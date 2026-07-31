Pratt & Whitney si aggiudica un contratto da 1,3 miliardi di dollari per la manutenzione del motore F135

Pratt & Whitney, società di RTX, si è aggiudicata un undefinitized contract del valore di quasi 1,3 miliardi di dollari per la fornitura di F135 engine spare parts. L’F135 equipaggia tutte e tre le varianti dell’F-35 Lightning II, il fighter più avanzato al mondo.

“L’Indefinite Delivery, Indefinite Quantity (IDIQ) contract finanzierà il fiscal year 2026 F135 initial spare parts requirements, deployable spare packages, depot lay-ins e relative attrezzature di supporto a sostegno dei clienti statunitensi e internazionali dell’F-35“, afferma Pratt & Whitney

“Garantire che l’F-135 rimanga operativo è fondamentale per il successo dell’intero programma F-35”, ha dichiarato Chris Johnson, vice president of Pratt & Whitney’s F135 Program. “Questo contratto contribuirà a rafforzare il nostro global sustainment network, garantendo che gli operatori di tutto il mondo possano continuare a contare sulle performance ineguagliabili dell’F-135”.

“Il programma di supporto dell’F-135 si avvale di una solida rete globale che comprende diverse depot facilities e il supporto a 42 basi e 13 ships in tutto il mondo. Grazie alle sue ampie capacità di manutenzione, logistiche e tecniche distribuite a livello globale, Pratt & Whitney continua a far progredire il programma F-135 per fornire maggiore agilità e supporto critico per le missioni, ovunque operi la flotta F-35.

Pratt & Whitney ha consegnato oltre 1.500 F135 production engines a una clientela mondiale che comprende 20 nazioni. Il prossimo F135 Engine Core Upgrade, la propulsion modernization solution selezionata per l’F-35, sfrutterà il consolidato F135 sustainment network per fornire agli operatori globali dell’F-35 un supporto collaudato ed economicamente vantaggioso. Questa soluzione di modernizzazione migliora la prontezza operativa della flotta e garantisce una capacità operativa continua e a lungo termine per i decenni a venire”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)