Air Europa apre le vendite della nuova rotta tra Madrid ed El Salvador

Air Europa ha aperto le vendite dei voli sulla nuova rotta tra Madrid ed El Salvador, il cui servizio di linea prenderà il via il prossimo 18 dicembre. La compagnia offrirà tre frequenze settimanali, rafforzando ulteriormente il proprio network di lungo raggio e ampliando la presenza inAmerica Centrale.
“I voli in partenza da Madrid decolleranno il mercoledì, il venerdì e la domenica alle ore 01:45, mentre i collegamenti da San Salvador verso la capitale spagnola partiranno negli stessi giorni alle 12:10, consentendo ai passeggeri di accedere facilmente all’ampia rete di destinazioni Air Europa attraverso l’hub strategico della compagnia presso l’aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
L’apertura delle vendite rappresenta un nuovo passo nell’integrazione di El Salvador nel network internazionale di Air Europa. Negli ultimi anni il Paese si è affermato come una delle destinazioni turistiche in più rapida crescita delle Americhe, grazie alla sua offerta culturale, al patrimonio naturale e al costante sviluppo delle infrastrutture.
La rotta sarà operata con i Boeing 787-8 Dreamliner, tra gli aeromobili più avanzati ed efficienti del settore, in grado di offrire un’esperienza di viaggio caratterizzata da maggiore comfort, tempi di volo ridotti e minori consumi di carburante.
I passeggeri potranno inoltre beneficiare delle novità introdotte nell’ambito del programma Air Europa ON, che prevede una rinnovata offerta di servizi a bordo, un’assistenza sempre più personalizzata e il potenziamento di diversi processi operativi. I clienti della classe Business avranno inoltre accesso a servizi esclusivi, tra cui una nuova carta delle bevande, nuovi amenity kit e una connettività Wi-Fi satellitare ulteriormente migliorata, con prestazioni paragonabili a quelle disponibili abitualmente a casa o negli ambienti di lavoro”, afferma Air Europa.
“L’ingresso di El Salvador nel network rientra nel piano di crescita di Air Europa che, nel corso del 2026, ha già ampliato la propria rete di destinazioni con i nuovi collegamenti verso Oviedo, Siviglia, Ginevra e Johannesburg, oltre ad aver esteso per la prima volta la propria operatività estiva con voli verso Bologna e Tangeri”, conclude Air Europa.
(Ufficio Stampa Air Europa – Photo Credits: Air Europa)