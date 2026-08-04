LOT Polish Airlines inaugura i voli per Hanoi

LOT Polish Airlines, membro di Star Alliance, amplia ulteriormente la sua rete di rotte da Varsavia verso l’Asia e lancerà un nuovo servizio non-stop con Boeing 787 Dreamliner tre volte a settimana per Hanoi, a partire dal 31 marzo 2027. Dopo Bangkok, Delhi, Seoul e Tokyo, la capitale vietnamita sarà la quinta destinazione di LOT in Estremo Oriente.

Varsavia-Hanoi

Ogni lunedì, mercoledì e venerdì: partenza da Varsavia con il volo LO 61 alle 15:05, arrivo ad Hanoi il giorno successivo alle 06:35 ora locale.

Hanoi-Varsavia

Ogni martedì, giovedì e sabato: partenza da Hanoi con il volo LO 62 alle 08:25, arrivo a Varsavia alle 14:40 ora locale.

“Sui voli per Hanoi, i passeggeri possono scegliere tra LOT Business Class, LOT Premium Economy Class e LOT Economy Class. Possono inoltre accumulare miglia Miles & More, poiché LOT Polish Airlines è un partner pienamente integrato del programma frequent flyer.

Anche i viaggiatori provenienti dall’Italia beneficeranno della nuova rotta per Hanoi, poiché LOT Polish Airlines offre voli in coincidenza con orari di partenza convenienti, che consentono di cambiare aereo a Varsavia in modo agevole e senza perdere tempo prezioso. Ad esempio, il viaggio da Bologna via Varsavia ad Hanoi dura meno di 14 ore.

Esempi di voli per Hanoi via Varsavia:

Da Bologna

Partenza alle 11:45, arrivo ad Hanoi alle 06:35 del mattino seguente, dopo una durata totale del viaggio di 13 ore e 50 minuti.

Da Milano-Malpensa

Partenza alle 10:30, arrivo ad Hanoi alle 06:35 del mattino seguente, dopo una durata totale del viaggio di 15 ore e 5 minuti.

Da Roma Fiumicino

Partenza alle 10:45, arrivo ad Hanoi alle 06:35 del mattino seguente, dopo una durata totale del viaggio di 14 ore e 50 minuti”, afferma LOT Polish Airlines.

“Il Vietnam è uno dei paesi in più rapida crescita in Asia”, afferma Robert Ludera, Chief Commercial Officer, LOT Polish Airlines. “Come meta turistica, il paese affascina i visitatori con straordinari siti culturali e tesori naturali, un alto grado di autenticità, una cucina eccezionale e una grande varietà di paesaggi, che spaziano dalla vivace regione della capitale Hanoi alla rinomata Baia di Ha Long”.

“I nuovi voli per Hanoi possono essere prenotati tramite tutti i canali di vendita. Ulteriori informazioni su LOT Polish Airlines sono disponibili sul sito www.lot.com“, conclude LOT Polish Airlines

(Ufficio Stampa LOT Polish Airlines – Photo Credits: LOT Polish Airlines)