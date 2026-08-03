Somon Air riceve il suo primo Boeing 737 MAX

Boeing e Somon Air hanno annunciato la consegna del primo 737 MAX alla compagnia aerea, nell’ambito del programma di modernizzazione della flotta e di espansione del network del vettore. Il 737-8 è il primo di due aeromobili in leasing da Dubai Aerospace Enterprise (DAE) ad essere consegnato e rappresenta il primo 737 MAX in Tagikistan.

“Considerata la posizione geografica centrale del Tagikistan e la maggiore autonomia del Boeing 737-8, questo ampliamento della flotta offre a Somon Air l’opportunità di aprire nuove rotte con una maggiore redditività, grazie all’efficienza nei consumi dei nuovi aeromobili”, ha dichiarato Abdulkosim Valiev, CEO di Somon Air. “Somon Air apprezza molto la sua consolidata e unica relazione con Boeing e non vede l’ora di continuare a espandere la propria flotta con l’aggiunta di aeromobili Boeing più moderni ed efficienti”.

“Il 737-8 è fondamentale per la strategia di rinnovamento della flotta di Somon Air e verrà utilizzato per le rotte a corto e medio raggio in Asia centrale, Europa, Medio Oriente e Asia. Grazie alla maggiore autonomia e alla migliore redditività operativa rispetto agli aeromobili di precedente generazione, il 737-8 offre a Somon Air la flessibilità necessaria per servire le rotte più richieste, posizionando al contempo la compagnia aerea per la crescita futura, inclusi i voli previsti per Londra, Pechino e Guangzhou”, afferma Boeing.

Firoz Tarapore, CEO di DAE, ha aggiunto: “DAE è lieta di partecipare a questo momento memorabile, consegnando il primo Boeing 737-8 a Somon Air e il primo Boeing 737-8 in Tagikistan. Questo aeromobile fa parte di un ordine di due velivoli e siamo entusiasti di consolidare la nostra collaborazione con Somon Air. Auguriamo al management team il successo nell’impiego di questi aeromobili nel loro network. DAE Capital ha oltre 190 aeromobili della famiglia Boeing 737 MAX nella sua flotta e questa famiglia rappresenta un pilastro fondamentale del nostro impegno a operare con gli aeromobili più recenti ed efficienti in termini di consumo di carburante”.

“Essendo la variante più versatile della famiglia 737 MAX, il 737-8 può trasportare fino a 210 passeggeri a seconda della configurazione, con un’autonomia fino a 3.500 miglia nautiche (6.480 km). Il 737 MAX supporterà la modernizzazione della flotta di Somon Air riducendo il consumo di carburante e le emissioni di carbonio del 20% rispetto agli aeromobili che sostituirà”, prosegue Boeing.

“Siamo onorati della fiducia che Somon Air ripone in Boeing e nella famiglia 737, con la compagnia che negli ultimi 20 anni si è evoluta da regional carrier a presenza internazionale emergente”, ha dichiarato Paul Righi, Boeing vice president of Commercial Sales and Marketing for Eurasia, India and South Asia. “Il 737-8 è l’aereo giusto per la modernizzazione della compagnia aerea e non vediamo l’ora di supportare la continua crescita di Somon Air per molti anni a venire”.

“Lo scorso anno, Boeing e Somon Air hanno annunciato l’impegno della compagnia aerea ad acquistare fino a 14 fuel-efficient 787 Dreamliner e 737 MAX“, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)