Emirates SkyCargo supporta le esportazioni del Regno Unito

Emirates SkyCargo, la divisione cargo di Emirates, trasporta il meglio delle esportazioni britanniche in diversi settori, dai delicati prodotti stagionali all’ingegneria ad alte prestazioni e ai farmaci salvavita.

“Il vettore cargo ha trasportato oltre 57.000 tonnellate di esportazioni dal Regno Unito durante l’anno fiscale 2025-26 verso il resto della sua rete globale, con un aumento dell’11% rispetto all’anno precedente (anno fiscale 2024-25). Tra aprile e giugno 2026, Emirates SkyCargo ha registrato una crescita delle esportazioni dal Regno Unito del 7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente”, afferma Emirates.

Khawla Abdulla, VP Cargo Commercial Europe, Emirates SkyCargo, ha dichiarato: “La forte crescita delle esportazioni dal Regno Unito riflette la crescente importanza di reti logistiche veloci, affidabili e connesse a livello globale per favorire il commercio internazionale. Emirates SkyCargo svolge un ruolo fondamentale nel collegare le aziende del Regno Unito e dell’Europa con i mercati in forte crescita in Medio Oriente, Asia, Africa e Australasia, offrendo un accesso agevole ai clienti di tutto il mondo. Collegando direttamente i centri di produzione regionali del Regno Unito alla nostra rete globale in espansione tramite il nostro hub di Dubai e attraverso le nostre soluzioni cargo specializzate, continuiamo a rafforzare il flusso commerciale a supporto di settori che spaziano da life sciences and aerospace ai prodotti deperibili e alla produzione avanzata. Allo stesso tempo, garantiamo ai clienti di tutto il mondo un rapido accesso a prodotti internazionali di alta qualità. Con la continua crescita della domanda, Emirates SkyCargo rimane impegnata a connettere le aziende con opportunità in tutto il mondo”.

“Sulla base delle sue solide performance, Emirates SkyCargo supporta la crescita continua delle esportazioni del Regno Unito, offrendo il meglio dell’innovazione britannica a livello globale, con particolare attenzione a aerospace, life sciences and perishables exports. La compagnia cargo offre wide body cargo connectivity con oltre 140 voli settimanali da otto hub del Regno Unito, tra cui Birmingham, Edimburgo, Glasgow, Londra Heathrow, Londra Gatwick, Manchester, Newcastle e Stansted.

Il Regno Unito, leader mondiale nel settore aerospaziale, rimane all’avanguardia nello sviluppo di nuove tecnologie e innovazioni. Tra gennaio e giugno 2026, Emirates SkyCargo ha trasportato oltre 570 tonnellate di parti di aeromobili e componenti aerospaziali dal Regno Unito verso Asia, Africa, Australia, Nuova Zelanda e Medio Oriente. Il servizio specializzato di Emirates SkyCargo in Aerospace and Engineering vertical, AOG, è cresciuto di oltre il 300% su base annua tra gennaio e giugno 2026, a dimostrazione della capacità della compagnia di fornire servizi logistici rapidi e affidabili per le esigenze critiche del settore aeronautico.

Emirates SkyCargo ha svolto un ruolo chiave anche nel trasporto di world-class life sciences products, siano essi farmaceutici, biologici o farmaci per sperimentazioni cliniche, dal Regno Unito verso altri mercati. Nella prima metà del 2026, Emirates SkyCargo ha trasportato oltre 1.600 tonnellate di prodotti farmaceutici dal Regno Unito. La compagnia ha inoltre trasportato più di 26 tonnellate di farmaci per sperimentazioni cliniche. Grazie alla sua flotta moderna, alle infrastrutture certificate GDP e alle offerte specializzate a più livelli per i prodotti farmaceutici sensibili al tempo e alla temperatura, Emirates SkyCargo continua a essere leader del settore nel trasporto aereo globale di prodotti farmaceutici.

Nella prima metà del 2026, Emirates SkyCargo ha svolto un ruolo chiave nel facilitare le esportazioni per le aziende agricole e i produttori alimentari britannici. La compagnia aerea ha agevolato l’esportazione di prodotti alimentari di nicchia dal Regno Unito. Oltre 1.000 tonnellate di prodotti alimentari sono state trasportate dal Regno Unito agli Emirati Arabi Uniti durante questo periodo, l’equivalente di 10 B777 Freighter a pieno carico. Tra i prodotti alimentari trasportati a Dubai figuravano 250 tonnellate di fragole e oltre 150 tonnellate di formaggio. Con Emirates Fresh, il servizio specializzato della compagnia per prodotti deperibili con tre livelli di servizio pensati per diverse esigenze di movimentazione, Emirates SkyCargo garantisce la protezione di articoli come frutta, verdura, pesce e carne dall’origine alla destinazione”, prosegue Emirates.

“Oltre ai settori verticali sopra menzionati, Emirates SkyCargo ha anche facilitato il trasporto di automobili di lusso prodotte nel Regno Unito e di preziose opere d’arte verso musei e collezioni in tutto il mondo.

Oltre al trasporto di merci, Emirates SkyCargo si impegna anche nella protezione della fauna selvatica e degli habitat in tutto il mondo. Emirates è uno dei firmatari fondatori della Buckingham Palace Declaration e membro della United for Wildlife Transport Taskforce”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)