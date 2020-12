L’ultimo 747 di British Airways arriva nella sua nuova casa

Ieri si è svolto l’ultimo British Airways flight con l’iconico 747 (‘Queen of the Skies’), con l’ultimo viaggio da Cardiff Airport alla sua nuova casa presso eCube Solutions nella Vale of Glamorgan, South Wales, dove sarà conservato per ispirare le generazioni future (leggi anche qui).

Con la retro livery BOAC ‘Gold Speedbird’ per celebrare il centenario di British Airways nel 2019, il 747, marche di registrazione G-BYGC, ha volato per l’ultima volta dalla British Airways engineering base a Cardiff Airport come volo BA747P, salutato dagli ingegneri che per molti anni hanno mantenuto con orgoglio la flotta 747.

L’aereo ha volato intorno a questa zona panoramica della costa gallese prima di atterrare al commercial airfield presso Bro Tathan, il business park di 1.200 acri del governo gallese nella Vale of Glamorgan, dove è stato accolto da un pubblico di ospiti invitati tra cui i British Airways cabin crew, che hanno tutti bei ricordi per aver servito a bordo dei Jumbo Jet. G-BYGC sarà gestito da eCube Solutions, leading aircraft disassembly and end of life services provider basato sul business park, per mostrare il contributo preminente che la flotta 747 ha apportato a British Airways e l’amore per l’aviazione.

Da quando è entrato nella flotta di British Airways il 20 gennaio 1999, G-BYGC ha operato 11.049 voli e ha volato per 91.023 ore su quasi 45 milioni di miglia. Il suo ultimo volo passeggeri è stato da San Francisco a Heathrow il 4 aprile 2020. Il ritiro della flotta 747 di British Airways è stato anticipato di diversi anni a seguito della pandemia Covid-19.

Sean Doyle, CEO di British Airways, ha dichiarato: “Questo ultimo viaggio del 747 è un momento agrodolce per le molte migliaia di clienti e membri dell’equipaggio di British Airways che hanno volato per il mondo su queste ‘Queen of the Skies’ negli ultimi cinque decenni. Mentre ci mancherà sicuramente la loro maestosa presenza nei cieli, sapere che il nostro ultimo 747 sarà preservato per le generazioni future e che potrà godere in una nuova casa in Galles ci dà un grande senso di orgoglio ed è una conclusione appropriata per questo capitolo della storia di British Airways”.

Peter Dunsford, eCube Solutions Managing Director, ha dichiarato: “eCube Solutions è lieta di ricevere l’ultimo 747 di British Airways. Questo aereo iconico ha molti fedeli ammiratori. In qualità di Europe’s leading provider for aircraft end of life services, tra cui la rimozione, lo smontaggio e il riciclaggio dei componenti, ci sforziamo di fornire sia alle compagnie aeree che ai proprietari di aeromobili il massimo valore da un aeromobile in pensione. Possiamo assicurare a tutti che questo velivolo continuerà ad essere utilizzato e apprezzato in molti modi diversi per molti, molti anni a venire”.

Il flight crew per questo ultimo viaggio era composto dal capitano Al Bridger, British Airways Director of Flight Operations, dal capitano Rich Allen-Williams, dal capitano Di Wooldridge e dal capitano Arun Sharma. Hanno viaggiato con alcune limited-edition BOAC carry-on suitcases create dal luxury travel brand Globe-Trotter per commemorare l’ultimo viaggio del 747. Prendendo ispirazione dall’iconica livrea dell’aereo, le valigie sono state realizzate a mano in Inghilterra e incorporano l’iconico stemma “Gold Speedbird” e un prezioso frammento di un Boeing 747 di British Airways in pensione.

eCube è stato uno dei primi inquilini di Bro Tathan e la loro base offre una combinazione unica di offerte: accesso al pool di talenti dell’aviazione del Galles meridionale, un aeroporto regolamentato con controllo del traffico aereo permanente, una pista che ospita aeromobili di tutte le dimensioni. Il tutto è completato dal sostegno del governo gallese, con l’Airfield Development Team and Business Wales che supportano lo sviluppo dell’azienda e i piani di crescita previsti.

La gamma in edizione limitata di Globe-Trotter BOAC carry-on suitcases sarà lanciata ufficialmente a gennaio 2021. Ulteriori dettagli saranno annunciati nel nuovo anno.

Il 747 G-BNLY in livrea Landor è arrivato alla sua nuova casa presso il Dunsfold Aerodrome pochi giorni fa.

(Ufficio Stampa British Airways – Photo Credits: British Airways)