Lufthansa Technik: resilienza in un contesto di mercato difficile

Lufthansa Technik si conferma resiliente nel primo semestre del 2026 in un contesto di mercato che, pur rimanendo solido, è diventato sempre più volatile.

“L’elevata domanda globale di servizi di manutenzione, riparazione e revisione (MRO), unita all’ampio portafoglio dell’azienda, ha contribuito a una performance positiva. Allo stesso tempo, Lufthansa Technik ha proseguito la sua strategia di investimento, rafforzando ulteriormente la sua posizione di leader mondiale nei technical aircraft services attraverso nuovi accordi con i clienti e l’ampliamento degli impianti.

Con un fatturato di 4,4 miliardi di euro (+11%) e un Adjusted EBIT di 315 milioni di euro (+2%), Lufthansa Technik ha conseguito ancora una volta un ottimo risultato nel primo semestre. Il business con clienti esterni è aumentato del 21% e ha rappresentato il 78% del fatturato totale (72% nello stesso periodo dell’anno precedente). Tuttavia, la performance operativa ha continuato a risentire della pressione sui costi e della volatilità del mercato. Di conseguenza, il margine è sceso al 7,1% (in calo di 0,7 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente).

I fattori esterni hanno inciso in modo particolare sulla performance nel secondo trimestre. Oltre agli effetti della crisi in Medio Oriente, che ha comportato una riduzione della domanda di alcuni servizi MRO a causa della diminuzione delle ore di volo e del rinvio delle shop visits, la performance operativa è stata influenzata anche dall’indebolimento del dollaro statunitense rispetto all’anno precedente, nonché dalla persistente carenza di materiali e dai ritardi nelle consegne da parte dei produttori e fornitori di aeromobili, motori e componenti. Nonostante queste difficoltà, Lufthansa Technik è riuscita a conseguire un risultato leggermente superiore a quello dell’anno precedente, grazie ai nuovi contratti con i clienti, a una gestione dei costi efficace e a un effetto una tantum derivante da un insurance compensation payment”, afferma Lufthansa Technik.

“La domanda per i nostri servizi rimane complessivamente elevata. Allo stesso tempo, stiamo riscontrando una maggiore volatilità nelle shop visits e una minore prevedibilità rispetto a pochi anni fa. Questo rende la nostra stretta collaborazione con i clienti più importante che mai. Grazie a questa attenzione al cliente e alla nostra capacità di adattarci rapidamente alle mutate condizioni, Lufthansa Technik si conferma un’azienda solida e di successo, anche in un contesto di mercato difficile”, ha dichiarato il Dr. Christian Leifeld, Chief Financial Officer of Lufthansa Technik.

“Lufthansa Technik continua a perseguire con coerenza la sua strategia di investimento a lungo termine. Un traguardo importante è stato l’avvio dei lavori per la nuova production facility in Portogallo, dove l’azienda aumenterà significativamente la sua capacità di riparazione di parti di motori e componenti aeronautici grazie a un investimento di diverse centinaia di milioni di euro. Il futuro sito di Santa Maria da Feira, vicino a Porto, dovrebbe creare fino a 700 posti di lavoro altamente qualificati.

Anche in Asia, Lufthansa Technik prosegue il suo percorso di crescita e rafforza ulteriormente la sua presenza in uno dei mercati aeronautici più dinamici al mondo. Con la sua nuova sede a Clark, nelle Filippine, l’azienda sta creando circa 1.200 nuovi posti di lavoro e aumentando la capacità per widebody aircraft overhaul services.

Inoltre, Lufthansa Technik ha ulteriormente sviluppato il suo defense business. Assumendo i servizi di supporto per il Boeing P-8A Poseidon, Lufthansa Technik Defense ha raggiunto un importante traguardo ad aprile, aggiungendo al proprio portafoglio il supporto tecnico per gli aerei da pattugliamento marittimo. Il supporto continuo al più grande airborne weapons system delle German Armed Forces rafforza ulteriormente il ruolo dell’azienda nel crescente military MRO market”, prosegue Lufthansa Technik.

“I nostri investimenti seguono un obiettivo chiaro: vogliamo crescere in modo redditizio e creare capacità aggiuntive dove i nostri clienti ne avranno bisogno in futuro. Allo stesso tempo, continuiamo a migliorare le nostre competenze tecnologiche, sia in Europa, Asia, America o nel crescente settore della difesa”, ha spiegato Christian Leifeld.

“Sul fronte clienti, Lufthansa Technik ha ulteriormente intensificato la collaborazione con i partner internazionali. Ciò include, in particolare, l’accordo per la fornitura di Auxiliary Power Unit (APU) support per la flotta di Airbus A350 di Air India, ampliando ulteriormente la sua presenza in uno dei mercati aeronautici a più rapida crescita al mondo.

Nonostante il contesto di mercato più difficile, Lufthansa Technik continua a prevedere che la performance aziendale per l’intero anno sarà nettamente superiore a quella dell’anno precedente. La forte domanda sostenuta, i contratti a lungo termine con i clienti, l’espansione del global production network e una gestione disciplinata dei costi forniscono una solida base per questo outlook.

Gli investimenti in infrastrutture e capacità vanno di pari passo con gli investimenti nelle persone. Alla fine del primo semestre del 2026, Lufthansa Technik impiegava 22.983 persone in tutto il mondo”, continua Lufthansa Technik.

“Soprattutto in un contesto caratterizzato da una forte domanda, costi in aumento e dinamiche di mercato sempre più complesse, non possiamo concentrarci solo sul presente. Le decisioni che prendiamo oggi determineranno la nostra competitività di domani. Per questo motivo continuiamo a investire costantemente in infrastrutture, digitalizzazione, sostenibilità e talenti. Questi investimenti creano le basi per il successo a lungo termine e rafforzano la resilienza di Lufthansa Technik”, ha concluso Christian Leifeld.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)