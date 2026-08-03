La FAA certifica il nuovo Boeing 737-7

La Federal Aviation Administration (FAA) statunitense ha concesso a Boeing un amended type certificate per il nuovo 737-7, autorizzandone l’impiego commerciale.

“Questa importante certificazione conferma la rigorosità del progetto del nostro aereo e riconosce la determinazione e la tenacia del nostro team di sviluppo del 737 MAX”, ha dichiarato Stephanie Pope, presidente e CEO di Boeing Commercial Airplanes.

“Il nostro team di ingegneri e test experts ha affrontato sfide, una pandemia prolungata e la transizione a nuovi processi di certificazione”, ha aggiunto Pope. “Nonostante tutto, il nostro team è rimasto concentrato sul completamento di tutti i requisiti e sulla fornitura ai nostri clienti di un aereo più sicuro e performante”.

“Il modello 737-7, il più piccolo e con la maggiore autonomia della famiglia 737 MAX, serve un importante segmento di mercato offrendo da 135 a 160 posti (in una configurazione a due classi) e un’autonomia superiore di circa il 10% rispetto agli altri modelli della famiglia. Come gli altri 737 MAX, il 737-7 riduce il consumo di carburante e le emissioni di CO2 del 20% e l’impatto acustico del 50% rispetto agli aerei che solitamente sostituisce.

L’approvazione normativa corona un processo di certificazione pluriennale in cui Boeing ha dimostrato, attraverso test e analisi approfonditi, che l’aereo soddisfa tutte le commercial aviation regulations. Il programma di test, iniziato nel 2018, ha incluso:

– Oltre 1.000 ore di flight and ground testing.

– Extensive system safety analysis and human factors reviews.

– Un updated engine anti-ice system per risolvere un potenziale problema riscontrato durante i flight testing”, prosegue Boeing.

“Il nostro Boeing team ha tenuto discussioni regolari e dettagliate con la FAA per garantire che Boeing comprendesse i requisiti e fornisse trasparenza sui nostri progressi”, ha dichiarato Mike Sinnett, senior vice president of Product Strategy, Product Development and Development Programs. “Con questo programma di certificazione, Boeing ha sviluppato una comprensione più chiara dei più recenti requisiti normativi, che dovrebbe accelerare lo sviluppo dei futuri aeromobili con una rinnovata attenzione al fattore umano, alla sicurezza e alla qualità.”

“Boeing e Southwest Airlines, il cliente di lancio del 737-7, si stanno preparando per la consegna del primo aereo. Un team sta predisponendo i primi velivoli, implementando anche gli aggiornamenti alla configurazione finale dell’aeromobile.

La FAA ha inoltre aggiornato il Boeing Production Certificate No. 700 (PC 700) per includere il 737-7.

Il portafoglio ordini della famiglia 737 MAX conta oltre 7.200 aeromobili, di cui più di 2.300 sono stati consegnati, entro la fine di giugno 2026″, continua Boeing.

“Il 737-7 ha in genere una configurazione a due classi con 135-160 posti e offre un’autonomia fino a 3.800 miglia nautiche (7.040 km). L’aereo è progettato per offrire prestazioni eccezionali agli operatori che volano da aeroporti situati ad alta quota e in climi caldi.

Gli altri membri della famiglia 737 MAX offrono queste caratteristiche:

– Il 737-8 ha una configurazione a due classi con 160-180 posti e un’autonomia fino a 3.500 miglia nautiche (6.480 km). Può servire in modo redditizio quasi tutti i mercati a corto e medio raggio.

– Il 737-9 ha tre file di sedili in più rispetto al 737-8 e può ospitare da 175 a 195 passeggeri, con un’autonomia fino a 3.300 miglia nautiche (6.110 km).

– Il 737-10, il più grande della famiglia. Può ospitare da 185 a 210 passeggeri con un’autonomia fino a 3.100 miglia nautiche (5.740 km). Boeing sta lavorando per ottenere la certificazione del 737-10 entro quest’anno”, conclude Boeing.

FAA: Statement sulla certificazione del Boeing 737 MAX-7

La FAA informa: “A seguito di quasi un decennio di approfondite revisioni, la FAA ha rilasciato un amended type certificate and updated Production Limitation Record per il Boeing 737 MAX-7. L’approvazione riflette anni di lavoro costante per risolvere complesse problematiche tecniche e completare una revisione approfondita della progettazione dell’aeromobile e delle relative analisi di sicurezza. Durante l’intero processo, la FAA ha eseguito o esaminato direttamente importanti attività relative a flight controls, system safety assessments, human factors, flightcrew alerting, complesse o critiche per la sicurezza, richiedendo al contempo test, modifiche di progettazione e ulteriori analisi ove necessario.

Prima di concedere l’approvazione, la FAA ha richiesto che il MAX-7 incorporasse miglioramenti chiave che rispondessero ai requisiti degli Aircraft Certification, Safety, and Accountability Act e alle NTSB recommendations, inclusi aggiornamenti a flight-control software, flightcrew alerting system e un redesigned engine anti-ice system. Queste modifiche forniscono ai piloti informazioni e avvisi più chiari e impediscono il surriscaldamento dell’engine inlet, evitando così potenziali danni alla struttura circostante”.

“Gli ispettori della FAA rimarranno in loco presso gli stabilimenti di produzione Boeing in tutto il paese per monitorare attentamente il processo produttivo, osservando e valutando il Safety Management System (SMS) e la safety culture di Boeing.

L’amended type certificate conferma che l’aeromobile è conforme a tutti i requisiti di progettazione e sicurezza applicabili e l’updated Production Limitation Record autorizza Boeing ad avviare la produzione dell’aeromobile”, conclude la FAA.

(Ufficio Stampa Boeing – Federal Aviation Administration – Photo Credits: Boeing)