Lufthansa Group beneficia di una forte domanda e realizza un operating profit di 383 milioni di euro

Lufthansa Group ha riportato i risultati del secondo trimestre 2026.

Carsten Spohr, Chairman of the Executive Board and CEO of Deutsche Lufthansa AG, afferma: “Oggi riflettiamo su un secondo trimestre impegnativo, ancora una volta caratterizzato da molteplici crisi geopolitiche e incertezze. Nonostante l’ulteriore miglioramento del load factor e un significativo aumento del rendimento, non siamo stati in grado di compensare completamente il considerevole aumento dei costi del carburante. La continua e forte domanda globale di viaggi aerei, soprattutto nelle classi premium, ha avuto un impatto particolarmente positivo. I nostri numerosi investimenti in prodotti premium come Allegris, Swiss Senses e l’aggiornamento del FOX service stanno iniziando a dare i loro frutti. Al centro del brand Lufthansa, tutti e tre gli elementi del programma di rilancio stanno ora producendo i loro effetti: il rinnovamento della flotta e dei prodotti sta facendo progressi visibili, la capacità delle efficienti Discover Airlines e Lufthansa City Airlines viene continuamente ampliata e la competitività viene migliorata attraverso numerose misure di produttività ed efficienza. Allo stesso tempo, continua il trend positivo nel settore cargo. Lufthansa Cargo ha aumentato significativamente il suo utile operativo, raggiungendo un margine superiore all’11% nel secondo trimestre. Anche Lufthansa Technik ha registrato un solido secondo trimestre e ha aumentato il suo fatturato dell’11%. Soprattutto in un contesto volatile, è evidente che il nostro modello di business è robusto, adattabile e sempre più resiliente”.

“Lufthansa Group ha incrementato il proprio fatturato nel secondo trimestre del 2026 dell’8% su base annua, raggiungendo 11,1 miliardi di euro (10,3 miliardi di euro dell’anno precedente). La compagnia ha registrato un operating profit (Adjusted EBIT) di 383 milioni di euro, in calo significativo rispetto all’anno precedente (870 milioni di euro dell’anno precedente). I principali fattori che hanno determinato il calo degli utili sono stati i costi del carburante, aumentati di circa 750 milioni di euro rispetto all’anno precedente, e gli oneri finanziari di almeno 150 milioni di euro causati dagli scioperi. A compensare questi effetti, si sono registrati rendimenti migliori, superiori di oltre il 13% rispetto all’anno precedente sulle rotte asiatiche.

L’Adjusted EBIT margin si è contratto al 3,4% (anno precedente: 8,4%). Anche il net income del Gruppo è diminuito a 123 milioni di euro (anno precedente: 1 miliardo di euro), principalmente a causa di un risultato operativo inferiore, effetti di valutazione e oneri fiscali una tantum registrati nell’anno precedente. L’Adjusted free cash flow è sceso a -365 milioni di euro (anno precedente: 138 milioni di euro)”, afferma Lufthansa Group.

“Nel secondo trimestre, le network airlines del Gruppo hanno offerto una capacità inferiore del 3% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Tale calo è attribuibile principalmente ai sei giorni di sciopero di aprile e all’ottimizzazione a livello di gruppo delle operazioni a corto raggio, inclusa la rimozione delle CityLine flight operations dallo schedule. Il load factor dei group network carriers è leggermente aumentato, raggiungendo l’81,6%, e i ricavi unitari sono cresciuti del 6,4% su base annua. Entrambi i dati sottolineano la solida domanda, trainata in particolare dal segmento premium e dalle rotte asiatiche.

A causa del forte aumento dei prezzi del cherosene derivante dal conflitto in Medio Oriente, i costi del carburante per le network airlines sono aumentati di oltre 600 milioni di euro su base annua. I costi unitari, escluse le spese per carburante e emissioni, sono aumentati del 3,1% su base annua, principalmente a causa della minore capacità.

Nel complesso, le network airlines hanno generato un Adjusted EBIT di 137 milioni di euro, 490 milioni di euro in meno rispetto all’anno precedente. Questa cifra include anche un risultato patrimoniale inferiore di 108 milioni di euro rispetto all’anno precedente, attribuibile principalmente all’effetto negativo della fluttuazione valutaria sulle passività di leasing di ITA Airways.

Eurowings ha ridotto la propria capacità del 6% rispetto al secondo trimestre dell’anno precedente. I ricavi unitari sono aumentati del 9,4%, trainati principalmente dalla solida performance europea. A causa della crisi in Medio Oriente, Eurowings ha temporaneamente sospeso i voli verso la regione del Golfo, che in precedenza avevano registrato una forte crescita, e sta invece operando rotte aggiuntive verso la regione del Mediterraneo.

I costi unitari, escluse le spese per carburante e emissioni, sono aumentati del 10,9%, in particolare a causa della riduzione della capacità, nonché delle maggiori spese per la manutenzione degli aeromobili e dell’aumento dei costi per tasse, catering e personale in preparazione all’introduzione del Boeing 737-8 MAX nella flotta.

Il risultato della SunExpress joint venture è stato inferiore di 29 milioni di euro rispetto all’anno precedente, principalmente a causa di un contesto di domanda difficile sulle rotte verso la Turchia.

Complessivamente, l’Adjusted EBIT del point-to-point airlines segment è diminuito di 101 milioni di euro nel secondo trimestre 2026, attestandosi a -37 milioni di euro. Anche in questo caso, il fattore determinante è stato il forte aumento dei prezzi del carburante, che ha causato un incremento dei costi di 71 milioni di euro su base annua.

La domanda di servizi di manutenzione, riparazione e revisione di Lufthansa Technik si mantiene costantemente elevata. Il fatturato è cresciuto dell’11% su base annua, raggiungendo i 2,2 miliardi di euro (anno precedente: 2,0 miliardi di euro), con un incremento del 23% dei ricavi provenienti da clienti esterni. L’operating profit (Adjusted EBIT) di 157 milioni di euro ha leggermente superato quello dell’anno precedente (anno precedente: 149 milioni di euro).

Lufthansa Cargo è riuscita ad ampliare la propria capacità nel secondo trimestre del 2% su base annua. Ciò è stato attribuibile in particolare all’aumento della capacità cargo, inclusa la commercializzazione della belly capacity di ITA Airways.

Nel contesto della crisi in Medio Oriente, la domanda nell’air freight business è rimasta costantemente elevata. Di conseguenza, i ricavi sono aumentati considerevolmente del 27% su base annua. I costi unitari sono stati superiori rispetto all’anno precedente. Nel complesso, Lufthansa Cargo ha generato un Adjusted EBIT nettamente migliorato, pari a 116 milioni di euro (anno precedente: 73 milioni di euro).

L’operating cash flow è diminuito di circa 600 milioni di euro nel primo semestre, attestandosi intorno ai 2,3 miliardi di euro. Tale variazione è dovuta principalmente a un risultato operativo inferiore e a minori pagamenti anticipati per i biglietti aerei a fine giugno, a causa di cicli di prenotazione più brevi rispetto all’anno precedente. L’adjusted free cash flow nel primo semestre 2026 si è attestato a 1,0 miliardo di euro, sostanzialmente in linea con il livello dell’anno precedente.

Il Gruppo ha inoltre mantenuto un bilancio stabile nel secondo trimestre del 2026. Alla fine di giugno 2026, la liquidità totale a disposizione della compagnia ammontava a 10,7 miliardi di euro, anch’essa in linea con il dato di fine 2025″, prosegue Lufthansa Group.

Till Streichert, Chief Financial Officer of Deutsche Lufthansa AG, afferma: “Il secondo trimestre è stato caratterizzato da costi del carburante eccezionalmente elevati e da una maggiore incertezza geopolitica. Ciononostante, grazie alla solida domanda, ai rendimenti in aumento e alla forte performance di Lufthansa Cargo, siamo riusciti a conseguire un risultato positivo. Allo stesso tempo, il nostro bilancio si mantiene costantemente solido, con una liquidità di 10,7 miliardi di euro. Sebbene le incertezze per la seconda metà dell’anno rimangano elevate, siamo fiduciosi che la costante attuazione della nostra strategia, la disciplina dei costi, l’ottimizzazione della rete e la domanda persistentemente elevata compenseranno una parte significativa dell’aumento dei costi”.

“Lufthansa Group prevede ora un Adjusted EBIT compreso tra 1,7 e 2,2 miliardi di euro per l’esercizio 2026. Il limite superiore dell’intervallo continua a rappresentare un risultato significativamente superiore a quello dell’anno precedente e rimane quindi in linea con le precedenti previsioni di utili. L’intervallo riflette la maggiore incertezza derivante dall’elevata volatilità del prezzo del cherosene e dai cicli di prenotazione più brevi nel passenger business.

I principali fattori che influenzeranno l’ulteriore sviluppo degli utili includono l’andamento dei costi del carburante, i ricavi unitari, la stabilità operativa delle flight operations e dell’air freight business. Lufthansa Group prevede ora che la capacità per l’intero anno sia in linea con quella dell’anno precedente. La previsione per l’Adjusted free cash flow, pari a circa 0,9 miliardi di euro, rimane invariata”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)