Wizz Air investe ancora in italia, con sei nuove rotte

Wizz Air annuncia una nuova fase di sviluppo nel paese con l’apertura di sei nuove rotte da Milano Malpensa, Venezia Marco Polo, Roma Fiumicino e Napoli Capodichino, operative a partire da dicembre 2026.

Le novità comprendono due collegamenti domestici verso Cagliari e quattro nuove rotte internazionali per Berlino, Tromsø, Santiago di Compostela e Hurghada, ampliando le opportunità di viaggio sia all’interno del paese sia verso alcune delle destinazioni europee e mediterranee più richieste.

Nel dettaglio, i nuovi voli saranno operati secondo il seguente programma:

Napoli – Hurghada: tre frequenze settimanali, ogni mercoledì, venerdì e domenica, a partire dal 2 dicembre 2026.

Milano Malpensa – Berlino: un volo al giorno, tutti i giorni, a partire dal 14 dicembre 2026.

Milano Malpensa – Cagliari: due voli al giorno, tutti i giorni, a partire dal 14 dicembre 2026.

Venezia Marco Polo – Cagliari: un volo al giorno, tutti i giorni, a partire dal 14 dicembre 2026.

Roma Fiumicino – Santiago di Compostela: due frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì, a partire dal 14 dicembre 2026.

Milano Malpensa – Tromsø: due frequenze settimanali, ogni martedì e sabato, a partire dal 15 dicembre 2026.

I biglietti di tutte le rotte sono già in vendita a partire da oggi sul sito web di Wizz Air e tramite l’app WIZZ e contribuiranno al piano di crescita della compagnia, che nel 2026 metterà a disposizione oltre 32,4 milioni di posti sull’intero network.

Il nuovo Airbus A321neo porterà a 12 il numero degli aeromobili basati a Milano Malpensa, contribuendo alla creazione di 40 nuovi posti di lavoro diretti e sostenendone oltre 350 indiretti nella filiera locale. Grazie all’espansione della base e ai nuovi collegamenti con Berlino, Cagliari e Tromsø, Wizz Air offrirà da Malpensa 55 rotte verso 24 Paesi e 5,6 milioni di posti nel corso del 2026, il 21% in più rispetto allo scorso anno.

La nuova rotta giornaliera tra Venezia Marco Polo e Cagliari rafforzerà invece l’offerta nazionale dal Nord-Est, aggiungendosi ai collegamenti già operati dallo scalo veneto verso Alghero, Catania, Napoli e Palermo. Il volo da Venezia e Milano verso la Sardegna segnerà inoltre l’inizio delle operazioni di Wizz Air presso l’aeroporto di Cagliari, ampliando la presenza della compagnia nell’isola e creando nuove opportunità di viaggio tra l’isola e due dei principali bacini economici italiani.

Da Roma Fiumicino, il nuovo collegamento con Santiago di Compostela arricchirà ulteriormente l’offerta verso la Spagna e la Galizia. La rotta si aggiungerà alle 80 già operate dalla principale base italiana di Wizz Air, dove la compagnia basa 17 Airbus A321neo e collega la Capitale con 31 Paesi. Nel 2026, il vettore offrirà oltre 9,3 milioni di posti dallo scalo romano, il 25% in più rispetto al 2025.

A Napoli Capodichino, dopo il successo della rotta per Sharm el-Sheikh, il nuovo volo per Hurghada amplierà il network internazionale di Wizz Air verso l’Egitto e il Mar Rosso. Il collegamento accompagna la crescita della compagnia a Capodichino, dove da dicembre sarà basato il terzo aeromobile. Nel 2026, Wizz Air offrirà da Napoli 1,6 milioni di posti, il 78% in più rispetto allo scorso anno, attraverso un network di 26 rotte verso 13 Paesi.

Le nuove rotte per Cagliari rafforzano inoltre un network domestico in forte espansione da tutte le basi italiane della compagnia. Negli ultimi mesi Wizz Air ha aumentato i collegamenti nazionali tra Milano, Roma, Venezia, Torino, Napoli, Palermo e Catania, con particolare attenzione alla mobilità da e verso la Sardegna, la Sicilia e le regioni del Sud. Un’offerta pensata per avvicinare le diverse aree del Paese e rispondere alle esigenze di chi viaggia per lavoro, turismo o per raggiungere amici e familiari.

“Con questa nuova espansione oggi rafforziamo contemporaneamente quattro aeroporti strategici per Wizz Air in Italia. Il dodicesimo aeromobile basato a Milano Malpensa porterà nuova capacità e nuovi posti di lavoro, mentre le rotte da Venezia, Roma e Napoli ampliano ulteriormente le possibilità di viaggio offerte ai passeggeri italiani. Continuiamo inoltre a investire con decisione sul mercato domestico, creando nuovi collegamenti tra il Nord, il Centro, il Sud e le isole. Berlino, Tromsø, Santiago di Compostela e Hurghada arricchiscono la nostra offerta internazionale in perfetto stile WIZZ con un’offerta di destinazioni tanto popolari quanto cucite addosso ai nostri passeggeri che siamo sicuri le apprezzeranno nella prossima stagione invernale. I nuovi voli per Cagliari poi rafforzano la connettività nazionale e il nostro impegno in Sardegna dove adesso operiamo anche nel sud dell’isola offrendo collegamenti diretti per Lombardia e Veneto al più basso prezzo possibile e con i più elevati standard”, ha commentato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air.

Nel 2026, Wizz Air opera in Italia 329 rotte verso 33 Paesi e mette a disposizione oltre 32 milioni di posti, di cui 20,3 milioni nella sola stagione estiva. Con 45 aeromobili basati e circa 66.000 voli già operati dall’inizio dell’anno, il 25% in più rispetto allo stesso periodo del 2025, la compagnia continua a consolidare la propria presenza nel Paese. Dall’avvio delle operazioni nel 2004, quasi 140 milioni di passeggeri hanno scelto Wizz Air per viaggiare da e verso l’Italia.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)