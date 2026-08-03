beOnd estende la partnership con AVIAREPS all’Italia e ad altri mercati europei

AVIAREPS, leader globale nella rappresentanza nei settori dell’aviazione, del turismo e dell’ospitalità, con 77 uffici in 71 Paesi nel mondo, ha ampliato la propria partnership con beOnd, la prima compagnia aerea premium leisure al mondo. La partnership è estesa all’Italia e ad altri mercati europei per sostenerne lo sviluppo commerciale su più ampia scala in Europa.

“L’estensione dell’accordo fa seguito alla collaborazione avviata con successo nel 2024, anno in cui AVIAREPS è stata nominata General Sales Agent (GSA) di beOnd in Germania e Svizzera. Con il rafforzamento della partnership, AVIAREPS supporterà ora lo sviluppo commerciale della compagnia in Italia e in altri mercati europei strategici attraverso attività di vendita, conoscenza dei mercati locali e relazioni con il trade turistico, accompagnando beOnd nella sua prossima fase di crescita.

La nomina si inserisce nel percorso di espansione del network premium leisure di beOnd e nel rafforzamento dei collegamenti tra l’Europa e le destinazioni turistiche più richieste. La compagnia aerea ha recentemente annunciato nuovi collegamenti invernali all-premium da Londra, Parigi, Monaco, Milano, Mosca e Zurigo verso il Mar Rosso, oltre a un ampliamento dei servizi per le Maldive da alcuni aeroporti europei selezionati, con un aumento delle frequenze da Zurigo e Monaco“, afferma AVIAREPS.

Marcelo Kaiser, COO Aviation di AVIAREPS, ha dichiarato: “Fin dall’inizio della nostra partnership, abbiamo riscontrato un forte entusiasmo da parte del trade europeo nei confronti dell’esclusiva proposta premium leisure di beOnd. Siamo grati per la fiducia che beOnd ha riposto nei nostri team e siamo lieti di continuare a supportare l’espansione della compagnia, rafforzandone la visibilità nei principali mercati europei e contribuendo, attraverso il suo network in crescita, a portare un numero sempre maggiore di viaggiatori verso alcune delle destinazioni più affascinanti al mondo”.

Dhaz Hunjan, Chief Commercial Officer di beOnd, ha aggiunto: “La nostra partnership con AVIAREPS ha prodotto risultati solidi e costanti in Germania e Svizzera, rafforzando la nostra fiducia nell’ampliamento della collaborazione in una fase cruciale del nostro percorso di crescita. Con l’espansione del network e l’introduzione di nuove e interessanti destinazioni, poter contare su un partner commerciale esperto, dotato di una profonda conoscenza dei mercati locali e della stessa ambizione di crescita a lungo termine, ci consente di accelerare lo sviluppo della compagnia in tutta la regione. Siamo lieti di proseguire insieme su questa strada”.

(Ufficio Stampa Aviareps – Photo Credits: Aviareps – beOnd)