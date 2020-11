Qatar Airways aggiorna la propria offerta sulle principali rotte turistiche in tempo per la prossima pausa invernale

Qatar Airways annuncia ulteriori voli e un aggiornamento degli aeromobili impiegati sulle principali rotte turistiche in tempo per la prossima pausa invernale. La flotta di aerei moderni e a basso consumo di carburante ha permesso alla compagnia di continuare a volare per tutta la durata della pandemia e di essere all’avanguardia nel settore, offrendo una connettività globale con oltre 700 voli settimanali verso più di 100 destinazioni. La compagnia aumenterà i servizi e aggiornerà gli aerei verso diverse destinazioni, tra cui:

– Città del Capo (con l’aumento di capacità per l’alta stagione fino a raggiungere tre voli giornalieri a partire dal 16 dicembre).

– Durban (con l’aumento di capacità per l’alta stagione fino a raggiungere tre voli giornalieri a partire dal 18 dicembre).

– Phuket (riprendono i voli dal 4 dicembre, che aumenteranno fino a tre settimanali a partire dal 18 dicembre).

– Maldive (aumentato a tre voli giornalieri tra il 17 dicembre e il 10 gennaio).

– Zanzibar (con l’aumento di capacità per l’alta stagione grazie all’utilizzo dell’Airbus A350-900 dal 1° dicembre).

– Seychelles (tre voli settimanali a partire dal 15 dicembre).

– Maputo (con l’aumento di capacità per l’alta stagione fino a raggiungere tre voli giornalieri a partire dal 16 dicembre).

L’Amministratore Delegato del Gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Con l’attenuazione delle restrizioni di viaggio, stiamo iniziando a vedere i primi germogli della ripresa dei viaggi internazionali per motivi di piacere. Così come era nostra priorità continuare a volare nei primi mesi di quest’anno per aiutare a portare le persone a casa, è altrettanto importante per noi ora fornire opzioni più flessibili ai passeggeri e agli agenti per pianificare il viaggio per la prossima pausa invernale. Per questo motivo stiamo aumentando la capacità verso molte destinazioni turistiche chiave come le Maldive, le Seychelles, Zanzibar e Città del Capo. Con oltre 700 voli settimanali verso più di 100 destinazioni in tutto il mondo e centinaia di collegamenti attraverso i nostri partner, i passeggeri possono contare su Qatar Airways per avere opzioni più flessibili per viaggiare dove vogliono, quando vogliono”.

L’investimento strategico di Qatar Airways in una varietà di aerei bimotore a basso consumo di carburante, tra cui la più grande flotta di aerei Airbus A350, ha permesso alla compagnia di continuare a volare durante tutta la crisi e la rende perfettamente in grado di guidare la ripresa sostenibile dei viaggi internazionali. La compagnia aerea ha recentemente preso in consegna tre nuovi aerei Airbus A350-1000 all’avanguardia (leggi anche qui), aumentando la sua flotta totale di A350 a 52 con un’età media di soli 2,6 anni. A causa dell’impatto da COVID-19 sulla domanda di viaggi, la compagnia aerea ha messo a terra la sua flotta di Airbus A380 in quanto non è giustificabile dal punto di vista ambientale operare un aeromobile quadrimotore così grande sul mercato attuale. Qatar Airways ha inoltre recentemente lanciato un nuovo programma che consente ai passeggeri di compensare volontariamente le emissioni di carbonio associate al loro viaggio al momento della prenotazione (leggi anche qui).

Entro la fine della stagione invernale IATA, Qatar Airways prevede di ricostruire il suo network verso 126 destinazioni, di cui 20 in Africa, 11 nelle Americhe, 42 in Asia-Pacifico, 38 in Europa e 15 in Medio Oriente. Molte città saranno servite con un forte programma di voli giornalieri o con più frequenze.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)