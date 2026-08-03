Air Europa atterra a Barranquilla e rafforza la propria crescita in Colombia

Air Europa continua a rafforzare il proprio network di lungo raggio nelle Americhe con l’ingresso di Barranquilla nella propria mappa delle destinazioni.

“A partire dal prossimo 18 dicembre, la compagnia opererà tre voli settimanali tra Madrid e la dinamica città caraibica, ampliando così la propria presenza in Colombia, dove già offre collegamenti diretti giornalieri verso Bogotá e Medellín.

Questa nuova rotta consolida il piano di espansione della compagnia, che prevede inoltre l’avvio delle operazioni verso El Salvador entro la fine dell’anno. La crescita del 2026 comprende anche i nuovi collegamenti, operativi dallo scorso giugno, tra Madrid e Oviedo, Siviglia, Ginevra e Johannesburg.

I voli da Madrid partiranno ogni lunedì, venerdì e domenica alle ore 15:25, con arrivo a Barranquilla alle 19:35 (ora locale). I collegamenti dalla città colombiana decolleranno negli stessi giorni alle 21:35, con arrivo a Madrid alle 12:40 del giorno successivo. Grazie a questa nuova connessione, i passeggeri potranno beneficiare di tutti i vantaggi offerti dall’hub strategico di Madrid-Barajas, con comode coincidenze verso numerose destinazioni in Spagna, nel resto d’Europa e in Africa.

La nuova operatività prevede oltre 300 voli all’anno e metterà a disposizione dei viaggiatori più di 92.000 posti annuali. Air Europa stima di trasportare circa 75.000 passeggeri nei primi dodici mesi di servizio, raggiungendo un coefficiente medio di riempimento superiore all’80%. Un risultato che conferma il potenziale di crescita della nuova rotta e l’incremento della domanda di collegamenti tra i due mercati”, afferma Air Europa.

“La tratta sarà operata con la flotta Boeing 787 Dreamliner di Air Europa, uno degli aeromobili più avanzati ed efficienti al mondo, in grado di offrire un’esperienza di volo distintiva grazie a maggiore comfort, spaziosità ed efficienza ambientale. I passeggeri potranno inoltre usufruire delle novità introdotte nell’ambito del programma di eccellenza Air Europa ON, che comprende una rinnovata offerta di servizi a bordo, un’assistenza sempre più personalizzata e un ulteriore potenziamento dell’esperienza cliente. I viaggiatori della classe Business potranno beneficiare di servizi esclusivi, dai nuovi amenity kit a una rinnovata selezione di bevande, elementi che confermano uno dei tratti distintivi della compagnia.”, prosegue Air Europa.

“L’ingresso di Barranquilla nel network rafforza il solido impegno di Air Europa in Colombia, mercato strategico in cui opera da dieci anni con voli verso Bogotá e, dal 2019, anche verso Medellín. Attualmente la compagnia offre una frequenza giornaliera sia verso la capitale colombiana sia verso Medellín. Dall’avvio delle operazioni su entrambe le destinazioni e fino a giugno di quest’anno, Air Europa ha trasportato quasi 2,5 milioni di passeggeri, registrando tassi medi di riempimento fino al 90%. Barranquilla si è affermata come uno dei principali poli economici e logistici dei Caraibi colombiani. Il suo dinamismo imprenditoriale, la posizione geografica strategica e il crescente richiamo turistico ne fanno un punto di riferimento per gli scambi commerciali e culturali tra la Colombia e l’Europa”, conclude Air Europa.

(Ufficio Stampa Air Europa – Photo Credits: Air Europa)