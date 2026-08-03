News Brevi – 03.08.2026

16° STORMO: CONSEGNATI I BASCHI BLU AL 25° CORSO FUCILIERI DELL’ARIA – Si è svolta il 30 luglio 2026, sulla piazza d’Armi del 16° Stormo “Protezione delle Forze” di Martina Franca (TA), la cerimonia di “Consegna dei Baschi blu” ai nuovi Fucilieri dell’Aria del 25° Corso. Il momento, carico di significato istituzionale e solennità, è stato presieduto dal Comandante delle Forze per la Mobilità e il Supporto (C.F.M.S.), Generale di Divisione Aerea Alessandro De Lorenzo, alla presenza delle autorità civili, religiose e militari del territorio. I 15 neo-Fucilieri approdano a questo traguardo dopo aver superato, a partire dal 9 marzo scorso, una rigorosa selezione e un impegnativo iter addestrativo della durata di 21 settimane. Durante il corso, gli aspiranti hanno dimostrato viva passione e abnegazione, acquisendo le capacità necessarie per operare nel settore della Force Protection for Air Operations, pilastro fondamentale per la protezione della capacità di proiezione delle forze aeree della Forza Armata, in contesti nazionali ed esteri, nonché la salvaguardia di grandi eventi sul territorio nazionale. Nel corso della cerimonia, il Comandante del 16° Stormo, Colonnello Mario Cito, si è rivolto ai giovani Fucilieri sottolineando l’importanza del percorso compiuto e di quanta passione e sacrificio richieda questa scelta professionale: “Avete avuto già modo di provare sulla vostra pelle, durante l’arduo cammino iniziato 21 settimane fa, le difficoltà che la vostra scelta comporta, i momenti bui e di sconforto che a volte possono avvolgere il cammino, ma avete sperimentato come le difficoltà e i momenti bui possono essere superati con la passione, l’impegno e la disciplina, con la consapevolezza che nessuno di voi è solo, ma parte di una grande Famiglia dove l’uno è per gli altri e gli altri sono per l’uno, legati dal comune ideale del servizio all’Italia”. Il Colonnello Cito, nel corso del suo intervento, ha tenuto ancora una volta a sottolineare il forte e profondo legame storico tra la comunità martinese, il 16° Stormo e tutta l’Aeronautica Militare. A conclusione dell’evento, il Generale De Lorenzo ha voluto evidenziare il valore della scelta operata dai nuovi componenti del Reparto: “Adesso entrerete a far parte della grande squadra del sistema d’arma Aereo, che ha tanto bisogno di equipaggi di volo quanto di personale che lo difenda al suolo. Per questo abbiamo creato il 16° Stormo, per difendere”. E, ringraziando le famiglie ha concluso: “Ce li avete consegnati con solidi principi e quello che siamo riusciti a fare è anche merito vostro”. Il 16° Stormo “Protezione delle Forze” è il Reparto dei Fucilieri dell’Aria. Dal 2004 ha sede sulla base di Martina Franca e, dal 2023, dispone di una Squadriglia operativa presso la 46ª Brigata Aerea di Pisa. Posto alle dipendenze del C.F.M.S. e del Comando della Squadra Aerea/1ª Regione Aerea, il suo compito è assicurare l’operatività delle componenti specialistiche di Force Protection for Air Operations, garantendo la difesa di personale, sistemi d’arma, mezzi e infrastrutture dell’Aeronautica Militare in ambito nazionale e internazionale. Con 42 missioni internazionali alle spalle in 21 diversi teatri operativi, il 16° Stormo è un’eccellenza della Difesa. La sua Bandiera di Guerra è decorata con una Medaglia d’Oro e una d’Argento al Valore Aeronautico (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

“RIPARTENZA ROCK 2021-2026” IL BOOK FOTOGRAFICO SUI 5 ANNI DEL MANDATO DEL PRESIDENTE ENAC DI PALMA – L’Enac informa: “Per celebrare la conclusione del mandato del Presidente Pierluigi Di Palma, Enac ha realizzato il volume “Ripartenza Rock 2021-2026”, pubblicazione fotografica che ripercorre i momenti più significativi dei suoi cinque anni di Presidenza. Con la prefazione a firma del giornalista del Corriere della Sera Leonard Berberi, il volume racconta il percorso che ha accompagnato il rilancio del trasporto aereo nazionale: dalla crisi generata dalla pandemia alla “ripartenza rock” del comparto, espressione coniata dal Presidente Di Palma per descrivere la stagione di profonda crescita e rinnovamento vissuta dall’aviazione civile italiana. Il Presidente Di Palma ha avuto anche il privilegio di far consegnare il volume nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di consegnarlo personalmente al Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Sen. Matteo Salvini”.

EASYJET: ESTENSIONE PER LA CASTLELAKE PUSU DEADLINE – easyJet comunica: “Il 10 luglio 2026, il Board of easyJet plc e Apollo Management X, L.P. (insieme ad Apollo Global Management, Inc. e alle sue controllate, “Apollo”), per conto di alcuni dei suoi fondi di investimento gestiti, hanno annunciato di aver raggiunto un accordo di principio sui termini finanziari chiave di una possibile cash offer per l’acquisizione dell’intero capitale azionario emesso e da emettere di easyJet a £7,15 per azione. Di conseguenza, l’easyJet Board ha anche annunciato di non essere più intenzionato a raccomandare la possibile offerta di Castlelake, L.P. per l’acquisizione dell’intero capitale azionario emesso e da emettere di easyJet a £6,90 per azione. Da allora, easyJet ha consentito l’accesso per la due diligence sia ad Apollo che a Castlelake. In conformità alla Rule 2.6(a) del Codice, Castlelake e Apollo sono tenute, entro e non oltre le ore 17:00 del 3 agosto 2026 (“Castlelake PUSU Deadline”) e del 7 agosto 2026 (“Apollo PUSU Deadline”), rispettivamente, ad annunciare la propria ferma intenzione di presentare un’offerta per easyJet in conformità alla Rule 2.7 del Codice, oppure ad annunciare di non avere intenzione di presentare un’offerta per easyJet, nel qual caso l’annuncio sarà considerato una dichiarazione a cui si applica la Rule 2.8 del Codice. Al fine di allineare la Castlelake PUSU Deadline e la Apollo PUSU Deadline, il Board ha richiesto, e il Panel on Takeovers and Mergers ha acconsentito, una estensione della Castlelake PUSU Deadline al 7 agosto 2026. Di conseguenza, Castlelake e Apollo sono tenute, entro e non oltre le ore 17:00 di venerdì 7 agosto 2026, ad annunciare la propria ferma intenzione di presentare un’offerta per easyJet ai sensi della Rule 2.7 del Codice, oppure ad annunciare la propria intenzione di non presentare un’offerta per easyJet, nel qual caso l’annuncio sarà considerato una dichiarazione ai sensi della Rule 2.8 del Codice. Non vi è alcuna certezza che verrà presentata un’offerta vincolante”.

IL MAGAZINE EnVols DI AIR FRANCE SVELA UN NUOVO DESIGN – Air France informa: “Quest’estate, l’Air France EnVols magazine introduce una nuova identità visiva creata in collaborazione con l’agenzia MARKS Brandimage. I codici visivi distintivi di Air France si riflettono ora in tutte le 180 pagine della rivista: il logo della compagnia aerea appare in primo piano sulla copertina, la tipografia tipica di Air France migliora l’esperienza di lettura e la palette di colori, incluso l’iconico blu Air France, rafforza l’identità distintiva del brand. Anche le rubriche principali della rivista sono state riprogettate in questo nuovo layout ispirato al mondo dell’aviazione. Tra queste, la mappa del mondo illustrata che mostra le destinazioni di Air France, un’opera d’arte originale creata per ogni numero da un artista o illustratore contemporaneo, e i travel logs esclusivi scritti da autori di fama come Sylvain Tesson, Leïla Slimani e Jean-Christophe Rufin”. “Dal suo lancio nel 2022, EnVols Air France celebra l’eleganza del viaggio attraverso il fully bilingual (French-English) bimonthly magazine. Con una tiratura di 147.000 copie, è disponibile nelle sale d’imbarco, nelle aree ritiro bagagli e nelle lounge Air France dell’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle, nella lounge Air France al JFK di New York, in una selezione di hotel di lusso e sull’app Air France Press. EnVols Air France offre una prospettiva unica su viaggi, stile, arte e cultura, con ogni numero incentrato su un tema diverso. Unendo diari di viaggio e narrazione fotografica, il movimento è al centro della sua visione editoriale, stimolante ed elegante. L’edizione digitale di EnVols, che attira 11 milioni di visitatori unici ogni anno, si propone sia come fonte di ispirazione che come pratico compagno di viaggio. Offre una ricca varietà di contenuti, tra cui articoli, fotografie, video e podcast, incentrati su lifestyle, viaggi, cultura, moda e gastronomia. Le sue guide di viaggio coprono oltre 130 destinazioni, evidenziando consigli accuratamente selezionati dal team editoriale. La rivista presenta anche le ultime novità di Air France e mette in risalto la ricca storia della compagnia aerea. EnVols Air France pubblica anche una newsletter ed è presente su Facebook, Instagram, TikTok e Pinterest. Per maggiori informazioni visitare www.en-vols.com. Per supportare lo sviluppo di EnVols, Air France si avvale della competenza di Reworld Media e Michelin Éditions”, conclude Air France.

INIZIATIVE PER LE PARTENZE DOMESTICHE AD HANEDA AIRPORT PER MIGLIORARE LA PUNTUALITA’ – ANA informa: “Sette compagnie aeree che operano ad Haneda Airport stanno adottando misure per garantire un imbarco agevole dei passeggeri e migliorare la puntualità. Tali misure si basano sulla circolare amministrativa del Civil Aviation Bureau of the Ministry of Land, Infrastructure (datata 19 marzo 2026) e sulle linee guida di settore relative al carry-on baggage stabilite dal The Scheduled Airlines Association of Japan (SAAJ). Nell’ambito di un’iniziativa di settore volta a promuovere il rispetto degli orari di chiusura dei gate stabiliti da ciascuna compagnia aerea e a rivedere costantemente i vari operational cut-off times, le sette compagnie aeree aggiorneranno progressivamente i baggage drop cut-off times a partire dal 1° settembre”. “Prima della partenza sono previsti orari limite specifici per il check-in, la consegna dei bagagli, i controlli di sicurezza e l’imbarco. I passeggeri che arrivano dopo tali orari limite non potranno completare le procedure. Si prega di notare che l’orario di partenza previsto è l’orario in cui l’aeromobile inizia a muoversi. I passeggeri che arrivano dopo l’orario di chiusura del gate, di norma, non saranno autorizzati a imbarcarsi. Gli orari limite variano a seconda della compagnia aerea. Si prega i passeggeri di consultare in anticipo il sito web ufficiale di ciascuna compagnia aerea. A partire dal 1° settembre, alcune compagnie aeree che operano domestic departure flights da Haneda Airport aggiorneranno i baggage drop cut-off times o le procedure operative. Si prega i passeggeri di verificare gli orari limite applicabili dalla propria compagnia aerea e di arrivare con sufficiente anticipo per consegnare i bagagli”, conclude ANA.

AMERICAN AIRLINES E CITI AGGIORNANO LA CITI / AADVANTAGE EXECUTIVE WORLD LEGEND MASTERCARD – American Airlines, Citi e Mastercard hanno annunciato aggiornamenti alla Citi® / AAdvantage® Executive World Legend Mastercard®, introducendo nuovi e migliori premium travel and lifestyle benefits, pensati per i frequent American Airlines travelers. I cardmembers possono ora sbloccare fino a 2.300 dollari di valore, inclusa l’iscrizione all’Admirals Club® e un percorso più rapido per raggiungere l’AAdvantage® status. Il restyling riflette un impegno condiviso per offrire un’esperienza di viaggio di alta qualità con vantaggi che vanno oltre l’aeroporto”. “Stiamo consolidando la nostra partnership pluridecennale con Citi e Mastercard per offrire i nostri best-in-class co-branded credit card benefits ai cardmembers”, afferma l’American Senior Vice President of AAdvantage®, Scott Long. “La rinnovata Citi® / AAdvantage® Executive Mastercard® alza l’asticella per i viaggi di lusso, offrendo vantaggi ed esperienze esclusive che aiutano i clienti a raggiungere lo status più velocemente e a ottenere di più dal programma AAdvantage®“. “Il nostro obiettivo è migliorare l’esperienza del viaggiatore premium di oggi durante tutto il suo viaggio e i miglioramenti apportati alla Citi® / AAdvantage® Executive Mastercard® lo dimostrano”, ha affermato John LaCosta, Citi Head of Partnership Cards and Development for U.S. Consumer Cards. “I titolari della carta ottengono vantaggi più ricchi, un maggiore potenziale di accumulo e l’iscrizione continua all’Admirals Club®, rendendo ogni viaggio ancora più gratificante”.

DELTA PORTA A BORDO SKYPICS™ – Delta informa: “Grazie all’offerta di intrattenimento a bordo di Delta, i clienti possono già guardare eventi sportivi in diretta, seguire partite e incontri in streaming e leggere approfondimenti da alcune delle testate giornalistiche sportive più autorevoli, il tutto a 10.600 metri di altitudine. I contenuti sportivi si posizionano costantemente tra le categorie di contenuti più apprezzate su Delta Sync e la visione di eventi sportivi in diretta ad alta quota può creare momenti di condivisione. Ecco perché Delta, in collaborazione con DraftKings, sta introducendo una nuova esperienza sportiva a bordo. Come annunciato al CES 2025, Delta lancia una collaborazione unica nel suo genere con DraftKings che permette ai fan di mettere alla prova la propria conoscenza sportiva in volo per vincere buoni regalo Delta, assegnati settimanalmente e mensilmente. Disponibile per i membri SkyMiles idonei, SkyPicks™ offre agli appassionati di sport un nuovo modo per interagire con le squadre e i campionati che amano, consentendo loro di partecipare attivamente alla conversazione sportiva, non solo di guardare. SkyPicks è un concorso sportivo completamente gratuito. Progettato esclusivamente come esperienza di intrattenimento all’interno del Wi-Fi Delta Sync, il concorso offre ai fan la possibilità di mettere alla prova le proprie conoscenze sportive e competere per vincere buoni regalo Delta. SkyPicks verrà lanciato con i concorsi dedicati alla Major League Baseball, mentre le partite della NFL arriveranno più avanti nel corso dell’anno, con l’inizio della stagione. E’ disponibile sui voli domestici statunitensi”. “Con Delta Sync, il nostro obiettivo è creare un’esperienza a bordo che offra qualcosa per ogni cliente, un’esperienza connessa a ciò che i clienti apprezzano a terra”, ha dichiarato Ranjan Goswami, Chief Marketing and Product Officer. “Per molti dei nostri clienti, questo include lo sport. SkyPicks porta questa passione a bordo in modo divertente e gratuito, offrendo ai membri SkyMiles un altro modo per interagire con i giochi e le conversazioni che amano durante il volo”.

RAYTHEON COMPLETA L’INSTALLAZIONE DEL PRIMO SPY-6(V)4 ARRAY NEL TEST SITE – Raytheon informa: “Raytheon, società di RTX, ha consegnato e installato il primo SPY-6(V)4 radar array al Surface Combat Systems Center presso Wallops Island, Virginia, segnando un’importante pietra miliare per l’U.S. Navy Flight IIA Destroyer modernization effort e lo SPY-6 backfit program. Il sito di Wallops, una land-based test facility situata in un open-water environment, supporterà test approfonditi del radar e delle sue power and combat system interfaces prima dell’installazione sulla USS Pinckney (DDG 91), la prima nave ad essere equipaggiata con lo SPY-6(V)4. Lo SPY-6(V)4 è una delle quattro varianti della famiglia di radar SPY-6 ed è l’unica variante progettata per essere installata sui Flight IIA Destroyers. I test iniziali inizieranno entro la fine di quest’anno e proseguiranno fino alla metà del 2028”. “Sfruttando il sito di prova di Wallops, saremo in grado di integrare lo SPY-6(V)4 con il suo dedicated power system prima che raggiunga la nave, riducendo la quantità di test necessari sulla DDG 91”, ha affermato Barbara Borgonovi, president of Naval Power at Raytheon.

ROLLS-ROYCE PRESENTA I NUOVI PROPULSION SYSTEMS A SMM 2026 – Rolls-Royce informa: “A SMM 2026, Rolls-Royce Power Systems presenterà nuove tecnologie per una navigazione più efficiente e sostenibile. L’attenzione sarà focalizzata sui sistemi di propulsione, sui carburanti sostenibili, sull’automazione intelligente e su un’offerta completa di servizi, il tutto con l’obiettivo di rendere le flotte pronte per il futuro. Un punto di forza: i nuovi mtu Series 2000 variable-speed generator sets. Offrono una densità di potenza leader del settore e consentono una riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 fino al 15% rispetto ai constant speed gensets comparabili. La velocità variabile si adatta in modo ottimale ai diversi profili di carico, risultando ideale anche per electric and hybrid vessels che richiedono massima efficienza, affidabilità e flessibilità. Anche i livelli di rumore e vibrazioni sono ridotti, migliorando significativamente il comfort a bordo. La gamma di prodotti comprende unità compatte e potenti, dalle varianti da 8V a 16V, ideali per ferries, SAR vessels, offshore support vessels, yachts and patrol boats. Questa gamma è completata dalla nuova SCR exhaust after-treatment solution, che soddisfa i più severi standard di emissione IMO Tier III. Rolls-Royce definisce gli standard anche nel campo dell’automazione: con mtu NautIQ, bridge solutions and data analytics, è possibile gestire le flotte in modo sicuro, efficiente e sostenibile, sia per le nuove costruzioni che per gli ammodernamenti. Rolls-Royce Power Systems è sinonimo di apertura tecnologica, soluzioni personalizzate per i clienti e 100 anni di esperienza nel settore”. “In quanto azienda di Rolls-Royce Group, valutiamo, ricerchiamo e investiamo attivamente nelle tecnologie del futuro per offrire ai nostri clienti la tecnologia di propulsione più adatta alle loro flotte, sia oggi che in futuro, e li supportiamo con la competenza dei nostri ingegneri e del nostro team di assistenza per l’intero ciclo di vita”, ha spiegato il Dr Lukas Köhler, Senior Vice President Global Marine & Mining at Rolls-Royce Power Systems.

TEXTRON ANNUNCIA IL DIVIDENDO TRIMESTRALE – Textron informa: “Il Board of Directors di Textron Inc. ha annunciato la distribuzione di un dividendo trimestrale di 0,02 dollari per azione sulle azioni ordinarie della società. Tutti i dividendi saranno pagati il 1° ottobre 2026 agli azionisti registrati alla chiusura delle contrattazioni dell’11 settembre 2026”.