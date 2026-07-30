Wizz Air rafforza la sua base di Milano Malpensa

Wizz Air annuncia insieme a SEA Milan Airports una nuova fase di sviluppo della propria base a Milano Malpensa, rafforzando ulteriormente la sua presenza sullo scalo: a partire da metà dicembre il numero di aeromobili basati salirà a 12, un investimento strategico che consolida ulteriormente il ruolo della base nel network europeo di Wizz Air.

L’aggiunta del nuovo aeromobile – un Airbus A321neo che, rispetto alle generazioni precedenti, garantisce un’esperienza di viaggio confortevole, oltre che maggiore efficienza operativa, ridotta rumorosità e minori emissioni – accrescerà la capacità della compagnia presso l’aeroporto e contribuirà allo sviluppo dell’economia locale creando 40 nuovi posti di lavoro diretti e sostenendo oltre 350 posti di lavoro indiretti lungo la filiera locale.

Questo sviluppo permetterà a Wizz Air di espandere anche la connettività da Milano attraverso il lancio di tre nuove rotte – una nazionale e due internazionali – offrendo ai passeggeri ancora più opportunità di viaggio in Italia e in Europa. I nuovi voli, in particolare, collegheranno Milano Malpensa con Berlino, Cagliari e Tromso con i seguenti dettagli operativi:

Milano Malpensa – Berlino: operata con un volo al giorno a partire dal 14 dicembre 2026.

Milano Malpensa – Cagliari: operata quotidianamente, con due voli al giorno, a partire dal 14 dicembre 2026.

Milano Malpensa – Tromso: operata ogni martedì e sabato dal 15 dicembre 2026.

I biglietti delle nuove rotte, che aggiungono un ulteriore tassello nella strategia di crescita domestica e internazionale della compagnia presso la base di Malpensa, sono in vendita a partire da oggi sul sito web di Wizz Air e tramite l’app WIZZ.

Con questi nuovi annunci, Wizz Air porta così il numero delle rotte operate dal capoluogo lombardo a 55 verso 24 Paesi, consolidando ulteriormente il ruolo dello scalo come uno delle principali basi della compagnia in Europa e non solo. L’arrivo del dodicesimo Airbus A321neo basato a Malpensa arriva inoltre a poche settimane da quello anticipato dell’undicesimo aeromobile, a conferma del rapido percorso di crescita della compagnia in città: un’espansione che, negli ultimi mesi, ha già permesso il lancio di nuovi collegamenti verso Santander, Saragozza, Porto, Agadir-Al Massira e Lamezia Terme e che oggi continua con una nuova e importante estensione del network.

Guardando complessivamente al 2026, Wizz Air, che oggi è la terza compagnia aerea a Milano Malpensa con una quota di mercato del 14%, offrirà complessivamente 5,6 milioni di posti da e per lo scalo, il 21% in più rispetto allo scorso anno. Da gennaio a oggi, inoltre, la compagnia ha già operato circa 12 mila voli da e per Malpensa, il 4,7% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e durante la sola stagione estiva, la capacità della compagnia raggiungerà i 3,4 milioni di posti, in crescita del 20% rispetto all’estate 2025.

“Milano Malpensa continua a essere uno degli scali più strategici per Wizz Air e l’arrivo del nostro dodicesimo aeromobile basato da metà dicembre conferma la fiducia che riponiamo nel suo potenziale di crescita. Questo investimento ci permette di ampliare ulteriormente il nostro network, introducendo nuove opportunità di viaggio per i passeggeri, con un’offerta nazionale e internazionale sempre più ampia e competitiva. Siamo orgogliosi di proseguire questo percorso insieme al nostro partner SEA Milan Airports, con cui condividiamo l’obiettivo di sostenere il turismo, i viaggi d’affari e l’economia locale, rendendo Milano sempre più connessa e accessibile”, ha commentato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air.

Aldo Schmid, Head of Aviation Business Development di SEA Aeroporti di Milano ha dichiarato: “L’investimento annunciato da Wizz Air testimonia il ruolo sempre più rilevante di Milano Malpensa nel sistema del trasporto aereo europeo e conferma l’attrattività del nostro aeroporto per i principali vettori internazionali. L’arrivo del dodicesimo aeromobile basato rappresenta un ulteriore passo avanti nello sviluppo della connettività dello scalo, ampliando le opportunità di viaggio per passeggeri e imprese e generando importanti ricadute economiche e occupazionali sul territorio. Le nuove rotte verso Berlino, Cagliari e Tromsø arricchiscono ulteriormente il network di Malpensa, rafforzandone il ruolo di gateway internazionale e di piattaforma strategica per la mobilità del Paese. Continueremo a lavorare insieme ai nostri partner per sostenere una crescita sostenibile, capace di creare valore per il territorio, il turismo e l’intero sistema economico del Nord Italia”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – SEA – Photo Credits:Wizz Air)