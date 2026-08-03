Bombardier presenterà il Challenger 3500 a LABACE 2026 nell’ambito di un ampio tour in diverse città dell’America Latina

Bombardier ha annunciato che il Challenger 3500 sarà esposto alla Latin American Business Aviation Conference & Exhibition (LABACE) 2026, dal 4 al 6 agosto presso il Campo de Marte Airport in San Paolo, rivelando le sue caratteristiche di design e le performance ai clienti della regione.

“Essendo il più grande business aviation show in America Latina, Bombardier è lieta di partecipare quest’anno e sarà presente con una folta delegazione di venditori. La partecipazione di Bombardier a LABACE fa parte di un ampio tour latinoamericano del velivolo Challenger 3500, che toccherà diverse importanti destinazioni latinoamericane, tra cui: Monterrey, Messico; Santo Domingo, Repubblica Dominicana; Asunción, Paraguay; Santiago, Cile; Lima, Perù; Guayaquil, Ecuador; Quito, Ecuador; Bogotà, Colombia; Panama City, Panama”, afferma Bombardier.

“Il business jet Challenger 3500 di Bombardier, leader del settore, è un velivolo dalle prestazioni comprovate e siamo lieti di poter presentare ancora una volta le sue eccezionali performance e le sue innovazioni di design al LABACE”, ha dichiarato Frank Vento, Vice-President of Sales, U.S. and Latin America, Bombardier. “Bombardier occupa una posizione unica sul mercato brasiliano e, come dimostrerà il nostro ampio tour in America Latina, siamo fortemente impegnati in questa importante regione. Siamo lieti di presentare le incredibili caratteristiche di questi straordinari velivoli al più grande business aviation event dell’America Latina”.

“Il Challenger 3500 è diventato rapidamente uno degli aerei più richiesti nella sua categoria, offrendo i direct operating costs più bassi della sua classe, performance di alto livello, una versatilità impressionante e una cabina all’avanguardia. Forte della consolidata leadership di Bombardier nel super-midsize segment, questo velivolo continua una tradizione vincente caratterizzata da affidabilità, performance e innovazione orientata al cliente.

Con la sua autonomia di 3.400 miglia nautiche e una top speed di Mach 0,83, il velivolo può collegare i viaggiatori tra importanti città, tra cui San Paolo e Bogotà, San Paolo e Panama City, San Paolo e Dakar. I clienti della regione che necessitano di manutenzione per i propri aeromobili potranno contare su un’ulteriore tranquillità grazie ai servizi dedicati e al support network di Bombardier, tra cui l’Authorized Service Facility MAGA Aviation presso Catarina Airport in San Paolo, che fornisce line maintenance, Bombardier parts and tooling per tutti i Global, Challenger and Learjet aircraft.

Il Bombardier factory-owned full-service Miami Opa-Locka Service Centre offre inoltre ai clienti maggiori possibilità di manutenzione. Bombardier dispone inoltre di una vasta rete di circa 100 sedi in tutto il mondo, pronte a supportare i propri clienti ovunque e in qualsiasi momento ne abbiano bisogno”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)