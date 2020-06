ACI World accoglie con favore l’ICAO Council Aviation Recovery Task Force Report

Airports Council International (ACI) World ha accolto con favore la pubblicazione dell’International Civil Aviation Organization (ICAO) Council Aviation Recovery Task Force Report (leggi anche qui).

“Mentre gli aeroporti e la più ampia industria aeronautica si preparano a ricominciare, una varietà di nuove misure, processi e procedure sono già state prese in considerazione o introdotte in tutto il mondo.

L’ICAO, gli Stati membri e i rappresentanti del settore – tra cui ACI World, International Air Transport Association (IATA), Civil Air Navigation Services Organization (CANSO) e International Coordinating Council of Aerospace Industries Associances (ICCAIA) – hanno lavorato insieme per sviluppare le raccomandazioni del Rapporto.

Aiuteranno a informare i governi e i regolatori di tutto il mondo nell’allineare e far progredire i piani di ripresa locale, nazionale e regionale che sono attualmente in corso di attuazione in tutto il mondo per favorire una ripresa armonizzata a livello globale.

Mentre ACI World ritiene che al momento non vi sia un’unica misura in grado di mitigare tutti i rischi del riavvio del viaggio aereo, l’armonizzazione di eventuali nuovi processi e procedure rappresenta il modo più efficace di bilanciare la mitigazione del rischio con la necessità di sbloccare le economie e consentire i viaggi.

In qualità di membro dell’ICAO Council Aviation Recovery Task Force, ACI World ha fornito contributi a nome dei suoi airport members in tutto il mondo”, afferma ACI World.

“Accogliamo con favore l’autorevole ICAO Council Aviation Recovery Task Force Report, che contribuirà a un approccio coerente a livello globale e basato sui risultati per il riavvio e il recupero dei viaggi aerei”, ha dichiarato Angela Gittens, ACI World Director General. “L’aviazione è un ecosistema globale interconnesso e interdipendente e la continua collaborazione globale, la cooperazione e la coerenza sono fondamentali perchè il settore si riavvii con successo, sostenendo una ripresa equilibrata”.

ACI World ritiene che i governi e le autorità di regolamentazione del settore dovranno garantire che eventuali nuovi processi che saranno richiesti agli aeroporti, siano adattati al cambiamento dei dati e delle evidenze mediche e che rimangano allineati con quelli implementati da altre modalità di trasporto e dalla società in generale.

Le ACI World’s Business Restart and Recovery guidelines, pubblicate la scorsa settimana (leggi anche qui), e il Report ICAO verranno costantemente aggiornati man mano che i progressi del settore vengono monitorati e valutati. Le linee guida pubblicate da ACI World la scorsa settimana hanno costituito la base della presentazione di ACI al Report dell’ICAO.

“L’attenzione per gli aeroporti quando si riavvieranno e poi si prepareranno a sostenere le operazioni continue sarà, in primo luogo, la salute e il benessere dei viaggiatori, del personale e del pubblico, per ridurre al minimo le opportunità di diffusione delle malattie”, afferma Angela Gittens. “L’industria continuerà a lavorare insieme per rassicurare i viaggiatori che i viaggi aerei sono sicuri, in quanto questa sarà la chiave per ricostruire la capacità dei servizi aerei globali e mantenere i passeggeri al sicuro, sani e protetti”.

(Ufficio Stampa ACI World)