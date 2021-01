Dassault Aviation: ordine per 12 Rafale per la French Air and Space Force

Eric Trappier, Presidente e CEO di Dassault Aviation, ha firmato oggi un contratto per la vendita di 12 velivoli Rafale con Florence Parly, French Minister of the Armed Forces.

Questi velivoli sostituiranno i 12 Rafale della French Air and Space Force (FASF) venduti alla Hellenic Air Force (leggi anche qui).

Il contratto è stato firmato durante una visita del French Minister of the Armed Forces all’Argonay plant in Alta Savoia, che dal 1963 produce i flight control systems per tutti i velivoli Dassault.

“Dassault Aviation e i suoi partner industriali desiderano ringraziare il French Ministry of the Armed Forces, la French defense procurement agency DGA e le forze armate per la loro rinnovata fiducia”, afferma Dassault Aviation.

“Questo contratto per 12 nuovi aeromobili consentirà alla nostra Air and Space Force di continuare il Rafale build-up, in attesa della quinta tranche, la cui consegna è prevista tra il 2027 e il 2030. Il contratto è una grande soddisfazione per Dassault Aviation, Thales, Safran e le 500 società francesi coinvolte nel programma, nelle condizioni particolarmente difficili che il nostro settore aeronautico deve affrontare nel contesto della crisi Covid“, ha affermato Eric Trappier.

(Ufficio Stampa Dassault Aviation)