IAG: risultati del trimestre pensantemente influenzati dallo scoppio della pandemia

International Airlines Group (IAG) oggi ha presentato i risultati consolidati del Gruppo per i tre mesi chiusi al 31 marzo 2020.

I risultati del trimestre sono stati significativamente influenzati dallo scoppio di COVID-19, che ha avuto un impatto devastante sulle compagnie aeree, con la diffusione del virus in tutto il mondo, con conseguenti blocchi e restrizioni di viaggio, in particolare da fine febbraio 2020 in poi. La capacità passeggeri è stata ridotta del 94% da fine marzo con la maggior parte degli aeromobili a terra, tranne pochi aeromobili per voli passeggeri limitati, voli di rimpatrio e only-cargo flights.

Entrando nella crisi, IAG aveva un bilancio e una liquidità solidi, con disponibilità liquide e strutture non utilizzate al 31 marzo per 9,5 miliardi di euro e al 30 aprile in aumento a 10,0 miliardi di euro. Sono state intraprese azioni per aumentare la liquidità, come l’accesso all’UK Coronavirus Corporate Finance Facility (CCFF) e all’Instituto de Crédito Oficial (ICO) facility spagnolo, oltre all’estensione della linea di credito revolving di British Airways.

Per aprile e maggio i normali costi operativi di cassa sono stati ridotti da 440 milioni di euro a settimana a 200 milioni di euro a settimana. La spesa in conto capitale per il 2020 è stata ridotta di 1,2 miliardi di euro, con la maggior parte dei restanti 3,0 miliardi di euro coperti da impegni e finanziamento concordato.

IAG sta pianificando un significativo ritorno al servizio a luglio con uno scenario di pianificazione che potrebbe prevedere una riduzione complessiva della capacità passeggeri di circa il 50% nel 2020, ma questi piani sono altamente incerti e soggetti all’allentamento dei blocchi e delle restrizioni di viaggio. IAG prevede che il suo secondo trimestre sarà significativamente peggiore rispetto al primo trimestre e non prevede che il livello della domanda passeggeri si riprenderà velocemente, rendendo ulteriormente necessarie misure di ristrutturazione essenziali. Di conseguenza IAG prevede di posticipare le consegne di 68 aeromobili.

Come precedentemente annunciato e richiesto dalla legislazione del lavoro del Regno Unito, British Airways ha formalmente notificato ai propri sindacati un proposto programma di ristrutturazione e ridondanza che è soggetto a consultazione (leggi anche qui).

Riguardo i risultati del trimestre, la capacità è in calo del 10,5% sul 2019. Total revenue pari a 4,585 miliardi di euro (-13,4%). First quarter operating loss before exceptional items pari a 535 milioni di euro (2019: utile operativo di 135 milioni di euro). Loss after tax before exceptional items per il trimestre di 556 milioni di euro (2020 statutory loss after tax and exceptional items: 1,683 miliardi, utile del 2019: 70 milioni di euro)

La liquidità di 6,945 miliardi di euro al 31 marzo 2020 è aumentata di 262 milioni di euro dal 31 dicembre 2019.

Willie Walsh, IAG Chief Executive Officer, ha affermato: “Nel primo trimestre segnaliamo una sostanziale perdita operativa di 535 milioni di euro prima delle voci eccezionali rispetto a un utile operativo di 135 milioni di euro l’anno scorso. Il totale delle perdite operative comprese le voci eccezionali relative al carburante e alle coperture in valuta estera è arrivato a 1,860 miliardi di euro. Il risultato operativo fino alla fine di febbraio era in linea con un anno fa. Tuttavia, la performance di marzo è stata gravemente influenzata dalle restrizioni a causa della rapida diffusione di COVID-19 che ha avuto un impatto significativo sulla domanda. La maggior parte della perdita nel trimestre è avvenuta nelle ultime due settimane di marzo. Avevamo un forte bilancio e una posizione di liquidità in questa crisi. Stiamo prendendo tutte le azioni appropriate per preservare contanti, ridurre e differire sia le spese in conto capitale che i costi operativi e garantire finanziamenti supplementari al fine di rafforzare e mantenere la nostra liquidità. Alla fine di aprile la nostra liquidità ammontava a 10,0 miliardi di euro. Stiamo pianificando un significativo ritorno al servizio nel luglio 2020, a seconda della riduzione delle restrizioni di viaggio in tutto il mondo. Adatteremo le nostre procedure operative per garantire che i nostri clienti e le nostre persone siano adeguatamente protetti in questo nuovo ambiente. Stiamo collaborando con i vari organi di regolamentazione e siamo certi che le modifiche alle normative consentiranno un ritorno al servizio sicuro e organizzato. Il settore si adatterà alle nuove esigenze allo stesso modo in cui si è adattato agli sviluppi dei requisiti di sicurezza in passato. Tuttavia, non prevediamo che la domanda passeggeri si riprenderà al livello del 2019 prima del 2023. Questo significa che in tutto il gruppo la ristrutturazione è essenziale per superare la crisi e preservare un livello adeguato di liquidità. Abbiamo intenzione di uscire dalla crisi come gruppo più forte”.

International Airlines Group (IAG) annuncia inoltre che Luis Gallego succederà a Willie Walsh come Group chief executive il 24 settembre.

Antonio Vazquez, IAG Chairman, ha dichiarato: “Abbiamo annunciato a marzo che Willie avrebbe ritardato il suo ritiro per un breve periodo. Oggi possiamo confermare che Luis Gallego assumerà la guida il 24 settembre, data prevista per l’AGM di IAG, quando Willie lascerà il posto di CEO. Siamo grati che Willie abbia ritardato il suo ritiro in questo momento difficile, fornendo al management delle compagnie aeree la stabilità necessaria per concentrarsi sulla risposta immediata alla crisi. Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con Luis nel suo nuovo ruolo”.

(Ufficio Stampa International Airlines Group)