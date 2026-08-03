Volotea a Verona: al via i voli per Grecia e Spagna

All’aeroporto Catullo di Verona, l’estate 2026 di Volotea entra nel vivo e, con il decollo dei nuovi collegamenti per Malaga, Atene, Minorca e Karpathos, la compagnia aerea amplia il proprio network internazionale dalla città scaligera e dà il via all’operatività delle novità annunciate per la stagione estiva, rafforzando ulteriormente la propria offerta verso Grecia e Spagna.

“Ad aprire il programma è stato il volo inaugurale per Malaga, partito lo scorso 1° agosto e operato con due frequenze settimanali, ogni martedì e sabato. Ieri, 2 agosto, è stata la volta dei voli inaugurali per Atene e Minorca, entrambe destinazioni che tornano a essere servite da Verona, disponibili con doppia frequenza settimanale, la domenica e il giovedì. Infine, il prossimo 5 agosto prenderà il via anche la nuova rotta per Karpathos, operata ogni mercoledì.

Le inaugurazioni di agosto si inseriscono in un 2026 già ricco di novità per Volotea al Catullo. Nei mesi scorsi, infatti, la compagnia ha avviato il collegamento per Comiso, che ha segnato il ritorno della destinazione nel network veronese, e la nuova rotta internazionale per Aalborg, rafforzando ulteriormente l’offerta dello scalo”, afferma Volotea.

“L’avvio di un nuovo collegamento è sempre un momento significativo perché rappresenta il risultato di un investimento concreto sul territorio e offre ai passeggeri nuove opportunità di viaggio”, ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “Siamo felici di inaugurare queste quattro destinazioni da Verona: Malaga, Atene, Minorca e Karpathos arricchiscono ulteriormente il nostro network internazionale e confermano l’impegno della compagnia nel proporre collegamenti diretti verso destinazioni molto richieste dal mercato leisure”.

“I risultati registrati a Verona nei primi sei mesi dell’anno confermano la qualità del servizio offerto dalla compagnia che, nella base inaugurata oltre 10 anni fa, ha registrato un tasso di raccomandazione del 93% che arriva a 97% tra gli iscritti al programma Megavolotea. Positivi anche i risultati operativi, con un OTP15, l’indicatore di puntualità entro i 15 minuti dall’orario previsto, che va oltre l’88% e un tasso di completamento voli che supera il 99%.

Per il 2026 sono 21 le destinazioni raggiungibili da Verona con Volotea: 8 in Italia (Alghero, Cagliari, Catania, Comiso – novità 2026, Lampedusa, Olbia, Palermo e Pantelleria); 1 in Repubblica Ceca (Praga); 1 in Danimarca (Aalborg – novità 2026); 1 in Francia (Parigi Orly); 4 in Grecia (Atene – novità 2026, Heraklion, Karpathos – novità 2026 e Zante); 6 in Spagna (Barcellona, Bilbao, Madrid, Minorca e Malaga – entrambe novità 2026, Siviglia).

I biglietti sono disponibili sul sito www.volotea.com e in tutte le agenzie di viaggio”, conclude Volotea.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)