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, e tutti i mesi da gennaio a giugno sono stati i migliori di sempre per la rispettiva mensilità. In questo contesto, investire sulla qualità degli spazi, sulla funzionalità dei percorsi e sull’ampliamento dei servizi significa rispondere in modo concreto alle nuove esigenze dei passeggeri e accompagnare lo sviluppo dello scalo con un’esperienza sempre più efficiente, accogliente e riconoscibile”.

Gabriele Belsito, General Manager Europe di Eataly, ha commentato: “Siamo entusiasti di proseguire il percorso di crescita che da tempo ci vede al fianco di Avolta nello sviluppo del canale travel, in Italia e all’estero. Ci accomuna la volontà di offrire ai viaggiatori un’esperienza di eccellenza, capace di esprimere la qualità, l’autenticità e la ricchezza della tradizione enogastronomica italiana. L’apertura presso l’Aeroporto di Torino riveste per noi un significato particolarmente speciale: Eataly è nata a Torino, una città che da sempre rappresenta la nostra casa e il luogo in cui affondano le nostre radici. Essere presenti qui significa rafforzare il legame con il territorio da cui ha avuto origine il nostro percorso, accogliendo i viaggiatori con un’esperienza autentica prima della partenza. Siamo certi che la collaborazione con Avolta continuerà a generare nuove opportunità di crescita e progetti di valore, contribuendo a promuovere l’eccellenza italiana nel mondo”.

“L’apertura del nuovo locale a marchio Eataly all’Aeroporto di Torino, tra i principali scali a livello nazionale in termini di flussi turistici e di business, rafforza ulteriormente il nostro percorso di crescita sul canale aeroportuale italiano, in linea con la strategia di Avolta Destination 2027”, ha dichiarato Massimiliano Santoro, CEO Italy di Avolta. “La collaborazione con Eataly, con cui lavoriamo ormai da diversi anni, nasce dal comune desiderio di offrire ai consumatori un’offerta di alta qualità, in cui l’esperienza enogastronomica diventa parte integrante del viaggio e occasione per valorizzare il Made in Italy e le eccellenze del nostro territorio”.

“La nuova insegna arricchisce l’offerta di ristorazione dell’Aeroporto di Torino e rafforza la qualità della proposta di food & beverage disponibile oltre i controlli di sicurezza, in coerenza con il nuovo assetto della sala imbarchi.

Accanto a Eataly, la balconata del livello superiore partenze accoglie oggi servizi pensati per rendere più confortevole la permanenza in aeroporto: la Fun & Game Area, la rinnovata Baby Lounge, la terrazza fumatori, la Working Area e nuovi servizi igienici. Il livello superiore diventa così parte integrante del percorso passeggeri, ampliando la capacità e la qualità degli spazi della sala imbarchi.

Tutto il ridisegno degli spazi ha preso avvio con lo spostamento e l’ampliamento della libreria, che ha dato impulso al riposizionamento delle unità commerciali dell’area retail. Ne è derivato un percorso progressivo di riqualificazione volto a rendere i punti vendita più ampi, più riconoscibili e più coerenti con le esigenze dei passeggeri, ampliando al tempo stesso il ventaglio delle categorie merceologiche presenti in aeroporto. Al livello dei gate sono 10 i brand coinvolti nel restyling, per complessivi 1.150 metri quadrati di spazi vendita rinnovati e ampliati. Al livello superiore, oltre alla superficie occupata da Eataly, sono 480 i metri quadrati aggiuntivi destinati a passeggeri e operatori aeroportuali, di cui 90 metri quadrati destinati ai servizi igienici, più che raddoppiati”, prosegue Torino Airport.

Francesca Soncini, Direttrice Commerciale Extra-Aviation, Comunicazione e Sostenibilità di Torino Airport, ha commentato: “L’apertura di Eataly, con una proposta fortemente legata al territorio e con referenze in larga parte di provenienza locale, contribuisce inoltre a rafforzare il sense of place dell’aeroporto, offrendo ai passeggeri un contatto con l’identità gastronomica di Torino e del Piemonte, coerente con il ruolo dello scalo come infrastruttura strategica per il territorio. Vogliamo ringraziare tutti i nostri partner commerciali che hanno creduto in questo progetto di rinnovo e continuato ad investire nell’Aeroporto di Torino”.

(Ufficio Stampa Torino Airport)