Il Rolls-Royce Pearl 15 riceve la certificazione dalla FAA

Il Pearl 15, exclusive engine option per gli aerei Global 5500 e Global 6500 di Bombardier, ha ricevuto la certificazione ufficiale dalla Federal Aviation Administration (FAA). Il motore, che è stato sviluppato dal Rolls-Royce Centre of Excellence for Business Aviation engines in Dahlewitz, in Germania, è stato precedentemente certificato dall’European Union Aviation Safety Agency (EASA) e da Transport Canada Civil Aviation (TCCA).

Il Pearl 15 è stato progettato su misura per equipaggiare i velivoli Global 5500 e Global 6500, che hanno il range più elevato e la cabina più grande della loro categoria.

Rolls-Royce è il fornitore di motori leader a livello mondiale per la business aviation, alimentando oggi oltre 3.200 aeromobili in servizio. La nuova Pearl engine family for business aviation è già stata scelta per equipaggiare tre diversi business jets, ribadendo la posizione leader di Rolls-Royce in questo importante mercato.

Dirk Geisinger, Director – Business Aviation, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo importante traguardo in tempo. Abbiamo lavorato a stretto contatto con i team della Federal Aviation Administration e di Bombardier per ottenere questa certificazione e vorremmo ringraziarli per il loro supporto. Nel frattempo, i nostri production and services teams sono completamente concentrati sulla fornitura di un ingresso regolare in servizio e sul previsto aumento della produzione”.

Il motore Pearl combina tecnologie innovative derivate dai Rolls-Royce Advance2 technology demonstrator programmes con funzionalità comprovate del BR700, la famiglia di motori di maggior successo oggi nel settore della business aviation. Il Pearl 15 esemplifica anche la visione pioneristica IntelligentEngine di Rolls-Royce riguardo un futuro in cui prodotto e servizio diventano indistinguibili, grazie ai progressi nelle capacità digitali.

Oltre a un Engine Health Monitoring System di nuova generazione che introduce il rilevamento avanzato delle vibrazioni, il motore beneficia dell’incorporazione di remote engine diagnostics and bi-directional communications, che consentono una facile riconfigurazione remota delle funzioni di monitoraggio del motore da terra.

Rispetto al BR710 di grande successo, il Pearl 15 presenta la stessa nacelle envelope ma è più potente, con una maximum certified thrust di 15.250 libbre; presenta un miglioramento fino al 7% nello specific fuel consumption; è due dB cumulativi più silenzioso e mostra un miglioramento del 20% nel NOx emissions margin.

Progettata per un’affidabilità elevata, la famiglia Pearl sarà supportata dal servizio Rolls-Royce CorporateCare Enhanced, il programma aftermarket più completo nel settore della business aviation. Per un costo orario predefinito, CorporateCare Enhanced copre la manutenzione dell’intero powerplant, inclusi nacelle, exhaust unit, EBU e thrust reverser unit.

