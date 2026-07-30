News Brevi – 30.07.2026

INCONTRO DEL PRESIDENTE ENAC CON IL PRESIDENTE DELL’AERO CLUB TORINO – L’Enac informa: “Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha ricevuto ieri, presso il Palazzo dell’Aviazione Civile, il Presidente dell’Aero Club Torino, Gianmaria Borsarelli. Dialogo e condivisione su temi di interesse comune: la promozione della cultura aeronautica, lo sviluppo dell’aviazione generale e sportiva, il ruolo degli Aero Club nella valorizzazione e diffusione della passione per il volo. Presenti all’incontro, per l’Aero Club Torino, anche il Com. Marcello Uga, il Com. Luigi Tirrito, il Com. Claudio Costamagna e l’Ing. Juri Barollo”.

WIZZ AIR E GESAC AMPLIANO DI NUOVO IL NETWORK INTERNAZIONALE DA NAPOLI: IN ARRIVO UN NUOVO VOLO PER HURGHADA – Cresce l’offerta internazionale dello scalo partenopeo: Wizz Air, in stretta sinergia con GESAC, la società di gestione degli Aeroporti di Napoli e Salerno, annuncia oggi un nuovo collegamento diretto oltre i confini europei: a partire dal 2 dicembre 2026, dalla città di Napoli sarà possibile partire alla scoperta di Hurghada. La rotta verrà operata tre volte la settimana – ogni mercoledì, venerdì e domenica. Frequenze ideali sia per chi sogna una veloce fuga dal freddo invernale sotto il caldo sole d’Egitto, sia per chi pianifica soggiorni più lunghi tra le spiagge del Mar Rosso. “L’apertura della nuova rotta Napoli – Hurghada rappresenta una scelta strategica che risponde al desiderio dei passeggeri campani e di tutto il Mezzogiorno di raggiungere direttamente, e a prezzi accessibili, una delle mete turistiche più affascinanti al mondo. Con questo volo non solo arricchiamo il nostro network internazionale da Capodichino, ma offriamo una risposta concreta a chi cerca un’opzione di viaggio dinamica e conveniente per l’inverno. Tutto questo è reso possibile grazie al lavoro sinergico e costante con GESAC, un partner chiave con cui condividiamo una visione di crescita a lungo termine. L’arrivo del nostro terzo aeromobile basato a Napoli a fine anno è la testimonianza tangibile di quanto la Campania sia centrale nei piani di sviluppo di Wizz Air. Continueremo a investire su questo territorio per offrire standard di servizio sempre elevati, ampia scelta di destinazioni e tariffe competitive”, ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air. “L’annuncio del nuovo collegamento per Hurghada conferma la solidità della collaborazione tra GESAC e Wizz Air e testimonia la fiducia che la compagnia continua a riporre nel nostro aeroporto. Dopo Sharm el Sheikh, Hurghada diventa la seconda destinazione egiziana servita da Wizz Air da Napoli, ampliando ulteriormente le opportunità di viaggio per i passeggeri campani verso una delle destinazioni turistiche più richieste del Mar Rosso. La nuova rotta si inserisce in un percorso di crescita condiviso che vedrà, dal prossimo dicembre, anche il posizionamento del terzo aeromobile basato a Napoli, un investimento strategico che consentirà di rafforzare ulteriormente il network e la connettività internazionale del nostro territorio”, ha dichiarato Margherita Chiaramonte, Commercial Director Aviation di GESAC.

SINGAPORE SCEGLIE THALES PER IL NUOVO SISTEMA AI DI GETIONE DEL TRAFFICO AEREO – La Civil Aviation Authority di Singapore (CAAS) ha assegnato a Thales un importante contratto per sviluppare un nuovo Sistema di Gestione del Traffico Aereo NexGen e i radar di controllo, segnando un passo decisivo verso un ecosistema dell’aviazione più sicuro, efficiente e sostenibile. Il Progetto prevede la sostituzione dell’attuale sistema LORADS III con la soluzione TopSky – ATC One di Thales. Il progetto comprende anche il trasferimento di competenze che prevede la partecipazione di funzionari della CAAS all’ufficio di progetto in Francia e ulteriori iniziative di localizzazione a Singapore. Un sistema di nuova generazione per supportare la crescita del traffico aereo regionale. Mentre Singapore si prepara a rispondere alla crescente domanda di traffico aereo, il NexGen ATMS avrà un ruolo fondamentale nell’introduzione di un ambiente di controllo del traffico completamente integrato e abilitato dall’intelligenza artificiale. Al centro del sistema si trova TopSky – ATC One, la soluzione di automazione di nuova generazione di Thales, che offre ai controllori strumenti di supporto decisionale in tempo reale, flussi di lavoro semplificati e un’interfaccia uomo-macchina altamente intuitiva. Integrato con TopSky – Sequencer, la tecnologia di sequenziamento basata su IA, il sistema consente di ottimizzare i flussi di arrivo e partenza degli aeromobili, riducendo in modo significativo ritardi, consumo di carburante ed emissioni di carbonio.

AIR CANADA RAGGIUNGE LA IATA CEIV LITHIUM BATTERIES CERTIFICATION – Air Canada informa: “Air Canada ha annunciato di aver ottenuto la IATA CEIV Lithium Batteries certification per le spedizioni effettuate con Air Canada Cargo, rafforzando ulteriormente le proprie specialized cargo capabilities e confermando il proprio impegno per la sicurezza, la conformità e l’eccellenza operativa. La certificazione convalida l’adesione di Air Canada agli standard riconosciuti a livello globale per la movimentazione, lo stoccaggio e il trasporto sicuri delle batterie al litio, un segmento in crescita del global air cargo market, trainato dalla domanda di settori quali l’elettronica di consumo, la tecnologia medica, i veicoli elettrici e lo stoccaggio di energia”. “Il conseguimento della certificazione IATA CEIV per le batterie al litio rappresenta un traguardo importante per Air Canada Cargo e riflette la forza del nostro personale, dei nostri processi e della nostra disciplina operativa”, ha dichiarato Janet Wallace, Managing Director, Cargo Operations and Transformation at Air Canada. “Poiché i clienti si affidano sempre più all’air cargo per movimentare spedizioni complesse e soggette a rigide normative, questa certificazione offre loro maggiore sicurezza, garantendo che le loro spedizioni di batterie al litio vengano gestite in modo sicuro, efficiente e in conformità con rigorosi standard globali”. “Nell’ambito del processo di certificazione, Air Canada ha completato una revisione completa delle proprie procedure operative e ha condotto un audit IATA indipendente sui processi, le procedure e le attività operative documentate, inclusa una valutazione in loco della propria Montréal (YUL) cargo facility. Il personale di Air Canada, compresi i Dangerous Goods specialists del magazzino e i rappresentanti delle Cargo Operations e del Transformation Management, ha inoltre completato la formazione specifica IATA sulle batterie al litio, necessaria per ottenere la certificazione sulla corretta gestione di tali dispositivi. Questa certificazione si applica esclusivamente alle spedizioni commerciali di merci e non ai passeggeri che viaggiano con batterie al litio. La certificazione CEIV per le batterie al litio si aggiunge alle certificazioni CEIV Pharma e CEIV Live Animals già possedute da Air Canada, rafforzando la sua esperienza nella gestione di merci specializzate, sensibili e altamente regolamentate in tutta la sua rete globale”, conclude Air Canada.

SWISS FLIGHT LX16: IDENTIFICATA LA CAUSA DEL FUMO IN CABINA – SWISS informa: “L’altro ieri, lunedì, si è sviluppato del fumo in cabina sul volo LX16 da Zurigo a New York. L’equipaggio di cabina ha immediatamente disposto un atterraggio di emergenza al Bangor International Airport, dove l’aereo è atterrato in sicurezza. Abbiamo inviato un team tecnico a Bangor per ispezionare l’aeromobile. I nostri specialisti sono già riusciti a determinare la causa del fumo: le indagini condotte finora hanno dimostrato che una custodia di ricarica per cuffie è scivolata in un sedile e vi si è incastrata. Questo ha danneggiato il dispositivo, provocandone il surriscaldamento e la produzione di fumo. Si tratta di una normale custodia di ricarica disponibile in commercio che funge anche da power bank per le cuffie. Molti dispositivi elettronici contengono batterie al litio. Se queste si danneggiano o non funzionano correttamente, possono surriscaldarsi e, nel peggiore dei casi, provocare un incendio. Per questo motivo, a bordo vigono norme rigorose per i dispositivi elettronici e, in particolare, per i power bank. È responsabilità dei passeggeri rispettare queste regole. Nel Safety Video trasmesso prima della partenza, istruiamo esplicitamente i nostri passeggeri a informare immediatamente l’equipaggio di cabina qualora un dispositivo elettronico si surriscaldi, emetta fumo, si danneggi o venga smarrito sotto il sedile. Informazioni dettagliate sul trasporto di dispositivi elettronici sono disponibili anche sul nostro sito web: https://www.swiss.com/us/en/prepare/baggage/electronic-devices-and-batteries“. “Nel caso del volo LX16, si trattava solo di una piccola custodia di ricarica con una capacità della batteria relativamente bassa. I power bank hanno una capacità significativamente maggiore. Un danno o un malfunzionamento in un caso del genere possono avere conseguenze ben più gravi. Per questo motivo è ancora più importante continuare a sensibilizzare su questo tema. I nostri passeggeri condividono la responsabilità della sicurezza e dobbiamo poter contare sul fatto che rispettino rigorosamente le norme che regolano l’uso dei power bank. L’intero equipaggio del volo LX16 merita un sentito ringraziamento: hanno agito immediatamente, in modo mirato e corretto. La sicurezza per noi è sempre al primo posto. Questo include anche misure precauzionali come la deviazione di un volo per rispondere immediatamente a potenziali pericoli. In questa situazione, il nostro equipaggio di cabina ha seguito scrupolosamente le procedure per le quali si addestra regolarmente al simulatore. In presenza di fumo di origine sconosciuta a bordo, non corriamo rischi. Per questo motivo è stato immediatamente selezionato l’aeroporto più vicino e idoneo per la deviazione e l’atterraggio è stato considerato prioritario a scopo precauzionale. I nostri assistenti di volo ricevono una formazione completa che copre in modo approfondito le procedure da seguire in caso di incendio, fumo e oggetti potenzialmente pericolosi come i power bank. Inoltre, a bordo di ogni volo sono presenti le cosiddette “Lithium Safe Bags”. Queste speciali borse ignifughe consentono al nostro personale di cabina di contenere in sicurezza i dispositivi in caso di surriscaldamento o rigonfiamento. Continuano a circolare notizie false che affermano che ci sia stato “fire in cockpit” sul volo LX16. Questa affermazione è assolutamente falsa: si trattava esclusivamente di fumo in cabina, visibile nella sezione anteriore della Business Class. La Federal Aviation Administration (FAA) statunitense ha corretto il suo initial report poco dopo la sua pubblicazione”, conclude SWISS.

EMIRATES ENGINEERING LANCIA MATERIAL FUTURED STUDIO – Emirates informa: “Emirates Engineering ha lanciato Material Futures Studio, un programma di sei settimane che sfida gli studenti universitari a reinventare i materiali degli aeromobili dismessi e a trasformarli in nuovi prodotti. Guidato dall’Upcycling department di Emirates Engineering, Material Futures Studio riunisce studenti e professionisti del settore aeronautico per lavorare su sfide concrete del settore, incoraggiando il pensiero innovativo e contribuendo a formare la prossima generazione di talenti aeronautici. La prima edizione ha riunito 23 studenti provenienti dalla Khalifa University, dalla Emirates Aviation University e dalla University of Sharjah. Il programma è iniziato con un orientamento e una visita guidata alle strutture di Emirates Engineering, dove gli studenti hanno interagito con i dirigenti senior e hanno acquisito una conoscenza diretta delle operazioni di manutenzione, come gli A-check and C-checks, effettuati sulla flotta Emirates, nonché dell’upcycling shop dove i materiali vengono riutilizzati. Nelle sei settimane successive, gli studenti utilizzeranno quanto appreso per ideare nuovi concetti e idee per riciclare e riutilizzare i materiali degli aeromobili trasformandoli in prodotti innovativi. Durante le fasi di ideazione e sviluppo del concept, gli studenti saranno seguiti da vicino dai membri del team di Emirates Engineering. Il programma si concluderà con una presentazione finale, in cui gli studenti illustreranno i loro concept e prototipi di upcycled materials. Integrando il mondo accademico con quello industriale, l’iniziativa mira a fornire agli studenti competenze pratiche e ad approfondire la loro comprensione dell’ecosistema ingegneristico. Offre inoltre alla compagnia aerea l’opportunità di entrare in contatto con giovani talenti, scoprendo nuove idee e promuovendo l’innovazione”. “Emirates ha intrapreso uno dei più grandi programmi di ammodernamento della flotta del settore, un investimento multimiliardario per rinnovare completamente 219 aeromobili Airbus A380 e Boeing 777 e migliorare la passenger experience su tutta la flotta. Nell’ambito di questo ambizioso progetto, i materiali recuperati dagli aeromobili ammodernati vengono riutilizzati attraverso iniziative di upcycling gestite internamente da Emirates Engineering a Dubai. Il team dedicato sta trasformando i materiali degli aeromobili dismessi in prodotti artigianali realizzati a mano, con l’obiettivo di ridurre gli sprechi. Material Futures Studio si basa sulle più ampie iniziative di upcycling della compagnia aerea, come la collezione Aircrafted by Emirates di articoli lifestyle in edizione limitata, tra cui valigie, borse e accessori, tutti realizzati con materiali di recupero provenienti da aeromobili. Include anche l’iniziativa Aircrafted KIDS, che trasforma tessuti e altri materiali recuperati durante il programma di ammodernamento in zaini fatti a mano per bambini. Ad oggi, sono stati donati oltre 4.000 zaini a bambini in 11 paesi”, conclude Emirates.

UNITED E I SUOI PARTNER ANNUNCIANO UN PIANO DI TRASPORMAZIONE PER IL WASHINGTON DULLES INTERNATIONAL AIRPORT – United informa: “La Metropolitan Washington Airports Authority, United Airlines e l’U.S. Department of Transportation hanno annunciato una trasformazione epocale per il Washington Dulles International Airport, con un programma di investimenti di oltre 20 miliardi di dollari. Il progetto trasformerà l’aeroporto nel corso del prossimo decennio in un moderno scalo di livello mondiale, che rifletterà l’importanza e la portata globale della capitale degli Stati Uniti e migliorerà l’esperienza di milioni di viaggiatori. L’Airports Authority e United collaboreranno a questa trasformazione per rimodellare molti aspetti del percorso di viaggio a Dulles, con nuove strutture modernizzate progettate per creare un’esperienza più fluida, efficiente e di alto livello, preservando al contempo l’iconico Main Terminal design dell’architetto Eero Saarinen”. “Questo nuovo progetto di costruzione si basa sul multiyear Dulles Master Plan, elaborato in collaborazione con le nostre compagnie aeree partner, che modernizzerà il principale aeroporto internazionale di Washington”, ha dichiarato Jack Potter, Airports Authority President and CEO. I viaggiatori potranno usufruire di oltre 5 milioni di piedi quadrati di spazi nuovi o ristrutturati, tra cui nuovi e moderni terminal, un Main Terminal ampliato e migliorato con un accesso pedonale più agevole ai gate e un nuovo servizio ferroviario che collegherà l’aeroporto e che sostituirà i mobile lounge vehicles di Dulles. “L’aeroporto di Washington Dulles è la porta d’accesso che collega la capitale degli Stati Uniti al resto del mondo e questa trasformazione si basa sull’investimento a lungo termine di United nel nostro hub, volto a offrire l’esperienza aeroportuale di livello mondiale che i nostri dipendenti, clienti e milioni di viaggiatori meritano”, ha dichiarato Scott Kirby, CEO di United. “La trasformazione avverrà in fasi nell’arco di diversi anni, con l’Autorità Aeroportuale, United e altre compagnie aeree e partner aeroportuali che collaboreranno per portare avanti i lavori di costruzione, mentre Dulles continuerà a operare in modo sicuro e affidabile per i viaggiatori. Sebbene la trasformazione di Dulles porterà benefici a tutte le compagnie aeree e ai viaggiatori che transitano per Dulles, essa si basa anche sulla continua crescita di United e sui suoi investimenti a lungo termine nell’hub di Washington Dulles. L’investimento di oltre 20 miliardi di dollari rappresenta un aumento significativo rispetto ai 7 miliardi di dollari precedentemente stanziati per il programma di modernizzazione di Dulles. Una volta completata, la trasformazione offrirà un’esperienza aeroportuale che rifletterà il ruolo di Dulles come principale porta d’accesso del paese alla capitale per milioni di viaggiatori ogni anno. Importanti lavori di modernizzazione sono già in corso. Entro la fine dell’anno, il nuovo Concourse E aprirà con 14 nuovi gate United che aiuteranno la compagnia aerea ad espandere la sua rete internazionale, a fornire accesso diretto al sistema AeroTrain dell’aeroporto e a inaugurare nuove e migliorate lounge per i passeggeri”, conclude United.

VACANZE IN FAMIGLIA: I CONSIGLI DI EASYJET – easyjet informa: “Dai posti vicini garantiti con il check-in anticipato all’attrezzatura per bambini gratis in stiva, fino ai biberon riscaldati a bordo: piccoli dettagli che trasformano la partenza nel primo momento di relax della vacanza. Con l’arrivo dell’estate, per molte famiglie italiane arriva il momento di preparare le valigie e mettersi in viaggio. E se è vero che oggi si cerca un nuovo modo di vivere la vacanza – meno fretta, più tempo di qualità, il piacere di godersi ogni momento – è altrettanto vero che, per chi viaggia con i figli, quel desiderio comincia molto prima della destinazione: dalla preparazione dei bagagli all’arrivo in aeroporto, fino ai piccoli gesti che rendono il volo più semplice per grandi e bambini. Sedersi vicini, poter usare il passeggino fino alla porta dell’aereo, gestire senza fatica biberon, pannolini e bagagli: sono i dettagli concreti che rendono davvero più semplice viaggiare in famiglia. Perché con i figli il comfort passa soprattutto dall’organizzazione, e ogni ostacolo tolto lungo il percorso è un pezzo di vacanza guadagnato. Proprio per rispondere alle domande più frequenti dei genitori, easyJet ha raccolto 6 consigli per aiutare le famiglie a vivere il volo con più serenità, fin dal primo passo in aeroporto. Niente stress per i posti: check-in anticipato e gratuito per sedersi insieme. Attrezzatura per bambini gratis in stiva: ogni bambino o neonato che viaggia, easyJet consente di imbarcare gratuitamente due articoli in stiva a scelta tra passeggino, culla da viaggio, seggiolino auto o rialzo. Cibo per bebè oltre i controlli e riscaldato a bordo. L’equipaggio è il miglior alleato a bordo, il personale di cabina è a disposizione per rendere il volo il più confortevole possibile. Imbarco prioritario per le famiglie con bambini sotto i 5 anni. Bagaglio a mano intelligente: borse fasciatoio e “Trunki””. “Una vacanza in famiglia dovrebbe iniziare con l’entusiasmo della partenza, non con la preoccupazione per l’assegnazione dei posti o per la gestione del passeggino”, commenta Valeria Cerri, Head of Cabin Crew Europe di easyJet. “Per questo abbiamo lavorato su ogni fase dell’esperienza, dal check-in online all’assistenza a bordo, con l’obiettivo di rendere il volo dei genitori con bambini il più semplice e sereno possibile”.

LEONARDO SOLVERS WANTED: NUOVA CHALLENGE SULLE OPERAZIONI SPAZIALI SOSTENIBLI – Leonardo informa: “Le future architetture di esplorazione spaziale saranno sempre più orientate a missioni di lunga durata e a una presenza umana stabile sulla Luna. In questo scenario, la capacità di utilizzare le risorse disponibili localmente rappresenterà un fattore decisivo per ridurre la dipendenza dai rifornimenti terrestri e rendere più autonome e sostenibili le operazioni nello spazio. Leonardo è quindi alla ricerca di idee, tecnologie abilitanti e soluzioni innovative che possano contribuire allo sviluppo delle future infrastrutture di In-Situ Resource Utilization (ISRU) e delle catene del valore associate alle risorse spaziali. La challenge lanciata da Solvers Wanted si articola in quattro ambiti tecnologici principali: Resource Identification and Mapping, Resource Extraction and Mining, Resource Processing, Logistics and Mobility Solutions. L’iniziativa è rivolta a startup, piccole e medie imprese innovative, università e centri di ricerca che sviluppino sistemi autonomi per identificare, estrarre, trattare, immagazzinare e trasportare le risorse disponibili direttamente nello spazio, contribuendo così alla crescita della futura economia spaziale. Leonardo selezionerà più progetti, offrendo a ciascuno un contributo fino a €50.000 e l’opportunità di partecipare a un percorso di co-sviluppo della durata di 12-18 mesi insieme ai team di Leonardo Space. Durante il percorso, i partecipanti lavoreranno a stretto contatto con la Business Unit Payloads, Equipment and Robotics e con altri specialisti del Gruppo Leonardo, con l’obiettivo di accelerare la maturazione delle soluzioni proposte. I team selezionati potranno inoltre presentare le proprie tecnologie attraverso sessioni tecniche e dimostrazioni dedicate. In funzione dei risultati raggiunti e delle priorità strategiche aziendali, i progetti potranno essere valutati per successive attività di sviluppo, validazione e integrazione. Le candidature sono aperte dal 27 luglio al 30 settembre 2026. I progetti selezionati saranno annunciati nel corso di ottobre 2026”.

LOCKHEED MARTIN: CONTRATTO PER PAC-3 MSE PRODUCTION – Lockheed Martin informa: “Il governo degli Stati Uniti ha assegnato a Lockheed Martin una seven-year undefinitized contract action (UCA) modification, per un valore massimo di 53,86 miliardi di dollari, per la fornitura di PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) interceptors. L’assegnazione porta il valore totale del contratto pluriennale a 58,62 miliardi di dollari, dopo i 4,7 miliardi di dollari già assegnati ad aprile per il primo anno. I nuovi finanziamenti consentiranno a Lockheed Martin di incrementare ulteriormente la produzione del PAC-3 MSE e di triplicarne la capacità entro la fine del 2030. Inoltre, garantiranno un aumento del 50% dei posti di lavoro, da 1.200 a circa 1.850, solo a Camden, Arkansas, sede dell’ultima fase di produzione dei PAC-3 MSE di Lockheed Martin”.

AIR CANADA FOUNDATION ANNUNCIA I PRIMI BENEFICIARI DEL BIG DREAMS GRANT PROGRAM – Air Canada informa: “Air Canada e la Air Canada Foundation hanno annunciato oggi i due primi beneficiari del Big Dreams Grant Program, una national community investment initiative lanciata all’inizio di quest’anno, ispirata dalla consolidata collaborazione di Air Canada con il Comitato Olimpico Canadese e il Comitato Paralimpico Canadese, e dallo spirito del Team Canada. La New Pathways Foundation riceve la sovvenzione Healthy Futures della Air Canada Foundation per la sua iniziativa “Become”, mentre la Women’s Para Hockey of Canada riceve la sovvenzione Accessible Sports and Recreation per il suo progetto “Future on Ice”. Fondato sui valori di inclusione, salute e orgoglio nazionale, il Big Dreams Program rafforza l’impegno della Fondazione nei confronti dei gruppi che meritano pari opportunità e amplia l’accesso a sport e attività ricreative che supportino la salute, il benessere e lo sviluppo di bambini e ragazzi in tutto il Canada”. “Al centro della missione della Air Canada Foundation c’è una semplice convinzione: ogni bambino merita la possibilità di sentirsi supportato, incluso e di poter immaginare ciò che è possibile per il suo futuro”, ha dichiarato Eric Lauzon, Director, Community Relations and Partnerships. “Attraverso questo esclusivo Big Dreams Grants program, siamo orgogliosi di sostenere iniziative che aiutano i giovani a costruire la propria autostima, a scoprire i propri punti di forza e a sentirsi veramente parte integrante delle loro comunità”.