ANA annuncia una collaborazione speciale con “Chiikawa”

All Nippon Airways (ANA) ha annunciato il lancio della sua collaborazione con “Chiikawa”, con l’obiettivo di creare esperienze di viaggio e ricordi indimenticabili per i propri clienti.

“La collaborazione prevede l’utilizzo di uno specially designed “Chiikawa Jet”, che opererà sulle rotte domestiche a partire da fine ottobre 2026. L’aereo raffigurerà Chiikawa e altri sette personaggi e includerà articoli di bordo in edizione limitata per creare una “Chiikawa” air travel experience unica, disponibile solo con ANA“, afferma ANA.

“Il “Chiikawa Jet” volerà rotte domestiche in Giappone e sarà un Boeing 767-300 (Marche di Registrazione: JA609A).

Il design concept prevede otto personaggi, tra cui Chiikawa e i suoi amici Hachiware e Usagi, raffigurati sulla fusoliera. I personaggi sono circondati da motivi che richiamano i paesaggi giapponesi nelle quattro stagioni.

Lancio previsto: fine ottobre 2026″, prosegue ANA.

“La immersive “Chiikawa” experience inizierà nel momento stesso in cui i passeggeri saliranno a bordo, portando il mondo di “Chiikawa” in cielo con specially themed in-flight items con original ANA designs:

Headrest covers: il design presenta i personaggi di Chiikawa che appaiono sull’aeromobile. Disponibili in classe Economy per i voli domestici (i copri poggiatesta sono destinati esclusivamente all’uso a bordo e non possono essere rimossi).

Limited-edition cups: un design con Chiikawa, Hachiware e Usagi sarà utilizzato per le bevande e sarà disponibile in classe Economy sui voli domestici (gli articoli a bordo degli specially designed aircraft sono soggetti a modifiche a seconda dello stato operativo del giorno).

È prevista anche la realizzazione di articoli in edizione speciale con Chiikawa e i suoi amici in uniforme ANA; i dettagli saranno annunciati in futuro.

I dettagli relativi ai futuri orari dei voli e alla data esatta di inizio del servizio saranno annunciati sul sito web ufficiale di ANA non appena saranno definiti.

Per maggiori dettagli e gli ultimi aggiornamenti sull’iniziativa, visitare il sito web dedicato: https://www.ana.co.jp/en/jp/domestic/theme/chiikawa-jet/“, conclude ANA.

(Ufficio Stampa ANA – Photo Credits: Nagano / Chiikawa Committee – ANA)