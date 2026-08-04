Bombardier: il 4th Annual Flight Attendant Safety Summit si concentrerà sul miglioramento della Cabin Safety

Bombardier ha annunciato che il suo 4th annual Flight Attendant Safety Summit (FASS) tornerà a Montreal per un altro anno, offrendo una formazione di valore basata sulla conoscenza, workshop pratici e opportunità di apprendimento continuo.

“Esteso a due giorni nel 2026, questo dinamico seminario, che si terrà il 5 e 6 agosto, prevede workshop coinvolgenti e presentazioni all’avanguardia tenute da figure chiave del settore. Questo free safety seminar è aperto a tutti i flight attendants and aviation professionals, indipendentemente dal tipo di aeromobile su cui volano.

Organizzato in collaborazione con il rinomato Safety Standdown event, il Flight Attendant Safety Summit è aperto a flight attendants, managers, directors, CEO and pilots. Quest’anno, Bombardier ha aggiunto mezza giornata al programma per includere sessioni ancora più informative e opportunità di sviluppo professionale”, afferma Bombardier.

“Quello che è iniziato solo pochi anni fa è diventato un premier forum per i flight attendants nella corporate aviation industry”, afferma Chris Milligan, Vice President, Pre-owned Aircraft Services and Flight Operations, Bombardier. “Questo seminario dinamico riunisce assistenti di volo, professionisti della sicurezza e leader del settore che condividono un obiettivo comune: rafforzare gli standard, le conoscenze e la collaborazione che garantiscono la sicurezza dei nostri passeggeri e degli equipaggi. Durante il summit, esperti di spicco condivideranno modalità per esplorare nuove prospettive sulla cabin safety e sullo sviluppo professionale”.

“Il seminario di quest’anno prevede diverse presentazioni di rilievo, tra cui: “ICAO Initiatives in Advancing Cabin and Passenger Safety” by Darlene MacLachlin, Technical Officer, Human Factors, International Civil Aviation Organization (ICAO); “From Take-Off to Touchdown: Children on Board” by Georgi Hester, Early Years Consultant, Norland; “Bombardier Instructors Masterclass in Cabin Safety” by Lynnette McCoubrey, Chief of Cabin Safety & Training, Bombardier; “Behind the Smile: The Safety Power of Flight Attendants” by Melanie Folcik Barillaro, Senior Aviation Accident Investigator, e altro ancora.

Per ulteriori informazioni, consultare il Bombardier Flight Attendant Safety Summit website”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)