Condor inaugura i voli giornalieri da Francoforte a Tel Aviv

Condor ha ufficialmente inaugurato il suo scheduled Frankfurt-Tel Aviv service, con il volo inaugurale effettuato il 1° agosto 2026. Il nuovo servizio giornaliero offre ai viaggiatori in partenza dalla Germania un comodo accesso a Tel Aviv.

“Condor è una delle compagnie aeree tedesche più consolidate e rinomate, operativa dal 1956. Negli ultimi anni, la compagnia ha intrapreso un acclamato rebranding internazionale, introducendo la sua caratteristica livrea a strisce nei vivaci colori giallo, blu, rosso, verde e beige. Ispirato al sole, ai teli mare a righe, alle isole e al mare, il design unico è diventato uno degli elementi distintivi più riconoscibili del brand.

Condor opererà la rotta Francoforte-Tel Aviv con frequenza giornaliera. I voli partiranno da Francoforte nel pomeriggio e faranno ritorno da Tel Aviv la mattina successiva, supportando l’espansione del network internazionale della compagnia aerea e rispondendo alla crescente domanda.

I passeggeri possono scegliere tra diverse opzioni tariffarie e classi di servizio in base alle proprie esigenze di viaggio. Sui voli a corto e medio raggio, i passeggeri possono scegliere tra Business Class ed Economy Class. Sui voli a lungo raggio, Condor offre tre classi di cabina: Economy Class, Premium Economy Class e Business Class, con sedili completamente reclinabili”, afferma Condor.

“Gli ospiti del volo inaugurale sono stati accolti al Ben Gurion Airport con una cerimonia celebrativa alla quale hanno partecipato rappresentanti di Condor e alti dirigenti del settore aeronautico. Il lancio della nuova rotta rappresenta un’importante pietra miliare per Condor, ampliando ulteriormente il portfolio di destinazioni internazionali”, prosegue Condor.

“Con il lancio del nostro nuovo servizio tra Francoforte e Tel Aviv, ampliamo la nostra rete di rotte con una destinazione attraente in una regione strategicamente importante per Condor. I nostri passeggeri beneficeranno non solo di un comodo collegamento diretto da Francoforte, ma anche di coincidenze agevoli per chi vola verso Israele da tutto il mondo. Non vediamo l’ora di accogliere a bordo un numero ancora maggiore di passeggeri insieme ai nostri partner in futuro”, ha dichiarato Peter Gerber, CEO di Condor.

(Ufficio Stampa Condor – Photo Credits: Condor)