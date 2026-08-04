Qatar Airways ricollega Doha e Philadelphia

Qatar Airways ha ricollegato Doha e Philadelphia con l’inaugurazione di un volo giornaliero non-stop tra l’Hamad International Airport (DOH) e il Philadelphia International Airport (PHL), la sua 14a destinazione in Nord America, che è ripreso il 1° agosto 2026.

“Qatar Airways torna sulla rotta con l‘Airbus A350-900, dotato della pluripremiata Qsuite e del Wi-Fi Starlink, il Wi-Fi più veloce in volo, offrendo maggiori opportunità e flessibilità ai viaggiatori nordamericani che desiderano usufruire dell’esperienza di viaggio premium della compagnia aerea.

Con collegamenti senza interruzioni con oltre 160 destinazioni in tutto il mondo, la nuova rotta rafforza il profondo impegno di Qatar Airways nel mercato statunitense con l’operatività dei seguenti voli:

Doha (DOH) – Philadelphia (PHL) – QR727 – Partenza 07:30; Arrivo alle 14:30.

Philadelphia (PHL) – Doha (DOH) – QR728 – Partenza alle 21:30; Arrivo alle 17:00“, afferma Qatar Airways.

“È ora possibile prenotare su qatarairways.com o tramite l’app mobile della compagnia aerea. I passeggeri, sia nuovi che abituali, sono invitati ad approfittare dell’iscrizione al Qatar Airways Privilege Club per rendere il loro viaggio più vantaggioso accumulando punti Avios da utilizzare per acquisti e ristoranti presso Qatar Duty Free, upgrade, bagaglio extra e altro ancora”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)