Eve Air Mobility completa il primo transition flight, facendo avanzare l’eVTOL program verso il wing-borne flight

Eve Air Mobility ha annunciato che il suo engineering prototype ha completato il primo partial transition flight, segnando un’importante pietra miliare nello sviluppo e nel collaudo dell’electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft dell’azienda.

“Il volo ha comportato l’attivazione del rear pusher propeller del velivolo e ha quindi segnato l’inizio della fase di transizione da vertical a wing-borne flight. Durante il test, il velivolo ha raggiunto una stabilized speed di 27 nodi e una maximum ground speed di 30 nodi con il pusher attivato fino a 1.200 giri/minuto.

Il volo è durato 3 minuti e 9 secondi, ha percorso circa 0,84 miglia nautiche e ha raggiunto un’altitudine massima di 90 piedi dal suolo”, afferma Eve.

“Questo primo partial transition flight rappresenta un’importante pietra miliare nel percorso di sviluppo di Eve”, ha dichiarato Johann Bordais, chief executive officer of Eve Air Mobility. “L’attivazione con successo del pusher propulsion system convalida un aspetto chiave della progettazione del nostro velivolo e ci avvicina di un passo alla realizzazione di soluzioni di mobilità aerea sicure, efficienti e scalabili”.

“La transition phase è uno degli aspetti più critici dell’eVTOL flight, in quanto comporta il passaggio del velivolo da vertical lift a forward flight. Il completamento con successo di questo initial partial transition test fa progredire ulteriormente gli sforzi di Eve per ampliare l’inviluppo di volo del velivolo e convalidare le prestazioni del sistema”, prosegue Eve.

“Questo volo ha dimostrato con successo la pusher activation in volo e ha convalidato i principali obiettivi prestazionali all’inizio della transition phase”, afferma Marcelo Basile, head of engineering at Eve Air Mobility. “I dati raccolti supporteranno la continua espansione dell’inviluppo di volo man mano che ci avviciniamo a velocità più elevate e a transition flight testing più complessi”.

“Il team di ingegneri di Eve Air Mobility sta continuando le analisi di carico e strutturali per supportare la futura espansione dell’inviluppo di volo. Dopo il flight-testing program del velivolo, l’azienda prevede di condurre datalink testing per validare le radio link performance e supportare le operazioni a velocità fino a 50 nodi.

Nelle prossime settimane, Eve prevede di espandere progressivamente l’airspeed envelope del velivolo, includendo ulteriori voli con pusher activation, come parte della più ampia transition flight-test campaign”, conclude Eve.

(Ufficio Stampa Embraer – Eve – Photo Credits: Embraer – Eve)