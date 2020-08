Saab offre il Gripen al Canada

Supportata dalla Svezia, Saab ha presentato la sua proposta per il Future Fighter Capability Project (FFCP) al Canada. La proposta comprende 88 aerei Gripen E, con un pacchetto completo di supporto e addestramento e un programma di benefici industriali e tecnologici.

Questa è la risposta formale alla Request for Proposal (RFP) emessa dal Public Services and Procurement Canada (PSPC) il 23 luglio 2019. Saab si impegna a fornire un programma industriale che è stato progettato per generare alta tecnologia di lunga durata, opportunità di lavoro e opportunità commerciali in tutte le regioni del Canada.

“Il Saab Gripen fighter è progettato per operare in ambienti difficili e contrastare le minacce globali più avanzate. Il sistema soddisfa tutti i requisiti di difesa specifici del Canada, offrendo performance eccezionali e capacità tecniche avanzate. Un elemento unico nel design dell’avionica è che il sistema di Gripen E può essere aggiornato rapidamente, mantenendo la superiorità tecnologica rispetto a qualsiasi avversario”, afferma Jonas Hjelm, Senior Vice President and head of Saab business area Aeronautics.

“Con Saab e il Gripen, la Royal Canadian Air Force avrà il pieno controllo del suo fighter system. Una garanzia per condividere tecnologie chiave, in-country production, supporto e through-life enhancements, garantendo il rafforzamento della sovranità canadese per decenni”.

Un elemento chiave della Gripen Industrial offering è la formazione del Gripen for Canada Team (leggi anche qui), composto da IMP Aerospace & Defense, CAE, Peraton Canada e GE Aviation.

Svezia e Brasile hanno ordinato i Gripen E, con il primo aereo consegnato nei programmi di sviluppo di entrambi i paesi. Il Brasile ha anche ordinato il dual-seat Gripen F e sarà la sesta nazione a operare i Gripen, insieme a Svezia, Repubblica Ceca, Ungheria, Sudafrica e Thailandia. Inoltre, l’Empire Test Pilots School (ETPS) del Regno Unito utilizza i Gripen per test pilot training.

Il team di fornitori Saab comprende Diehl Defense GmbH & Co. KG, MBDA UK Ltd. e RAFAEL Advanced Defense Systems Ltd.

(Ufficio Stampa Saab – Photo Credits: Saab/Linus Svensson)